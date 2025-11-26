https://ukraina.ru/20251126/glava-diplomatii-es-rasskazala-pochemu-putin-vynuzhden-vesti-peregovory-po-ukraine-1072229860.html

Глава дипломатии ЕС рассказала, почему Путин вынужден вести переговоры по Украине

Президент России Владимир Путин вынужденно ведёт переговоры по достижению мира на Украние. Об этом 26 ноября заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас

Россия проигрывает на поле боя, констатировала глава дипломатии ЕС в общении с прессой после переговоров с министрами иностранных дел союза. Каллас заявила журналистам, что "важно продолжать поддерживать Украину и оказывать давление на Россию" и именно над этим и работают дипломаты ЕС."Полное и безоговорочное прекращение огня должно стать первым шагом", - сказала Каллас, рассказывая о реализации поддержанного Евросоюзом мирного плана США.Она отметила, сообщает британская The Guardian, что Россия не проявляет стремления к прекращению огня в зоне боевых действий на Украине."Россия не сворачивает свою военную машину, а наращивает её. Нам ещё предстоит перейти от ситуации, когда Россия делает вид, что ведёт переговоры, к ситуации, когда ей необходимо вести переговоры. Мы к этому идём", - заверила Каллас.Рассказав об антироссийских санкциях и своём восприятии ситуации в зоне СВО, глава дипломатии Евросоюза высказалась о мотивации Кремля."Путин не сможет достичь своих целей на поле боя, поэтому он попытается добиться этого путем переговоров", - заявила Каллас. В 2022 году глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель неоднократно заявлял о том, что Россию необходимо победить на поле боя. Сменившая его Кая Каллас придерживается того же мнения. Она уверена, что урегулирование украинской проблемы необходимо осуществлять на условиях нынешнего руководства Украины. Накануне стало известно, что Госсекретарь США отказывается встречаться с главой дипломатии ЕС Также на эту тему: Почему заявления канцлера Мерца о "победе над Россией" всё больше оторваны от реальностиВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

