"Гном" против "Курьера": Forbes о войне дронов в зоне СВО

Как пишет американское издание Forbes, в настоящее время исход боевых действий на российско-украинском направлении во многом определяется превосходством в беспилотных технологиях. Обе стороны активно применяют широкий арсенал БПЛА и средств противодействия им, что, по мнению Forbes, привело к позиционной тупиковой ситуации

2026-02-07T16:38

В то же время противники интенсивно развивают и модернизируют парки наземных роботов, чья роль на поле боя постоянно растёт. Если раньше такие платформы использовались преимущественно для логистики и эвакуации раненых, то теперь они осваивают более сложные задачи.В публикации отмечается, что, учитывая ключевое значение беспилотной авиации в конфликте, и Россия, и Украина задействуют наземных роботов для поддержки операций БПЛА и мер по борьбе с дронами.Украинские наземные роботы применяются для запуска и поддержки воздушных дронов. Как пишет Forbes, стандартные FPV-беспилотники ограничены дальностью, временем полёта и необходимостью прямой видимости для связи с оператором. Недавно украинская компания Temerland опубликовала видео, демонстрирующие, как компактный четырёхколёсный робот "Гном" решает эти проблемы. Эта платформа несёт до 50 кг полезной нагрузки и имеет радиус действия до 5 км. Она многофункциональна: ведёт разведку, доставляет грузы или работает ретранслятором.На кадрах "Гном" транспортирует четыре штабелируемых квадрокоптера с плоским профилем и запускает их прямо с себя на передовых позициях. После запуска робот становится ретранслятором: принимает сигналы от оператора и передаёт их дронам (и обратно). Кроме того, "Гном" оснащён антенной Starlink, которая устойчива к российским средствам РЭБ. Это позволяет запускать БПЛА ближе к цели, экономя заряд батарей, улучшать качество связи и снижать уязвимость к подавлению. В итоге Украина расширяет зону поражения и может наносить удары по более удалённым российским объектам.Россия, в свою очередь, использует наземные роботы для борьбы с украинскими дронами. В статье говорится, что поскольку украинские БПЛА серьёзно затрудняют наступление, Москва продвигает на передний край системы противодействия. Одно из решений — гусеничный электрический робот "Курьер" грузоподъёмностью до 250 кг. Первоначально он применялся для логистики, но недавно его оснастили комплексом РЭБ "Пероед-М", эффективно подавляющим управление украинскими дронами. На других кадрах "Курьер" несёт систему "Шлейф". Такие роботы действуют впереди российских позиций в украинских "зонах поражения", где дроны постоянно патрулируют и уничтожают открытую технику и личный состав. Без защиты от БПЛА российские подразделения избегают продвижения.Системы РЭБ тяжёлые для пехоты и уязвимы на обычных машинах, но низкий профиль и малая тепловая заметность роботов затрудняют их обнаружение. Впрочем, как отмечает издание, один из "Курьеров" с "Пероед-М" всё же был выявлен и уничтожен украинскими оптоволоконными дронами.Forbes подчёркивает общую тенденцию: наземные роботы всё чаще интегрируются с БПЛА. Россия использовала дроны для наведения взрывного робота "Депеша" в украинскую траншею под Авдеевкой. Есть кадры тренировок с вооружёнными "Курьерами", где БПЛА передают видео в реальном времени. Украина аналогично управляет наземными платформами через дроны для доставки или ударов. Роботы также помогают обнаруживать противника в тумане и передавать данные для авиаударов.Однако БПЛА создают и проблемы для наземных роботов: их низкий силуэт мешает преодолевать препятствия, заставляя двигаться по дорогам под наблюдением. Радиосигналы роботов легко обнаруживаются РЭБ, а потери даже одной единицы ощутимы из-за ограниченных ресурсов.Тем не менее, заключает издание, обе стороны продолжат наращивать применение наземных роботов в беспилотных стратегиях. Конфликт характеризуется быстрым внедрением технологий "снизу вверх" для тактического преимущества. Роботы вряд ли полностью заменят солдат, но останутся важными помощниками, повышая дальность, живучесть и эффективность воздушных дронов и средств противодействия им — ключевых элементов современной войны.Читайте также: Командир расчета ударных БПЛА: Я рекомендую молодым пробовать себя в беспилотном деле - за ним будущее

