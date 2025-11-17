Ростислав Ищенко: Зеленский и Трамп похожи тем, что они оба пытаются продлить агонию Украины и США - 17.11.2025 Украина.ру
Ростислав Ищенко: Зеленский и Трамп похожи тем, что они оба пытаются продлить агонию Украины и США
Нежизнеспособные режимы всегда пытаются продлить агонию по принципу: "А вдруг что-то такое случится, после чего вся глобальная обстановка изменится, когда мы из проигравших станем победителями". И крохи, которые Трамп собирает своему миру – это компенсации американцам за их проигрыш в противостоянии с Россией
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав ИщенкоСейчас на Украине серьезные проблемы с электроэнергией. Все идет к тому, что там будут не графики отключений, а графики включений света. Также произошел коррупционный скандал с Тимуром Миндичем, который считается "кошельком" Зеленского. Наконец, у ВСУ трещит фронт, и Покровск вот-вот падет.- Ростислав Владимирович, как вы думаете, чем и когда это может завершиться лично для Зеленского?- Для Зеленского это может завершиться поражением войск на фронте и падением режима. Когда? Это может произойти как в течение нескольких недель, так и в течение нескольких месяцев. Во всяком случае, осталось недолго. Разве что Запад где-то найдет полмиллиона активных штыков и пошлет ему на помощь. Но я сомневаюсь, что они найдут даже 50 тысяч.Позиции Зеленского сейчас пошатнулись в том числе на международной арене. На Западе укрепляются позиции тех, кто хочет выйти на какое-то мирное соглашение с Россией. И они почему-то считают, что если Зеленского убрать, то эти договоренности будут заключены на их условиях. Это бред сивой кобылы. России все равно, с кем заключать соглашения – ее условия интересуют, а не личность. Потому что любой, кто придет на смену Зеленскому, будет отстаивать консолидированную позицию киевского режима и Запада – перемирие по линии разграничения.Более того, вместо Зеленского может прийти худший вариант. Тот же самый Порошенко* имеет опыт заключения Минских соглашений, когда можно подписать что угодно, а потом ничего не выполнять. Но это настолько прозрачный и понятный ход, что Россия к нему должна подстраховаться при любом варианте.- А каким вариантом может быть Залужный?- Залужный не может быть вариантом. Он же регулярно выступает с заявлениями "Перемирия не может быть, потому что это капитуляция". Так и Зеленский говорит то же самое. Какая же это замена Зеленскому? Тем более, Залужный далеко. А в таких ситуациях вопросы должны решаться быстро. Можно, конечно, привезти Залужного из Великобритании. Но дело в том, что Зеленский такой же "британец" - короткошерстный, с голубоватым отливом, с небольшими ушками. И менять им шило на мыло не вижу необходимости.Кроме того, Зеленский для всех - легитимный президент Украины. Для всех, кроме России. Причем Россия на официальном уровне тоже перестала говорить о его нелегитимности. Просто молчит по этому поводу. И любой другой на месте Зеленского уже будет нелегитимным для всех. Они же его не выбирать собираются. Зеленского надо сначала спихнуть, потому что конституционного способа отправить его в отставку нет. Его надо либо убить, либо принудить к отставке. После этого надо назначить кого-то. Как назначить? Провести выборы. Иначе Стефанчук как глава Верховной Рады должен исполнять обязанности президента два-три месяца, пока не будут проведены выборы. А если выборы не пройдут, то и он не будет легитимным.Как сейчас на Украине можно провести выборы? Выборы там может провести только Россия и только в тех регионах, которые она контролирует. А если никто не будет избран, где легитимность этой власти? Если сейчас армия разбегается при власти более-менее легитимной, то что она будет творить при власти, у которой вообще никакой опоры нет? А какая может быть заморозка по линии фронта, если у вас нет армии, и вы не можете держать фронт?Повторюсь, с точки зрения западных ястребов, которые дальше хотят воевать с Россией, я не вижу никакой необходимости менять Зеленского. Конечно, если вдруг окажется, что Зеленский куда-то нырнул в нирвану и не может держать ситуацию под контролем, его придется на кого-то менять. Но пока он может выйти под телекамеры и внятно произнести несколько фраз, он свою функцию выполняет.Он воюет до последнего украинца. Что может быть лучше для Запада?Другое дело, что на Украине возможно установление открытой военной диктатуры. Если у местных нацистов окончательно снесет крышу и они решат, что все эти Зеленские доведут их до цугундера, они попытаются их перевешать, чтобы самим взяться за дело и наступать на Камчатку. Но нацисты же тоже любят деньги. И им тоже нужна военная поддержка. Поэтому они не будут этого делать без консультации с Западом. За исключением каких-то форс-мажорных ситуаций, когда Запад не помогает, а фронт рушится.И в силу того, что Запад сейчас не помогает, а фронт рушится, такая вероятность стала вполне реальной.Да, на Западе нет единого мнения, что делать с Украиной, но на Западе есть единое мнение по поводу того, чтобы не дать России победить. Просто одни пытаются не дать победить на поле боя, а другие пытаются заключить мир на своих условиях. И так как Трамп ездил-ездил, но ничего не заключил, то не ужели кто-то думает, что Кличко или Порошенко* договорятся?- Тем временем Трамп освободил Венгрию от американских санкций и позволил закупать российский газ. В свою очередь Орбан согласился приобрести американский СПГ на 600 миллионов долларов и предложил купить американское ядерное топливо. Получается, что политика стала бизнесом. Главное – найти то, что можно предложить более влиятельному партнеру. А много ли еще тех, кто готов пойти на поклон к Трампу?- Трамповская манера ведения дел для нынешнего Запада вполне нормальна. Они же пытаются сохранить гегемонию для того, чтобы компенсировать за счет других ресурсную недостаточность. Ресурсная недостаточность у них есть уже, а гегемония уже пошатнулась. Ее фактически нет, но им кажется, что она где-то есть. Была бы у них гегемония, они бы не цацкались с Россией и с Китаем, а просто бы указывали, что куда и в каком объеме отправлять.Где-то ресурсы брать надо. Грабить весь мир, просто куда-то посылая войска, нерентабельно. Поэтому наиболее выгодной вариант, когда тебе что-то приносят добровольно. А добровольно приносят те, кто от США зависят. Как определить, кто зависит от США? Экспериментально.Трамп ввел пошлины против всех. Кто-то послал Трампа, и он ушел. А кто-то побежал с ним договариваться, потому что не может без американского рынка и товаров. Выплатили Трампу отступные, которые пополнили американскую казну и создали ему пространство для маневра. Это пространство для маневра не позволяет США победить в геополитическом состоянии, но позволяет продлить агонию.Нежизнеспособные режимы (кстати, как и украинский) всегда пытаются продлить агонию по принципу: "А вдруг что-то такое случится, после чего вся глобальная обстановка изменится, когда мы из проигравших станем победителями". И крохи, которые Трамп собирает своему миру – это компенсации американцам за их проигрыш в противостоянии с Россией.А всем остальным компенсации не предусмотрены: ни Евросоюзе, ни Украине.Что касается Орбана, то его позиция идет вразрез с позицией Евросоюза и США, но с Трампом у него общие консервативные ценности. Руководство Евросоюза начало ловить Трампа: "Что ты к нам прицепился? Твой Орбан много чего покупает у России. Вводи против него санкции. Ты же обещал". Америка начала суетится, что введет кучу санкций. Поэтому Орбан съездил к Трампу и на пальцах ему объяснил: "Таких надежных парней как я у тебя в Европе нет. Мне надо выжить. Выжить я могу только при наличии экономических успехов. Экономические успехи возможны только при наличии российских энергоносителей. А чтобы тебе было чем отгавкиваться, я тебе заплачу, куплю немножко сжиженного газа и подумаю про ядерное топливо. Да, это тяжеловато, но мы справимся".Вот и все.- Как раз Европа продолжает обсуждать идею "репарационного кредита" для Украины, надеясь до декабря выйти на решение, которое устроит всех. Почему они до сих пор не разделили риски поровну? Получится ли у европейцев найти консенсус в этом вопросе?- Сколько вам нужно денег, чтобы не работать до конца жизни? Допустим, 300 миллионов рублей хватит, если не сильно роскошествовать. Умножим на два и получим 600, чтобы хватило и мне, и вам. А теперь давайте рассуждать, к кому вы выдвинем репарационные претензии? К МИА "Россия сегодня"? К Кремлю? К США? Обсуждать мы можем сколько угодно, а выдвинуть – нет.Евросоюз тоже может мечтать о репарационных претензиях. Порассуждать друг с другом, что было бы неплохо направить эту кучу денег на Украину, потому что это не их деньги. Вроде и Украине помогли, и от России отвязались. Но они этого не сделают, потому что боятся. У всех у них под российским контролем есть какие-то активы, которые они боятся потерять.Причем они прекрасно понимают, что это будут не столько государственные активы, сколько активы частных лиц, которые потом придут к государству и скажут: "Ребята, у вас все в порядке с головой?".Если бы они боялись только международных судов с Россией, они бы это пережили. Сказали, что не воспринимают Россию как истца и не собираются с ней судиться. Но они прекрасно понимают, что это нанесет добивающий удар по их возможностям как центра мировых резервных валют и еще уменьшит долю обслуживания ими мирового финансового рынка.Это увеличит поток евро назад в Евросоюз и в США. Это нанесет смертельный удар по их экономикам. Им останется только выскочить из евро-долларового капкана и завидовать всем, кто это уже сделал.И помимо России, которая просто конфискует их резервы, надо будет судиться со своими собственными гражданами. А они будут объяснять: "Это государственная проблема. Причем тут мой бизнес? Компенсируйте мне. Иначе зачем мы содержим такие демократические государства?".То есть смысла в этом никакого нет.Я понимаю, зачем это надо Урсуле, которая склоняет Бельгию изъять 125 миллиардов российских денег. А Бельгии какой смысл подставляться? Поэтому суть их спора состоит в следующем. "Надо помогать Украине. Надо конфисковать российские деньги. Только давайте на вашей территории конфискуем. А почему на моей?".- Это понятно. Тем не менее, они зачем-то такие заявления делают. Для чего? Чтобы обнадежить Украину и запугать Россию?- Там идет борьба. Есть люди, которые реально хотят эти деньги конфисковать. Та же самая Урсула уже давно евробюрократ. Она уже забыла, какую страну она когда-то представляла. И для евробюрократии конфискация российских активов - самое то, потому что евробюрократия ни за что не отвечает. Отвечать будут национальные юрисдикции, в которых это конфисковано.А евробюрократия получит только бонусы: финансирует Украину, поддерживает эскалацию с Россией. Причем эскалация происходит у Бельгии или Германии, а евробюрократия только их собирает и говорит: "Да, давайте коллективно с Россией бороться. Заодно и Орбана затопчем, потому что он паршивая овца в нашем стаде".Повторюсь, евробюрократия будет продавливать идею с конфискацией российских активов. Просто пока национальные юрисдикции отказываются в этом участвовать – это очень больно.* внесен в список террористов и экстремистовТакже по теме - в интервью Василия Кашина: Украине грозит блэкаут и развал фронта, а США ввязались в опасную гонку с Россией и Китаем
06:40 17.11.2025
 
Ростислав Ищенко интервью
Ростислав Ищенко интервью - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Сейчас на Украине серьезные проблемы с электроэнергией. Все идет к тому, что там будут не графики отключений, а графики включений света. Также произошел коррупционный скандал с Тимуром Миндичем, который считается "кошельком" Зеленского. Наконец, у ВСУ трещит фронт, и Покровск вот-вот падет.
- Ростислав Владимирович, как вы думаете, чем и когда это может завершиться лично для Зеленского?
- Для Зеленского это может завершиться поражением войск на фронте и падением режима. Когда? Это может произойти как в течение нескольких недель, так и в течение нескольких месяцев. Во всяком случае, осталось недолго. Разве что Запад где-то найдет полмиллиона активных штыков и пошлет ему на помощь. Но я сомневаюсь, что они найдут даже 50 тысяч.
Ростислав Ищенко
27 февраля 2023, 13:11
Ростислав Ищенко: кто онПолитолог
Позиции Зеленского сейчас пошатнулись в том числе на международной арене. На Западе укрепляются позиции тех, кто хочет выйти на какое-то мирное соглашение с Россией. И они почему-то считают, что если Зеленского убрать, то эти договоренности будут заключены на их условиях. Это бред сивой кобылы. России все равно, с кем заключать соглашения – ее условия интересуют, а не личность. Потому что любой, кто придет на смену Зеленскому, будет отстаивать консолидированную позицию киевского режима и Запада – перемирие по линии разграничения.
Более того, вместо Зеленского может прийти худший вариант. Тот же самый Порошенко* имеет опыт заключения Минских соглашений, когда можно подписать что угодно, а потом ничего не выполнять. Но это настолько прозрачный и понятный ход, что Россия к нему должна подстраховаться при любом варианте.
- А каким вариантом может быть Залужный?
- Залужный не может быть вариантом. Он же регулярно выступает с заявлениями "Перемирия не может быть, потому что это капитуляция". Так и Зеленский говорит то же самое. Какая же это замена Зеленскому? Тем более, Залужный далеко. А в таких ситуациях вопросы должны решаться быстро. Можно, конечно, привезти Залужного из Великобритании. Но дело в том, что Зеленский такой же "британец" - короткошерстный, с голубоватым отливом, с небольшими ушками. И менять им шило на мыло не вижу необходимости.
Кроме того, Зеленский для всех - легитимный президент Украины. Для всех, кроме России. Причем Россия на официальном уровне тоже перестала говорить о его нелегитимности. Просто молчит по этому поводу. И любой другой на месте Зеленского уже будет нелегитимным для всех. Они же его не выбирать собираются. Зеленского надо сначала спихнуть, потому что конституционного способа отправить его в отставку нет. Его надо либо убить, либо принудить к отставке. После этого надо назначить кого-то. Как назначить? Провести выборы. Иначе Стефанчук как глава Верховной Рады должен исполнять обязанности президента два-три месяца, пока не будут проведены выборы. А если выборы не пройдут, то и он не будет легитимным.
Как сейчас на Украине можно провести выборы? Выборы там может провести только Россия и только в тех регионах, которые она контролирует. А если никто не будет избран, где легитимность этой власти? Если сейчас армия разбегается при власти более-менее легитимной, то что она будет творить при власти, у которой вообще никакой опоры нет? А какая может быть заморозка по линии фронта, если у вас нет армии, и вы не можете держать фронт?
Повторюсь, с точки зрения западных ястребов, которые дальше хотят воевать с Россией, я не вижу никакой необходимости менять Зеленского. Конечно, если вдруг окажется, что Зеленский куда-то нырнул в нирвану и не может держать ситуацию под контролем, его придется на кого-то менять. Но пока он может выйти под телекамеры и внятно произнести несколько фраз, он свою функцию выполняет.
Он воюет до последнего украинца. Что может быть лучше для Запада?
Другое дело, что на Украине возможно установление открытой военной диктатуры. Если у местных нацистов окончательно снесет крышу и они решат, что все эти Зеленские доведут их до цугундера, они попытаются их перевешать, чтобы самим взяться за дело и наступать на Камчатку. Но нацисты же тоже любят деньги. И им тоже нужна военная поддержка. Поэтому они не будут этого делать без консультации с Западом. За исключением каких-то форс-мажорных ситуаций, когда Запад не помогает, а фронт рушится.
И в силу того, что Запад сейчас не помогает, а фронт рушится, такая вероятность стала вполне реальной.
Да, на Западе нет единого мнения, что делать с Украиной, но на Западе есть единое мнение по поводу того, чтобы не дать России победить. Просто одни пытаются не дать победить на поле боя, а другие пытаются заключить мир на своих условиях. И так как Трамп ездил-ездил, но ничего не заключил, то не ужели кто-то думает, что Кличко или Порошенко* договорятся?
- Тем временем Трамп освободил Венгрию от американских санкций и позволил закупать российский газ. В свою очередь Орбан согласился приобрести американский СПГ на 600 миллионов долларов и предложил купить американское ядерное топливо. Получается, что политика стала бизнесом. Главное – найти то, что можно предложить более влиятельному партнеру. А много ли еще тех, кто готов пойти на поклон к Трампу?
- Трамповская манера ведения дел для нынешнего Запада вполне нормальна. Они же пытаются сохранить гегемонию для того, чтобы компенсировать за счет других ресурсную недостаточность. Ресурсная недостаточность у них есть уже, а гегемония уже пошатнулась. Ее фактически нет, но им кажется, что она где-то есть. Была бы у них гегемония, они бы не цацкались с Россией и с Китаем, а просто бы указывали, что куда и в каком объеме отправлять.
Где-то ресурсы брать надо. Грабить весь мир, просто куда-то посылая войска, нерентабельно. Поэтому наиболее выгодной вариант, когда тебе что-то приносят добровольно. А добровольно приносят те, кто от США зависят. Как определить, кто зависит от США? Экспериментально.
Трамп ввел пошлины против всех. Кто-то послал Трампа, и он ушел. А кто-то побежал с ним договариваться, потому что не может без американского рынка и товаров. Выплатили Трампу отступные, которые пополнили американскую казну и создали ему пространство для маневра. Это пространство для маневра не позволяет США победить в геополитическом состоянии, но позволяет продлить агонию.
Нежизнеспособные режимы (кстати, как и украинский) всегда пытаются продлить агонию по принципу: "А вдруг что-то такое случится, после чего вся глобальная обстановка изменится, когда мы из проигравших станем победителями". И крохи, которые Трамп собирает своему миру – это компенсации американцам за их проигрыш в противостоянии с Россией.
А всем остальным компенсации не предусмотрены: ни Евросоюзе, ни Украине.
Что касается Орбана, то его позиция идет вразрез с позицией Евросоюза и США, но с Трампом у него общие консервативные ценности. Руководство Евросоюза начало ловить Трампа: "Что ты к нам прицепился? Твой Орбан много чего покупает у России. Вводи против него санкции. Ты же обещал". Америка начала суетится, что введет кучу санкций. Поэтому Орбан съездил к Трампу и на пальцах ему объяснил: "Таких надежных парней как я у тебя в Европе нет. Мне надо выжить. Выжить я могу только при наличии экономических успехов. Экономические успехи возможны только при наличии российских энергоносителей. А чтобы тебе было чем отгавкиваться, я тебе заплачу, куплю немножко сжиженного газа и подумаю про ядерное топливо. Да, это тяжеловато, но мы справимся".
Вот и все.
- Как раз Европа продолжает обсуждать идею "репарационного кредита" для Украины, надеясь до декабря выйти на решение, которое устроит всех. Почему они до сих пор не разделили риски поровну? Получится ли у европейцев найти консенсус в этом вопросе?
- Сколько вам нужно денег, чтобы не работать до конца жизни? Допустим, 300 миллионов рублей хватит, если не сильно роскошествовать. Умножим на два и получим 600, чтобы хватило и мне, и вам. А теперь давайте рассуждать, к кому вы выдвинем репарационные претензии? К МИА "Россия сегодня"? К Кремлю? К США? Обсуждать мы можем сколько угодно, а выдвинуть – нет.
Евросоюз тоже может мечтать о репарационных претензиях. Порассуждать друг с другом, что было бы неплохо направить эту кучу денег на Украину, потому что это не их деньги. Вроде и Украине помогли, и от России отвязались. Но они этого не сделают, потому что боятся. У всех у них под российским контролем есть какие-то активы, которые они боятся потерять.
Причем они прекрасно понимают, что это будут не столько государственные активы, сколько активы частных лиц, которые потом придут к государству и скажут: "Ребята, у вас все в порядке с головой?".
Если бы они боялись только международных судов с Россией, они бы это пережили. Сказали, что не воспринимают Россию как истца и не собираются с ней судиться. Но они прекрасно понимают, что это нанесет добивающий удар по их возможностям как центра мировых резервных валют и еще уменьшит долю обслуживания ими мирового финансового рынка.
Это увеличит поток евро назад в Евросоюз и в США. Это нанесет смертельный удар по их экономикам. Им останется только выскочить из евро-долларового капкана и завидовать всем, кто это уже сделал.
И помимо России, которая просто конфискует их резервы, надо будет судиться со своими собственными гражданами. А они будут объяснять: "Это государственная проблема. Причем тут мой бизнес? Компенсируйте мне. Иначе зачем мы содержим такие демократические государства?".
То есть смысла в этом никакого нет.
Я понимаю, зачем это надо Урсуле, которая склоняет Бельгию изъять 125 миллиардов российских денег. А Бельгии какой смысл подставляться? Поэтому суть их спора состоит в следующем. "Надо помогать Украине. Надо конфисковать российские деньги. Только давайте на вашей территории конфискуем. А почему на моей?".
- Это понятно. Тем не менее, они зачем-то такие заявления делают. Для чего? Чтобы обнадежить Украину и запугать Россию?
- Там идет борьба. Есть люди, которые реально хотят эти деньги конфисковать. Та же самая Урсула уже давно евробюрократ. Она уже забыла, какую страну она когда-то представляла. И для евробюрократии конфискация российских активов - самое то, потому что евробюрократия ни за что не отвечает. Отвечать будут национальные юрисдикции, в которых это конфисковано.
А евробюрократия получит только бонусы: финансирует Украину, поддерживает эскалацию с Россией. Причем эскалация происходит у Бельгии или Германии, а евробюрократия только их собирает и говорит: "Да, давайте коллективно с Россией бороться. Заодно и Орбана затопчем, потому что он паршивая овца в нашем стаде".
Повторюсь, евробюрократия будет продавливать идею с конфискацией российских активов. Просто пока национальные юрисдикции отказываются в этом участвовать – это очень больно.
* внесен в список террористов и экстремистов
Также по теме - в интервью Василия Кашина: Украине грозит блэкаут и развал фронта, а США ввязались в опасную гонку с Россией и Китаем
