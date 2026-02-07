https://ukraina.ru/20260207/zelenskiy-ssha-vpervye-predlozhili-provesti-sleduyuschiy-raund-peregovorov-s-rossiey-na-svoey-territorii-1075360507.html

Зеленский: США впервые предложили провести следующий раунд переговоров с Россией на своей территории

На переговорах в Абу-Даби 4-5 февраля Соединённые Штаты впервые предложили сторонам провести следующий раунд переговоров по урегулированию конфликта на американской территории. Об этом, как сообщает "РБК-Украина", 7 февраля заявил Владимир Зеленский

"Америка впервые предложила двум переговорным группам — Украины и России — встретиться в Соединенных Штатах, наверное, в Майами, через неделю. Мы подтвердили свое участие", — сказал Зеленский в интервью телеканалу Fox News.Он не стал комментировать, известна ли ему официальная позиция России по этому предложению. 6 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слухи о возможных переговорах в США, заявил, что речи об этом не шло, а точная дата следующих консультаций пока не определена. Подробнее в материале Песков опроверг планы проведения переговоров по Украине на территории СШАБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Удар по объектам ВПК, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 7 февраляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

