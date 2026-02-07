Зеленский: США впервые предложили провести следующий раунд переговоров с Россией на своей территории - 07.02.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260207/zelenskiy-ssha-vpervye-predlozhili-provesti-sleduyuschiy-raund-peregovorov-s-rossiey-na-svoey-territorii-1075360507.html
Зеленский: США впервые предложили провести следующий раунд переговоров с Россией на своей территории
На переговорах в Абу-Даби 4-5 февраля Соединённые Штаты впервые предложили сторонам провести следующий раунд переговоров по урегулированию конфликта на американской территории. Об этом, как сообщает "РБК-Украина", 7 февраля заявил Владимир Зеленский
2026-02-07T17:09
2026-02-07T17:09
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/08/1072788375_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_ccb9876f17f8bb2986d03c8163235b70.jpg
"Америка впервые предложила двум переговорным группам — Украины и России — встретиться в Соединенных Штатах, наверное, в Майами, через неделю. Мы подтвердили свое участие", — сказал Зеленский в интервью телеканалу Fox News.Он не стал комментировать, известна ли ему официальная позиция России по этому предложению. 6 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слухи о возможных переговорах в США, заявил, что речи об этом не шло, а точная дата следующих консультаций пока не определена. Подробнее в материале Песков опроверг планы проведения переговоров по Украине на территории СШАБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Удар по объектам ВПК, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 7 февраляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
17:09 07.02.2026
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
"Америка впервые предложила двум переговорным группам — Украины и России — встретиться в Соединенных Штатах, наверное, в Майами, через неделю. Мы подтвердили свое участие", — сказал Зеленский в интервью телеканалу Fox News.
Он не стал комментировать, известна ли ему официальная позиция России по этому предложению.
6 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слухи о возможных переговорах в США, заявил, что речи об этом не шло, а точная дата следующих консультаций пока не определена. Подробнее в материале Песков опроверг планы проведения переговоров по Украине на территории США
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Удар по объектам ВПК, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 7 февраля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
