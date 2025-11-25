https://ukraina.ru/20251125/plan-trampa-vse-bolshe-pokhozh-na-plan-zelenskogo-chto-proiskhodit-s-mirnymi-initsiativami-ssha-1072141671.html

План Трампа все больше похож на план Зеленского. Что происходит с мирными инициативами США

Проходящие за закрытыми дверями переговоры о мирном плане Дональда Трампа для России и Украины обрастают все новыми подробностями. Как рассказал замглавы МИД Украины Сергей Кислица, прошедшая в минувшие выходные встреча в Женеве представителей Киева и Вашингтона могла закончиться, так толком и не начавшись

2025-11-25T11:01

2025-11-25T11:01

2025-11-25T11:03

эксклюзив

украина

россия

дональд трамп

сергей кислица

владимир зеленский

нато

андрей ермак

марко рубио

план

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/07/1066626344_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c7e27888262c0ab1cfffd95cafc98f09.jpg

Встреча в Абу-ДабиВ Швейцарию украинская и американские делегации прибыли в воскресенье, 23 ноября. Там они провели переговоры касательно мирных предложений Трампа, детали которых стали достоянием журналистов за несколько дней до этого.Как рассказал Кислица, представители Соединенных Штатов во главе с главой Госдепа Марко Рубио прибыли на встречу разочарованными из-за утечек плана в СМИ. Атмосфера в первые минуты сложилась "очень напряженная", отметил украинский дипломат.Ситуацию спас возглавляющий делегацию Украины глава Офиса президента (ОП) Андрей Ермак. "Снизить накал и вернуться к сути" удалось только спустя два часа переговоров Ермака с американцами, рассказал Кислица.Эта информация с восхвалением роли Ермака могла появиться не случайно. На родине глава Офиса президента сейчас подвергается мощной критике из-за его возможной причастности к масштабным коррупционным схемам. По одной из версий, Ермака отправили в Женеву на переговоры как раз для того, чтобы уберечь его от предъявления обвинений по уголовному делу. Теперь с подачи Кислицы глава ОП предстает как незаменимый переговорщик и чуть ли не главный спаситель Украины от гнева американцев.Между тем появились слухи, что представители США в эти дни ведут непубличные переговоры не только с украинцами, но и с россиянами. Об этом, в частности, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на неназванного представителя США.Согласно этой информации, министр армии (гражданская должность в составе Пентагона) Дэн Дрисколл вечером в понедельник, 24 ноября, провел в Абу-Даби встречу с представителями РФ. Кто именно представлял на этих переговорах Россию не раскрывается. Согласно каналу, следующая встреча сторон пройдет там же во вторник.По информации Politico, Дрисколл представит своим собеседникам обновленную версию плана.В комментарии журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал эту новость следующим образом:"Нам по-прежнему нечего сказать. Мы следим за сообщениями СМИ. Мы их анализируем".Ранее газета The Guardian сообщила, что Дрисколл, который в конце минувшей недели побывал в Киеве и представил украинской стороне план Трампа, назначен новым спецпредставителем президента США по Украине."Парочка" пунктовПосле переговоров Украины и США в Швейцарии стало известно, что в дорожную карту по урегулированию были внесены изменения.Как рассказал изданию The Financial Times Сергей Кислица, из 28 изначальных пунктов в плане после доработки осталось только 19. За счет чего был сокращен документ не уточняется. Если верить замглавы украинского МИД, то данная версия мало похожа на изначальный план Трампа, который ранее разошелся по сети.The Washington Post со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров пишет, что окончательное число пунктов плана пока не согласовано. Утверждается, что первоначальный вариант Трампа остается основой для урегулирования, а появившаяся европейская редакция за столом переговоров якобы не фигурирует.Внесение изменений в документ подтвердил в своем обращении 24 ноября и Владимир Зеленский."По состоянию на данный момент, после Женевы, пунктов меньше, уже не 28, и многое правильное учтено в этой рамке. Есть сейчас над чем поработать всем вместе – очень непросто, – чтобы сделать финальный документ, и нужно сделать все достойно", - сказал он.Еще один важный момент из его выступления: "чувствительные вещи" Зеленский намерен обсудить лично с Трампом.Первоначально сообщалось, что такая встреча может пройти уже на этой неделе, однако в Белом доме заявили, что пока такие переговоры в планах американского президента не значатся. Там же рассказали, что Трамп оптимистично настроен по поводу мирной сделки и что остается "парочка" пунктов, над которыми продолжается работа.Каких изменений добился КиевО каких же "чувствительных вещах" говорит Зеленский? По версии западных СМИ, один из спорных вопросов – отказ Украины от вступления в НАТО. В понедельник, 24 ноября, спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук перечислил "красные линии" для Киева в переговорах с РФ, среди них – право Украины самой определять в каких союзах ей состоять.Очевидно, что киевский режим намерен оставить лазейку для будущего вступления в Североатлантический альянс, но одновременно с этим это тот самый пункт, в котором Вашингтону будет легче всего отказать Киеву - Трамп ранее неоднократно заявлял, что Украины в НАТО не будет и в изначальном его плане это было закреплено.Согласно замглавы Офиса президента Украины Игорю Брусило, вопрос с НАТО в Женеве не обсуждался. При этом он заявил Bloomberg, что членство Украины в Альянсе не исключается и что оно "является одним из положений, которое может стать гарантией безопасности Украины".По другим пунктам, судя по всему, украинцам удалось добиться кое-каких послаблений и корректировок, например, по поводу сокращения численности ВСУ. В изначальном плане было обозначено число в 600 тыс. человек, однако по словам Кислицы, это требование снято с повестки дня.Что касается территориальных вопросов, то окончательного решения нет и оно отложено до встречи Трампа и Зеленского. Первоначально планировалось, что вся территория Донбасса отходит России, в Запорожской и Херсонской областях боевые действия будут заморожены по линии фронта, а прочие территории станут предметом переговоров.Как сообщает The Wall Street Journal, территориальный вопрос – камень преткновения в переговорном процессе. "Главной проблемой" назвал Зеленский желание Москвы добиться юридического признания статуса своих новых территорий.Еще один "проблемный" пункт – использование российских замороженных активов. По плану Трампа, около 100 млрд долларов из них должны были получить США на свои проекты по восстановлению Украины, как и часть прибыли с них.Это положение категорически не понравилось европейцам, которые являются крупнейшим хранителем замороженных активов РФ. В ЕС планируют так или иначе использовать эти средства для дальнейшего финансирования киевского режима, без чего поддерживать его на плаву становится для Европы все более затруднительным.По информации СМИ, соответствующий пункт был вычеркнут из новой версии плана и европейские чиновники не скрывают своего удовлетворения этим, передает Bloomberg.Еще один пункт, который вероятно претерпел изменения, касается амнистии за возможные военные преступления. Деталей об этом мало, лишь Кислица заявил, что это предложение переработали таким образом, чтобы учесть интересы "тех, кто пострадал от войны".Что скажет Москва?Официально Соединенные Штаты не подтверждали украинские правки в свой мирный план, однако в Абу-Даби, если верить американским медиа, Дрисколл поехал уже с документом не из 28, а из 19 пунктов.Как подчеркнул 24 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков, Россия будет вносить в этот план свои предложения."Нам передали же какой-то проект, который обсуждается, и он, естественно, будет подвергаться переработке, модификации и с нашей стороны, и, наверняка, с украинской стороны, и с американской, с европейской, как хотите. <...> Но пока, как я сказал, его обсуждение с нами никто не вел", - отметил он.Очевидно, что если в украинско-американской версии действительно скорректировано положение про НАТО, убрано ограничение численности ВСУ, а тема территорий и вовсе вынесена за скобки, то в таком виде данный план вызовет неизбежные вопросы у РФ, а потому мечты Трампа занести остановку российско-украинского конфликта себе в актив уже к этому четвергу так и останутся мечтами.Политолог, американский журналист Майкл Бом прокомментировал изданию Украина.ру ситуацию вокруг мирного плана Трампа - Майкл Бом о мирном плане Трампа: В приоритете у Белого дома Россия, а не Украина.

украина

россия

сша

2025

Павел Котов

эксклюзив, украина, россия, дональд трамп, сергей кислица, владимир зеленский, нато, андрей ермак, марко рубио, план, сша