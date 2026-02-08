"Слон в посудной лавке": Шатров о непредсказуемой политике Трампа на Ближнем Востоке - 08.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260208/slon-v-posudnoy-lavke-shatrov-o-nepredskazuemoy-politike-trampa-na-blizhnem-vostoke-1075365270.html
"Слон в посудной лавке": Шатров о непредсказуемой политике Трампа на Ближнем Востоке
"Слон в посудной лавке": Шатров о непредсказуемой политике Трампа на Ближнем Востоке - 08.02.2026 Украина.ру
"Слон в посудной лавке": Шатров о непредсказуемой политике Трампа на Ближнем Востоке
Действия Дональда Трампа на Ближнем Востоке напоминают поведение слона в посудной лавке и чреваты просчетами. Его политика повышения ставок может привести к тому, что он переиграет сам себя и спровоцирует Иран. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров
2026-02-08T04:45
2026-02-08T04:45
новости
иран
ближний восток
израиль
дональд трамп
украина.ру
геополитика
главные новости
оон
уран
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/06/1060867993_0:127:994:686_1920x0_80_0_0_be9bda255d34bf34d13b7a84707a93f2.jpg
Комментируя ближневосточную стратегию Трампа, эксперт указал на глубинные проблемы региона. "Ближний Восток — это нарыв. Особенно в связи с палестино-израильским конфликтом, который является родовой травмой Организации объединенных наций, которая с самого начала своего существования не может этот конфликт затушить", — заявил Шатров.Он считает, что проблемы возникают из-за недостатка компетенций или излишней предвзятости. "Так что если Трамп и натыкается на какие-либо проблемы, то из-за того, что у него и его советников не хватает компетенций, или они слишком занимают одну сторону, например, сторону Израиля в данном случае", — пояснил политолог.Шатров опасается, что успех может вскружить голову американскому лидеру. "Трамп будет продолжать политику повышения ставок, и Иран вроде бы уже готов на снижение уровня обогащения урана, но Трамп может переиграть самого себя, почувствовав эйфорию от уступок Ирана", — сказал он."Он может снова завысить планку, и тогда Иран не будет сдерживаться", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Игорь Шатров: Трамп привык повышать ставки, но на Ближнем Востоке он может переиграть самого себя" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты политики президента США — в материале Анны Черкасовой "Секретный пакт по Украине и импровизация по Ирану. Владимир Васильев о тайных смыслах миролюбия Трампа" на сайте Украина.ру.
иран
ближний восток
израиль
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/06/1060867993_0:34:994:780_1920x0_80_0_0_efbbdb9b11272549e6dcb23f0141a4be.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, ближний восток, израиль, дональд трамп, украина.ру, геополитика, главные новости, оон, уран, конфликт, война
Новости, Иран, Ближний Восток, Израиль, Дональд Трамп, Украина.ру, геополитика, Главные новости, ООН, уран, конфликт, война

"Слон в посудной лавке": Шатров о непредсказуемой политике Трампа на Ближнем Востоке

04:45 08.02.2026
 
© Фото : коллаж Украина.Ру
- РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© Фото : коллаж Украина.Ру
Читать в
ДзенTelegram
Действия Дональда Трампа на Ближнем Востоке напоминают поведение слона в посудной лавке и чреваты просчетами. Его политика повышения ставок может привести к тому, что он переиграет сам себя и спровоцирует Иран. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров
Комментируя ближневосточную стратегию Трампа, эксперт указал на глубинные проблемы региона. "Ближний Восток — это нарыв. Особенно в связи с палестино-израильским конфликтом, который является родовой травмой Организации объединенных наций, которая с самого начала своего существования не может этот конфликт затушить", — заявил Шатров.
Он считает, что проблемы возникают из-за недостатка компетенций или излишней предвзятости. "Так что если Трамп и натыкается на какие-либо проблемы, то из-за того, что у него и его советников не хватает компетенций, или они слишком занимают одну сторону, например, сторону Израиля в данном случае", — пояснил политолог.
Шатров опасается, что успех может вскружить голову американскому лидеру. "Трамп будет продолжать политику повышения ставок, и Иран вроде бы уже готов на снижение уровня обогащения урана, но Трамп может переиграть самого себя, почувствовав эйфорию от уступок Ирана", — сказал он.
"Он может снова завысить планку, и тогда Иран не будет сдерживаться", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Игорь Шатров: Трамп привык повышать ставки, но на Ближнем Востоке он может переиграть самого себя" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты политики президента США — в материале Анны Черкасовой "Секретный пакт по Украине и импровизация по Ирану. Владимир Васильев о тайных смыслах миролюбия Трампа" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИранБлижний ВостокИзраильДональд ТрампУкраина.ругеополитикаГлавные новостиООНуранконфликтвойна
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
05:45"Каша из файлов и ссылок", которая не ударит серьезно по Трампу — Шатров о документах Эпштейна
05:30Трамп завышает ставки, чтобы выторговать решение по Гренландии — политолог про амбиции США
05:15"В центральной Украине все плохо": Орлов про энергоколлапс и крах тепловой генерации
04:45Шатров о лицемерии Европы: Готовы переписать историю Украины, но не хотят менять границы Гренландии
04:45"Слон в посудной лавке": Шатров о непредсказуемой политике Трампа на Ближнем Востоке
04:30Эксперт: Маск собирается выпустить миллион роботов Optimus, мы должны "на полшага" его опередить
04:15Управляется через "Старлинк": Орлов про главную особенность тяжелого дрона "Баба-яга"
04:00Деградировали "до уровня Средневековья": почему новые скандалы не шокируют западное общество
20:14Зачем Зеленский врет про 55 тысяч убитых
19:08"Американцы предлагают завершить войну до начала лета". Итоги 7 февраля
18:01Его могут поставить вместо Зеленского: Россия подписала документ
17:56НАТО не сочтёт удар по своим военным на Украине нападением на страну-члена альянса
17:09Зеленский: США впервые предложили провести следующий раунд переговоров с Россией на своей территории
16:38"Гном" против "Курьера": Forbes о войне дронов в зоне СВО
16:25На Славянском направлении идут позиционные бои за ключевые высоты и населённые пункты
16:18Профессор из США предсказывает отставку британского премьера Кира Стармера
15:55В МАГАТЭ сообщили об отключении энергоблока на украинской АЭС
14:31Премьер-министр Японии подтвердила намерение заключить мирный договор с Россией
14:09Spiegel: Люди, которых можно назвать "классом Эпштейна", продолжают управлять миром
14:04Зеленский заявил, что США стремятся завершить конфликт на Украине до лета
Лента новостейМолния