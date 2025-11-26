Глава дипломатии ЕС рассказала, почему Путин вынужден вести переговоры по Украине - 26.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251126/glava-diplomatii-es-rasskazala-pochemu-putin-vynuzhden-vesti-peregovory-po-ukraine-1072229860.html
Глава дипломатии ЕС рассказала, почему Путин вынужден вести переговоры по Украине
Глава дипломатии ЕС рассказала, почему Путин вынужден вести переговоры по Украине - 26.11.2025 Украина.ру
Глава дипломатии ЕС рассказала, почему Путин вынужден вести переговоры по Украине
Президент России Владимир Путин вынужденно ведёт переговоры по достижению мира на Украние. Об этом 26 ноября заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас
2025-11-26T17:44
2025-11-26T17:44
новости
россия
украина
сша
владимир путин
ес
the guardian
жозеп боррель
фридрих мерц
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/14/1070354421_302:63:944:424_1920x0_80_0_0_9dd9faf0737b4426faaef91279170c27.jpg
Россия проигрывает на поле боя, констатировала глава дипломатии ЕС в общении с прессой после переговоров с министрами иностранных дел союза. Каллас заявила журналистам, что "важно продолжать поддерживать Украину и оказывать давление на Россию" и именно над этим и работают дипломаты ЕС."Полное и безоговорочное прекращение огня должно стать первым шагом", - сказала Каллас, рассказывая о реализации поддержанного Евросоюзом мирного плана США.Она отметила, сообщает британская The Guardian, что Россия не проявляет стремления к прекращению огня в зоне боевых действий на Украине."Россия не сворачивает свою военную машину, а наращивает её. Нам ещё предстоит перейти от ситуации, когда Россия делает вид, что ведёт переговоры, к ситуации, когда ей необходимо вести переговоры. Мы к этому идём", - заверила Каллас.Рассказав об антироссийских санкциях и своём восприятии ситуации в зоне СВО, глава дипломатии Евросоюза высказалась о мотивации Кремля."Путин не сможет достичь своих целей на поле боя, поэтому он попытается добиться этого путем переговоров", - заявила Каллас. В 2022 году глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель неоднократно заявлял о том, что Россию необходимо победить на поле боя. Сменившая его Кая Каллас придерживается того же мнения. Она уверена, что урегулирование украинской проблемы необходимо осуществлять на условиях нынешнего руководства Украины. Накануне стало известно, что Госсекретарь США отказывается встречаться с главой дипломатии ЕС Также на эту тему: Почему заявления канцлера Мерца о "победе над Россией" всё больше оторваны от реальностиВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/14/1070354421_336:48:938:500_1920x0_80_0_0_16bb2566e734b629c7e409d1556eb73c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, сша, владимир путин, ес, the guardian, жозеп боррель, фридрих мерц, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, прогнозы сво, когда закончится сво: прогнозы, завершение сво, переговоры по украине 2025, новости переговоров, переговоры, дипломаты, дипломатические отношения, дипломатия, когда будет мир, будет ли мир между россией и украиной, мир с украиной, украина-ес
Новости, Россия, Украина, США, Владимир Путин, ЕС, The Guardian, Жозеп Боррель, Фридрих Мерц, Украина.ру, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, прогнозы СВО, когда закончится СВО: прогнозы, завершение СВО, переговоры по Украине 2025, новости переговоров, переговоры, дипломаты, дипломатические отношения, дипломатия, когда будет мир, будет ли мир между Россией и Украиной, мир с Украиной, Украина-ЕС

Глава дипломатии ЕС рассказала, почему Путин вынужден вести переговоры по Украине

17:44 26.11.2025
 
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
Президент России Владимир Путин вынужденно ведёт переговоры по достижению мира на Украние. Об этом 26 ноября заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас
Россия проигрывает на поле боя, констатировала глава дипломатии ЕС в общении с прессой после переговоров с министрами иностранных дел союза.
Каллас заявила журналистам, что "важно продолжать поддерживать Украину и оказывать давление на Россию" и именно над этим и работают дипломаты ЕС.
"Полное и безоговорочное прекращение огня должно стать первым шагом", - сказала Каллас, рассказывая о реализации поддержанного Евросоюзом мирного плана США.
Она отметила, сообщает британская The Guardian, что Россия не проявляет стремления к прекращению огня в зоне боевых действий на Украине.
"Россия не сворачивает свою военную машину, а наращивает её. Нам ещё предстоит перейти от ситуации, когда Россия делает вид, что ведёт переговоры, к ситуации, когда ей необходимо вести переговоры. Мы к этому идём", - заверила Каллас.
Рассказав об антироссийских санкциях и своём восприятии ситуации в зоне СВО, глава дипломатии Евросоюза высказалась о мотивации Кремля.
"Путин не сможет достичь своих целей на поле боя, поэтому он попытается добиться этого путем переговоров", - заявила Каллас.
В 2022 году глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель неоднократно заявлял о том, что Россию необходимо победить на поле боя. Сменившая его Кая Каллас придерживается того же мнения. Она уверена, что урегулирование украинской проблемы необходимо осуществлять на условиях нынешнего руководства Украины.
Накануне стало известно, что Госсекретарь США отказывается встречаться с главой дипломатии ЕС
Также на эту тему: Почему заявления канцлера Мерца о "победе над Россией" всё больше оторваны от реальности
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаСШАВладимир ПутинЕСThe GuardianЖозеп БоррельФридрих МерцУкраина.руСВОдзен новости СВОновости СВО сейчаспрогнозы СВОкогда закончится СВО: прогнозызавершение СВОпереговоры по Украине 2025новости переговоровпереговорыдипломатыдипломатические отношениядипломатиякогда будет мирбудет ли мир между Россией и Украиноймир с УкраинойУкраина-ЕС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:28В Германии арестовали украинца Сергея Кузнецова, подозреваемого в подрыве "Северных потоков" в 2022 году — Генеральная прокуратура ФРГ
16:22Сотни жилых помещений повреждены атакой БПЛА ВСУ - мэр Новороссийска
16:20Дмитрий Краснов: ЕС готов раздеться до трусов, чтобы и дальше зарабатывать на Украине
16:18"Чёрная пятница" Ермака. Сможет ли сохранить власть Зеленский?
16:17‼ Мединский с иронией подготовил "краткий экскурс по военной истории" для Каллас, заявившей, что Россия за последние 100 лет якобы напала более чем на 19 стран, при этом ни одна из этих стран не нападала на Россию
16:15Василь Вакаров: США указали Ермаку на место, а депутаты Рады скоро побегут в Москву договариваться
16:00Глава СВР в Анкаре обсуждал проблему Украины, Москва изучит присвоение Бельгией денег РФ. Новости к 16.00
16:00Наступление на Запорожском направлении: российские войска создают угрозу окружения Орехова
16:00Киевский "Аристотель" Иннокентий (Гизель) и его "Синопсис"
15:45Бандеровский террор: Как на Украине травят трёхлетних детей за русскую речь
15:28Будапешт готов принять саммит Россия-США: Путин оценил мирные инициативы Венгрии
15:25Отключение интернета помешало защите от БПЛА ВСУ - губернатор Белгородской области
15:24Лондон в истерике: Путин чётко обозначил условия мира, и Британии это не нравится
15:03Российские войска в 15 км от Славянска: создан плацдарм для решающего штурма
14:52Российский разработчик научился управлять голубями, как дронами
14:4128 ноября 2025 года, утренний эфир
14:35Обыск у главы Офиса президента Украины может обрушить всю властную пирамиду
14:25Тактический успех под Красным Лиманом и его стратегическое значение
14:19НАБУ готовится объявить подозрение Ермаку — СМИ
14:17Занимательное краснолиниеведение. Во что упираются миротворческие инициативы
Лента новостейМолния