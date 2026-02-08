https://ukraina.ru/20260208/tramp-zavyshaet-stavki-chtoby-vytorgovat-reshenie-po-grenlandii--politolog-pro-ambitsii-ssha-1075365108.html

Трамп завышает ставки, чтобы выторговать решение по Гренландии — политолог про амбиции США

Дональд Трамп в итоге добьется своих целей в Гренландии, но не через аннексию, а через выгодную экономическую сделку. Его реальный интерес — доступ к ресурсам и создание альтернативы Северному морскому пути. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров

Эксперт считает, что у американского лидера достаточно времени для достижения договоренностей. "Но я думаю, что Трамп добьется своей цели, у него есть на это два с половиной года, но это не обязательно должно происходить силовым путем", — заявил Игорь Шатров.Он пояснил, что методы президента США заключаются в завышении ставок для последующего торга. "Никто не говорит, что Трамп должен высадить десант и оторвать Гренландию от Дании. Трамп всегда завышает ставки, чтобы удачно выторговать решение, которое его бы устроило", — отметил политолог.Шатров раскрыл, что может стать предметом такой сделки. "В случае с Гренландией это свободное использование этой территории, полные преференции на добычу полезных ископаемых, строительство военных баз и портовой инфраструктуры для проведения альтернативы Северному морскому пути", — сказал он."И я думаю, что он этого добьется, сделка состоится, но американским штатом Гренландия вряд ли станет", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Игорь Шатров: Трамп привык повышать ставки, но на Ближнем Востоке он может переиграть самого себя" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты политики президента США — в материале Анны Черкасовой "Секретный пакт по Украине и импровизация по Ирану. Владимир Васильев о тайных смыслах миролюбия Трампа" на сайте Украина.ру.

