Профессор из США предсказывает отставку британского премьера Кира Стармера - 07.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260207/professor-iz-ssha-predskazyvaet-otstavku-britanskogo-premera-kira-starmera-1075359290.html
Профессор из США предсказывает отставку британского премьера Кира Стармера
Профессор из США предсказывает отставку британского премьера Кира Стармера - 07.02.2026 Украина.ру
Профессор из США предсказывает отставку британского премьера Кира Стармера
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может лишиться поста в ближайшие дни. Скандалы внутри страны, а не внешнеполитический курс, станут причиной возможной отставки. Об этом 7 февраля заявил профессор Университета Джонса Хопкинса Стив Ханке в соцсети X
2026-02-07T16:18
2026-02-07T16:18
новости
великобритания
кир стармер
джеффри эпштейн
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0c/1056205127_0:164:1884:1224_1920x0_80_0_0_daf875ccf0666f1a0a17b0db6d3f0058.jpg
Профессор Университета Джонса Хопкинса Стив Ханке спрогнозировал скорую отставку премьер-министра Великобритании Кира Стармера. В своём аккаунте в социальной сети X учёный заявил, что глава правительства "обречён" и будет отправлен в отставку в ближайшие дни."Русофоб Кир Стармер обречен. В ближайшие дни его отправят в отставку. Стармеру следовало бы уделять внимание внутренним делам Великобритании (например, Питеру Мандельсону и Джеффри Эпштейну), а не вести войну против России", — написал ученый.По мнению Ханке, причиной отставки Стармера станут внутренние проблемы, в частности, скандал вокруг назначенного Стармером посла в США Питера Мандельсона, связанного с фигурой Джеффри Эпштейна. Профессор считает, что премьер-министру следовало бы уделять внимание внутренним делам, а не делать акцент на внешней политике, где Россия была обозначена как "непосредственная и насущная угроза".Ранее сообщалось, что правительство Великобритании во главе с премьер-министром Киром Стармером на фоне публикации новых данных по "делу Эпштейна" может рухнуть в самое ближайшее время - Похоронный марш Мандельсона. Досье Эпштейна спровоцирует отставку британского правительстваБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Удар по объектам ВПК, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 7 февраляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
великобритания
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0c/1056205127_204:0:1836:1224_1920x0_80_0_0_f7edac37e5da8250377e6604a2c84dcd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, великобритания, кир стармер, джеффри эпштейн, россия, сша
Новости, Великобритания, Кир Стармер, Джеффри Эпштейн, Россия, США

Профессор из США предсказывает отставку британского премьера Кира Стармера

16:18 07.02.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСаммит НАТО
Саммит НАТО - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может лишиться поста в ближайшие дни. Скандалы внутри страны, а не внешнеполитический курс, станут причиной возможной отставки. Об этом 7 февраля заявил профессор Университета Джонса Хопкинса Стив Ханке в соцсети X
Профессор Университета Джонса Хопкинса Стив Ханке спрогнозировал скорую отставку премьер-министра Великобритании Кира Стармера. В своём аккаунте в социальной сети X учёный заявил, что глава правительства "обречён" и будет отправлен в отставку в ближайшие дни.
"Русофоб Кир Стармер обречен. В ближайшие дни его отправят в отставку. Стармеру следовало бы уделять внимание внутренним делам Великобритании (например, Питеру Мандельсону и Джеффри Эпштейну), а не вести войну против России", — написал ученый.
По мнению Ханке, причиной отставки Стармера станут внутренние проблемы, в частности, скандал вокруг назначенного Стармером посла в США Питера Мандельсона, связанного с фигурой Джеффри Эпштейна.
Профессор считает, что премьер-министру следовало бы уделять внимание внутренним делам, а не делать акцент на внешней политике, где Россия была обозначена как "непосредственная и насущная угроза".
Ранее сообщалось, что правительство Великобритании во главе с премьер-министром Киром Стармером на фоне публикации новых данных по "делу Эпштейна" может рухнуть в самое ближайшее время - Похоронный марш Мандельсона. Досье Эпштейна спровоцирует отставку британского правительства
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Удар по объектам ВПК, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 7 февраля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиВеликобританияКир СтармерДжеффри ЭпштейнРоссияСША
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
17:09Зеленский: США впервые предложили провести следующий раунд переговоров с Россией на своей территории
16:38"Гном" против "Курьера": Forbes о войне дронов в зоне СВО
16:25На Славянском направлении идут позиционные бои за ключевые высоты и населённые пункты
16:18Профессор из США предсказывает отставку британского премьера Кира Стармера
15:55В МАГАТЭ сообщили об отключении энергоблока на украинской АЭС
14:31Премьер-министр Японии подтвердила намерение заключить мирный договор с Россией
14:09Spiegel: Люди, которых можно назвать "классом Эпштейна", продолжают управлять миром
14:04Зеленский заявил, что США стремятся завершить конфликт на Украине до лета
13:57В ФБР заявили, что Эпштейн был убит по приказу Трампа
13:37Представитель МИД РФ обвинил ВСУ в гибели 79 мирных жителей и атаках на инфраструктуру в январе
13:28Главком ВСУ Сырский заявил о наступательных действиях украинской армии на четверти участков фронта
13:00Удар по объектам ВПК, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 7 февраля
12:47Секретный пакт по Украине и импровизация по Ирану. Владимир Васильев о тайных смыслах миролюбия Трампа
12:09В деле о покушении на замначальника ГРУ Алексеева появился подозреваемый
12:02Пилот БПЛА заявил об уничтожении иностранных диверсантов в зоне СВО. Главное к этому часу
11:58Около трёх тысяч бойцов ВСУ оказались отрезаны в Константиновке из-за подрыва дамбы
11:21Губернатор Белгородской области сообщил о последствиях атаки ВСУ
11:10Отставной подполковник армии США считает дальнейшую военную поддержку Украины бессмысленной
10:58Генерал Алексеев пришел в сознание после операции
10:47Спецпредставитель РФ Дмитриев: западные СМИ действуют против США по "российскому" сценарию
Лента новостейМолния