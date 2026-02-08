https://ukraina.ru/20260208/goroda-sidyat-bez-sveta-potomu-chto-kiev-otbiraet-otbiraet-elektroenergiyu-dlya-nuzhd-vsu--ekspert-1075363753.html

Города сидят без света, потому что Киев отбирает отбирает электроэнергию для нужд ВСУ — эксперт

08.02.2026

Города сидят без света, потому что Киев отбирает отбирает электроэнергию для нужд ВСУ — эксперт

Украинские города оказались без света потому, что власти изымают электроэнергию для ВСУ. Мощностей АЭС для населения хватает, но Киев отбирает ее для военных нужд. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Центра военно-политической журналистики, председатель Межрегиональной общественной организации "Вече" Владимир Орлов

После окончания "энергетического перемирия" российская армия продолжила массированные удары по украинской энергетике. Отвечая на вопрос журналиста о том, достигнут ли технологический предел для атак, эксперт отметил, что мощности АЭС Украины хватило бы для обеспечения для гражданского потребления электроэнергии.Он подчеркнул, что Россия не будет наносить удары по атомным станциям. С другой стороны, добавил аналитик, тепловой генерации на Украине уже не существует. "Да, в западных областях еще есть генерирующие мощности, что касается, центральной Украины, то там все плохо. И удары наносились таким образом, чтобы восстановить тепловые станции было бы невозможно", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Владимир Орлов: Если не найти ответ "Старлинку", Илон Маск продолжит диктовать свои правила на поле боя" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Алексей Анпилогов: Россия так ударила по энергетике Украины, что в феврале она может рухнуть сама по себе" на сайте Украина.ру.

2026

