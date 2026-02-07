Премьер-министр Японии подтвердила намерение заключить мирный договор с Россией - 07.02.2026 Украина.ру
Премьер-министр Японии подтвердила намерение заключить мирный договор с Россией
Премьер-министр Японии подтвердила намерение заключить мирный договор с Россией
Токио продолжит добиваться урегулирования территориального спора с Москвой и заключения мирного договора, несмотря на сложное состояние отношений. Об этом 7 февраля заявила глава правительства Японии Санаэ Такаити, выступление было приурочено ко Дню северных территорий
2026-02-07T14:31
2026-02-07T14:31
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/04/1069635297_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_beccb83d5ed513ea22b4bf2df1f59e45.jpg
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити вновь подтвердила намерение страны заключить мирный договор с Россией. Выступая в День северных территорий, она назвала отсутствие такого договора по итогам Второй мировой войны "обидным"."Сейчас состояние отношений с Россией тяжелое. Однако позиция Японии решить вопрос четырех северных островов и заключить мирный договор остается неизменной", — заявила Такаити.Премьер добавила, что Токио будет упорно добиваться взаимопонимания с Москвой по территориальному вопросу. 7 февраля в Японии отмечается годовщина подписания Симодского трактата 1855 года, по которому Японии отошли острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи (группа островов, которую в России называют Южными Курилами). В феврале 1946 года эти территории были включены в состав СССР.На данный момент позиция России заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав страны по итогам войны, и суверенитет РФ над ними неоспорим.Призывы к поиску договорённостей с Москвой ранее звучали от японских ультраправых националистов. Так, председатель организации "Иссуй-Кай" Мицухиро Кимура в интервью "Украина.ру" заявил о необходимости заключить мирный договор с Россией, хотя и ожидал, что Япония сохранит свои территориальные претензии.
Премьер-министр Японии подтвердила намерение заключить мирный договор с Россией

14:31 07.02.2026
 
Токио продолжит добиваться урегулирования территориального спора с Москвой и заключения мирного договора, несмотря на сложное состояние отношений. Об этом 7 февраля заявила глава правительства Японии Санаэ Такаити, выступление было приурочено ко Дню северных территорий
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити вновь подтвердила намерение страны заключить мирный договор с Россией. Выступая в День северных территорий, она назвала отсутствие такого договора по итогам Второй мировой войны "обидным".
"Сейчас состояние отношений с Россией тяжелое. Однако позиция Японии решить вопрос четырех северных островов и заключить мирный договор остается неизменной", — заявила Такаити.
Премьер добавила, что Токио будет упорно добиваться взаимопонимания с Москвой по территориальному вопросу. 7 февраля в Японии отмечается годовщина подписания Симодского трактата 1855 года, по которому Японии отошли острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи (группа островов, которую в России называют Южными Курилами). В феврале 1946 года эти территории были включены в состав СССР.
На данный момент позиция России заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав страны по итогам войны, и суверенитет РФ над ними неоспорим.
Призывы к поиску договорённостей с Москвой ранее звучали от японских ультраправых националистов. Так, председатель организации "Иссуй-Кай" Мицухиро Кимура в интервью "Украина.ру" заявил о необходимости заключить мирный договор с Россией, хотя и ожидал, что Япония сохранит свои территориальные претензии. Подробнее в материале Мицухиро Кимура: Япония должна снять санкции с России, а Украина — провести выборы и отказаться от НАТО
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Удар по объектам ВПК, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 7 февраля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
