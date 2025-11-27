https://ukraina.ru/20251127/25-noyabrya-2025-goda-vecherniy-efir-1072273510.html
25 ноября 2025 года, вечерний эфир
25 ноября 2025 года, вечерний эфир - 27.11.2025 Украина.ру
25 ноября 2025 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 27.11.2025
2025-11-27T13:33
2025-11-27T13:33
2025-11-27T13:33
украина
соледар
мелитополь
валерий морозов (политик)
федор громов
украина.ру
новороссия сегодня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1b/1072273383_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_f238bd933d1f752b9e82f84b9c5ddcef.jpg
Сегодня в эфире: Новости и фронтовые сводки. Родные места. Соледар, неизвестный памятник Морозову. Гость: Владимир Анатольевич Бидёвка -заместитель генерального директора Донецкого республиканского краеведческого музея Тема дня Новороссии. Выставка проекта "Отражение. 1941-1945 гг." в Мелитополе. Гость: Андрей Казаков, военный корреспондент РИА "Новости" Украина под микроскопом. Обсуждение событий на Украине и вокруг страны. Гость: Фёдор Громов - корреспондент издания Украина.ру Культурное обозрение. Культурный проект "Музыка вместе" Гость: Тимур Ведерников, композитор, аранжировщик, музыкант-мультиинструменталист и продюсер
украина
соледар
мелитополь
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1b/1072273383_35:0:995:720_1920x0_80_0_0_cf3c756faf62e8324d5b3a06b28adc0d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, соледар, мелитополь, валерий морозов (политик), федор громов, украина.ру, новороссия сегодня, видео
Украина, Соледар, Мелитополь, Валерий Морозов (политик), Федор Громов, Украина.ру, Новороссия сегодня
Новости и фронтовые сводки.
Родные места. Соледар, неизвестный памятник Морозову. Гость: Владимир Анатольевич Бидёвка -заместитель генерального директора Донецкого республиканского краеведческого музея
Тема дня Новороссии. Выставка проекта "Отражение. 1941-1945 гг." в Мелитополе. Гость: Андрей Казаков, военный корреспондент РИА "Новости"
Украина под микроскопом. Обсуждение событий на Украине и вокруг страны. Гость: Фёдор Громов - корреспондент издания Украина.ру
Культурное обозрение. Культурный проект "Музыка вместе" Гость: Тимур Ведерников, композитор, аранжировщик, музыкант-мультиинструменталист и продюсер