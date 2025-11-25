Ищенко: Трамп собирает с союзников "компенсации" за проигрыш США в противостоянии с Россией - 25.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251125/ischenko-tramp-sobiraet-s-soyuznikov-kompensatsii-za-proigrysh-ssha-v-protivostoyanii-s-rossiey-1071807854.html
Ищенко: Трамп собирает с союзников "компенсации" за проигрыш США в противостоянии с Россией
Ищенко: Трамп собирает с союзников "компенсации" за проигрыш США в противостоянии с Россией - 25.11.2025 Украина.ру
Ищенко: Трамп собирает с союзников "компенсации" за проигрыш США в противостоянии с Россией
Политика Дональда Трампа по отношению к союзникам направлена на сбор финансовых "компенсаций" для США, которые фактически признают проигрыш Вашингтона в противостоянии с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-11-25T05:10
2025-11-25T05:10
новости
россия
украина
сша
дональд трамп
украина.ру
ростислав ищенко
миа "россия сегодня"
геополитика
киевский режим
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/06/1071199225_91:131:2603:1544_1920x0_80_0_0_8002fef931dd7b6f94cdd6216d62b091.jpg
"Трамп ввел пошлины против всех. Кто-то послал Трампа, и он ушел. А кто-то побежал с ним договариваться, потому что не может без американского рынка и товаров. Выплатили Трампу отступные, которые пополнили американскую казну", — пояснил эксперт механизм сбора "компенсаций".Ищенко подчеркнул, что такая тактика не меняет стратегического положения Америки. "Это пространство для маневра не позволяет США победить в геополитическом состоянии, но позволяет продлить агонию", — отметил политолог.Эксперт провел параллель с Украиной, указав на схожесть поведения нежизнеспособных режимов. "Нежизнеспособные режимы (кстати, как и украинский) всегда пытаются продлить агонию по принципу: "А вдруг что-то такое случится, после чего вся глобальная обстановка изменится", — добавил он."И крохи, которые Трамп собирает своему миру — это компенсации американцам за их проигрыш в противостоянии с Россией. А всем остальным компенсации не предусмотрены: ни Евросоюзу, ни Украине", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Зеленский и Трамп похожи тем, что они оба пытаются продлить агонию Украины и США" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации на Украине — в материале "Дмитрий Куликов: Трамп выйдет на сцену, когда Россия нанесет Украине и Европе стратегическое поражение" на сайте Украина.ру.
россия
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/06/1071199225_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_c392a8c83dd776248b2fb1bea0c7ac10.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, сша, дональд трамп, украина.ру, ростислав ищенко, миа "россия сегодня", геополитика, киевский режим, аналитики, аналитика, украина аналитика, аналитика событий на украине, ес
Новости, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Украина.ру, Ростислав Ищенко, МИА "Россия сегодня", геополитика, киевский режим, аналитики, Аналитика, Украина аналитика, аналитика событий на Украине, ЕС

Ищенко: Трамп собирает с союзников "компенсации" за проигрыш США в противостоянии с Россией

05:10 25.11.2025
 
© AP / Mark Schiefelbein
- РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP / Mark Schiefelbein
Читать в
ДзенTelegram
Политика Дональда Трампа по отношению к союзникам направлена на сбор финансовых "компенсаций" для США, которые фактически признают проигрыш Вашингтона в противостоянии с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
"Трамп ввел пошлины против всех. Кто-то послал Трампа, и он ушел. А кто-то побежал с ним договариваться, потому что не может без американского рынка и товаров. Выплатили Трампу отступные, которые пополнили американскую казну", — пояснил эксперт механизм сбора "компенсаций".
Ищенко подчеркнул, что такая тактика не меняет стратегического положения Америки. "Это пространство для маневра не позволяет США победить в геополитическом состоянии, но позволяет продлить агонию", — отметил политолог.
Эксперт провел параллель с Украиной, указав на схожесть поведения нежизнеспособных режимов. "Нежизнеспособные режимы (кстати, как и украинский) всегда пытаются продлить агонию по принципу: "А вдруг что-то такое случится, после чего вся глобальная обстановка изменится", — добавил он.
"И крохи, которые Трамп собирает своему миру — это компенсации американцам за их проигрыш в противостоянии с Россией. А всем остальным компенсации не предусмотрены: ни Евросоюзу, ни Украине", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Зеленский и Трамп похожи тем, что они оба пытаются продлить агонию Украины и США" на сайте Украина.ру.
Также на тему ситуации на Украине — в материале "Дмитрий Куликов: Трамп выйдет на сцену, когда Россия нанесет Украине и Европе стратегическое поражение" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаСШАДональд ТрампУкраина.руРостислав ИщенкоМИА "Россия сегодня"геополитикакиевский режиманалитикиАналитикаУкраина аналитикааналитика событий на УкраинеЕС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:50"Люди с психологией гангстеров": эксперт Брутер дал характеристику американским элитам
05:40"Сеют ужас в рядах ВСУ" — военный аналитик рассказал, за что бойцы хвалят северокорейские пушки
05:30"Трамп устроил этот цирк с Миндичем, чтобы надавить на Зеленского": Владимир Брутер о тактике Запада
05:20"Абрамс" застрял в прошлом веке: аналитик объяснил феномен южнокорейского танкостроения
05:10Ищенко: Трамп собирает с союзников "компенсации" за проигрыш США в противостоянии с Россией
05:00Эксперт о двойных стандартах США: "Санкции не работают, но они будут их вводить и пугать"
04:50США и Тайвань оценивают баланс сил в пользу Китая, но Пекин не решится на авантюру — Лебедев
04:40Нерешительность Трампа: Дробницкий о том, почему лидер США "задвинул" приоритеты MAGA-базы
04:30Балансируют на грани: эксперт раскрыл, почему Европа боится испортить отношения с Трампом
04:29Атака БПЛА вызвала лесной пожар под Геленджиком
04:20Брутер: "Несмотря на сложности, Москва согласна с предложениями США по урегулированию"
04:10Лебедев: Амбиции Сеула спровоцируют Пхеньян на создание подлодки с ядерным оружием
04:03Число пострадавших из-за атаки БПЛА в Новороссийске возросло до четырех человек
04:00"Либо подписывайте, либо ужасающие санкции": Брутер о том, как Трамп усиливает давление
03:46Три человека получили ранения при атаке БПЛА на Ростовскую область — губернатор
03:20Наступление ВС РФ, "красные линии" Киева, вода для Донбасса. Информационная сводка за 24 ноября
02:52"Герани" бьют по Киеву и другим областям. В небо подняты Ту-160 и МиГ-31К с "Кинжалами"
02:04Силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА на приморские города юга России
01:29Белый дом объявил решение Трампа по финансированию Украины
01:00Атака на Новороссийск и закрытые аэропорты. Сводка угроз БПЛА и ПКР по регионам России к этому часу
Лента новостейМолния