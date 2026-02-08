Управляется через "Старлинк": Орлов про главную особенность тяжелого дрона "Баба-яга" - 08.02.2026 Украина.ру
Управляется через "Старлинк": Орлов про главную особенность тяжелого дрона "Баба-яга"
Управляется через "Старлинк": Орлов про главную особенность тяжелого дрона "Баба-яга"
Создание российского грузового дрона, способного конкурировать с "Бабой-Ягой", упирается в проблему комплектующих. Некоторые компоненты пока закупаются за рубежом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Центра военно-политической журналистики, председатель Межрегиональной общественной организации "Вече" Владимир Орлов
Отвечая на вопрос журналиста о том, способен ли дрон "Бердыш" составить конкуренцию для "Бабы-яги", Орлов отметил, что проектов аналогов украинского агродрона создано много."В России сейчас формируется группа компаний, в которую входят производители грузовых дронов. Вопрос не в том, какой дрон можно считать грузовым. Любой дрон, который поднимает больше 15 килограммов может снабжать подразделения в серой зоне", — пояснил эксперт.Он подчеркнул, что главная особенность "Бабы Яги" в том, что она управляется через "Старлинк", поэтому ее сложно заблокировать."Дело в том, что мы все так же зависим от иностранных комплектующих. Это касается двигателей, контроллеров, систем передачи данных. Было бы хорошо, если бы государство помогло расшить эти узкие места и народному, и большому ВПК", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Владимир Орлов: Если не найти ответ "Старлинку", Илон Маск продолжит диктовать свои правила на поле боя" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Алексей Анпилогов: Россия так ударила по энергетике Украины, что в феврале она может рухнуть сама по себе" на сайте Украина.ру.
04:15 08.02.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкИспытания переделанных трофейных БПЛА ВСУ бойцами группировки "Центр" на Красноармейском направлении
Создание российского грузового дрона, способного конкурировать с "Бабой-Ягой", упирается в проблему комплектующих. Некоторые компоненты пока закупаются за рубежом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Центра военно-политической журналистики, председатель Межрегиональной общественной организации "Вече" Владимир Орлов
Отвечая на вопрос журналиста о том, способен ли дрон "Бердыш" составить конкуренцию для "Бабы-яги", Орлов отметил, что проектов аналогов украинского агродрона создано много.
"В России сейчас формируется группа компаний, в которую входят производители грузовых дронов. Вопрос не в том, какой дрон можно считать грузовым. Любой дрон, который поднимает больше 15 килограммов может снабжать подразделения в серой зоне", — пояснил эксперт.
Он подчеркнул, что главная особенность "Бабы Яги" в том, что она управляется через "Старлинк", поэтому ее сложно заблокировать.
"Дело в том, что мы все так же зависим от иностранных комплектующих. Это касается двигателей, контроллеров, систем передачи данных. Было бы хорошо, если бы государство помогло расшить эти узкие места и народному, и большому ВПК", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Владимир Орлов: Если не найти ответ "Старлинку", Илон Маск продолжит диктовать свои правила на поле боя" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале "Алексей Анпилогов: Россия так ударила по энергетике Украины, что в феврале она может рухнуть сама по себе" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния