Ищенко: Трамп собирает с союзников "компенсации" за проигрыш США в противостоянии с Россией

Политика Дональда Трампа по отношению к союзникам направлена на сбор финансовых "компенсаций" для США, которые фактически признают проигрыш Вашингтона в противостоянии с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-11-25T05:10

"Трамп ввел пошлины против всех. Кто-то послал Трампа, и он ушел. А кто-то побежал с ним договариваться, потому что не может без американского рынка и товаров. Выплатили Трампу отступные, которые пополнили американскую казну", — пояснил эксперт механизм сбора "компенсаций".Ищенко подчеркнул, что такая тактика не меняет стратегического положения Америки. "Это пространство для маневра не позволяет США победить в геополитическом состоянии, но позволяет продлить агонию", — отметил политолог.Эксперт провел параллель с Украиной, указав на схожесть поведения нежизнеспособных режимов. "Нежизнеспособные режимы (кстати, как и украинский) всегда пытаются продлить агонию по принципу: "А вдруг что-то такое случится, после чего вся глобальная обстановка изменится", — добавил он."И крохи, которые Трамп собирает своему миру — это компенсации американцам за их проигрыш в противостоянии с Россией. А всем остальным компенсации не предусмотрены: ни Евросоюзу, ни Украине", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Зеленский и Трамп похожи тем, что они оба пытаются продлить агонию Украины и США" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации на Украине — в материале "Дмитрий Куликов: Трамп выйдет на сцену, когда Россия нанесет Украине и Европе стратегическое поражение" на сайте Украина.ру.

