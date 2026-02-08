Трамп завышает ставки, чтобы выторговать решение по Гренландии — политолог про амбиции США - 08.02.2026 Украина.ру
Трамп завышает ставки, чтобы выторговать решение по Гренландии — политолог про амбиции США
Трамп завышает ставки, чтобы выторговать решение по Гренландии — политолог про амбиции США - 08.02.2026 Украина.ру
Трамп завышает ставки, чтобы выторговать решение по Гренландии — политолог про амбиции США
Дональд Трамп в итоге добьется своих целей в Гренландии, но не через аннексию, а через выгодную экономическую сделку. Его реальный интерес — доступ к ресурсам и создание альтернативы Северному морскому пути. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров
Эксперт считает, что у американского лидера достаточно времени для достижения договоренностей. "Но я думаю, что Трамп добьется своей цели, у него есть на это два с половиной года, но это не обязательно должно происходить силовым путем", — заявил Игорь Шатров.Он пояснил, что методы президента США заключаются в завышении ставок для последующего торга. "Никто не говорит, что Трамп должен высадить десант и оторвать Гренландию от Дании. Трамп всегда завышает ставки, чтобы удачно выторговать решение, которое его бы устроило", — отметил политолог.Шатров раскрыл, что может стать предметом такой сделки. "В случае с Гренландией это свободное использование этой территории, полные преференции на добычу полезных ископаемых, строительство военных баз и портовой инфраструктуры для проведения альтернативы Северному морскому пути", — сказал он."И я думаю, что он этого добьется, сделка состоится, но американским штатом Гренландия вряд ли станет", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Игорь Шатров: Трамп привык повышать ставки, но на Ближнем Востоке он может переиграть самого себя" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты политики президента США — в материале Анны Черкасовой "Секретный пакт по Украине и импровизация по Ирану. Владимир Васильев о тайных смыслах миролюбия Трампа" на сайте Украина.ру.
новости, сша, дания, ближний восток, дональд трамп, украина.ру, гренландия, севморпуть, главные новости, экономика, ресурсы, главное, геополитика
Новости, США, Дания, Ближний Восток, Дональд Трамп, Украина.ру, Гренландия, Севморпуть, Главные новости, экономика, ресурсы, главное, геополитика

Трамп завышает ставки, чтобы выторговать решение по Гренландии — политолог про амбиции США

05:30 08.02.2026
 
© REUTERS / Dado Ruvic
- РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© REUTERS / Dado Ruvic
Дональд Трамп в итоге добьется своих целей в Гренландии, но не через аннексию, а через выгодную экономическую сделку. Его реальный интерес — доступ к ресурсам и создание альтернативы Северному морскому пути. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров
Эксперт считает, что у американского лидера достаточно времени для достижения договоренностей. "Но я думаю, что Трамп добьется своей цели, у него есть на это два с половиной года, но это не обязательно должно происходить силовым путем", — заявил Игорь Шатров.
Он пояснил, что методы президента США заключаются в завышении ставок для последующего торга. "Никто не говорит, что Трамп должен высадить десант и оторвать Гренландию от Дании. Трамп всегда завышает ставки, чтобы удачно выторговать решение, которое его бы устроило", — отметил политолог.
Шатров раскрыл, что может стать предметом такой сделки. "В случае с Гренландией это свободное использование этой территории, полные преференции на добычу полезных ископаемых, строительство военных баз и портовой инфраструктуры для проведения альтернативы Северному морскому пути", — сказал он.
"И я думаю, что он этого добьется, сделка состоится, но американским штатом Гренландия вряд ли станет", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Игорь Шатров: Трамп привык повышать ставки, но на Ближнем Востоке он может переиграть самого себя" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты политики президента США — в материале Анны Черкасовой "Секретный пакт по Украине и импровизация по Ирану. Владимир Васильев о тайных смыслах миролюбия Трампа" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния