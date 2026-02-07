https://ukraina.ru/20260207/professor-iz-ssha-predskazyvaet-otstavku-britanskogo-premera-kira-starmera-1075359290.html

Профессор из США предсказывает отставку британского премьера Кира Стармера

Профессор из США предсказывает отставку британского премьера Кира Стармера

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может лишиться поста в ближайшие дни. Скандалы внутри страны, а не внешнеполитический курс, станут причиной возможной отставки. Об этом 7 февраля заявил профессор Университета Джонса Хопкинса Стив Ханке в соцсети X

Профессор Университета Джонса Хопкинса Стив Ханке спрогнозировал скорую отставку премьер-министра Великобритании Кира Стармера. В своём аккаунте в социальной сети X учёный заявил, что глава правительства "обречён" и будет отправлен в отставку в ближайшие дни."Русофоб Кир Стармер обречен. В ближайшие дни его отправят в отставку. Стармеру следовало бы уделять внимание внутренним делам Великобритании (например, Питеру Мандельсону и Джеффри Эпштейну), а не вести войну против России", — написал ученый.По мнению Ханке, причиной отставки Стармера станут внутренние проблемы, в частности, скандал вокруг назначенного Стармером посла в США Питера Мандельсона, связанного с фигурой Джеффри Эпштейна. Профессор считает, что премьер-министру следовало бы уделять внимание внутренним делам, а не делать акцент на внешней политике, где Россия была обозначена как "непосредственная и насущная угроза".Ранее сообщалось, что правительство Великобритании во главе с премьер-министром Киром Стармером на фоне публикации новых данных по "делу Эпштейна" может рухнуть в самое ближайшее время - Похоронный марш Мандельсона. Досье Эпштейна спровоцирует отставку британского правительстваБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Удар по объектам ВПК, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 7 февраляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

