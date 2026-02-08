Города сидят без света, потому что Киев отбирает отбирает электроэнергию для нужд ВСУ — эксперт - 08.02.2026 Украина.ру
Города сидят без света, потому что Киев отбирает отбирает электроэнергию для нужд ВСУ — эксперт
Города сидят без света, потому что Киев отбирает отбирает электроэнергию для нужд ВСУ — эксперт - 08.02.2026 Украина.ру
Города сидят без света, потому что Киев отбирает отбирает электроэнергию для нужд ВСУ — эксперт
Украинские города оказались без света потому, что власти изымают электроэнергию для ВСУ. Мощностей АЭС для населения хватает, но Киев отбирает ее для военных нужд. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Центра военно-политической журналистики, председатель Межрегиональной общественной организации "Вече" Владимир Орлов
2026-02-08T06:00
2026-02-08T06:00
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1b/1074881782_0:258:3072:1986_1920x0_80_0_0_1809a073edaa1baff22ceaf0ae6e28fe.jpg
После окончания "энергетического перемирия" российская армия продолжила массированные удары по украинской энергетике. Отвечая на вопрос журналиста о том, достигнут ли технологический предел для атак, эксперт отметил, что мощности АЭС Украины хватило бы для обеспечения для гражданского потребления электроэнергии.Он подчеркнул, что Россия не будет наносить удары по атомным станциям. С другой стороны, добавил аналитик, тепловой генерации на Украине уже не существует. "Да, в западных областях еще есть генерирующие мощности, что касается, центральной Украины, то там все плохо. И удары наносились таким образом, чтобы восстановить тепловые станции было бы невозможно", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Владимир Орлов: Если не найти ответ "Старлинку", Илон Маск продолжит диктовать свои правила на поле боя" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Алексей Анпилогов: Россия так ударила по энергетике Украины, что в феврале она может рухнуть сама по себе" на сайте Украина.ру.
Города сидят без света, потому что Киев отбирает отбирает электроэнергию для нужд ВСУ — эксперт

06:00 08.02.2026
 
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
- РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинские города оказались без света потому, что власти изымают электроэнергию для ВСУ. Мощностей АЭС для населения хватает, но Киев отбирает ее для военных нужд. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Центра военно-политической журналистики, председатель Межрегиональной общественной организации "Вече" Владимир Орлов
После окончания "энергетического перемирия" российская армия продолжила массированные удары по украинской энергетике.
Отвечая на вопрос журналиста о том, достигнут ли технологический предел для атак, эксперт отметил, что мощности АЭС Украины хватило бы для обеспечения для гражданского потребления электроэнергии.
"Но за счет того, что украинские власти отбирают из идущего с АЭС энергопотока на военные нужды, некоторые города сидят без света", — подчеркнул Орлов.
Он подчеркнул, что Россия не будет наносить удары по атомным станциям. С другой стороны, добавил аналитик, тепловой генерации на Украине уже не существует.
"Да, в западных областях еще есть генерирующие мощности, что касается, центральной Украины, то там все плохо. И удары наносились таким образом, чтобы восстановить тепловые станции было бы невозможно", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Владимир Орлов: Если не найти ответ "Старлинку", Илон Маск продолжит диктовать свои правила на поле боя" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале "Алексей Анпилогов: Россия так ударила по энергетике Украины, что в феврале она может рухнуть сама по себе" на сайте Украина.ру.
