"Слон в посудной лавке": Шатров о непредсказуемой политике Трампа на Ближнем Востоке
Действия Дональда Трампа на Ближнем Востоке напоминают поведение слона в посудной лавке и чреваты просчетами. Его политика повышения ставок может привести к тому, что он переиграет сам себя и спровоцирует Иран. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров
Комментируя ближневосточную стратегию Трампа, эксперт указал на глубинные проблемы региона. "Ближний Восток — это нарыв. Особенно в связи с палестино-израильским конфликтом, который является родовой травмой Организации объединенных наций, которая с самого начала своего существования не может этот конфликт затушить", — заявил Шатров.Он считает, что проблемы возникают из-за недостатка компетенций или излишней предвзятости. "Так что если Трамп и натыкается на какие-либо проблемы, то из-за того, что у него и его советников не хватает компетенций, или они слишком занимают одну сторону, например, сторону Израиля в данном случае", — пояснил политолог.Шатров опасается, что успех может вскружить голову американскому лидеру. "Трамп будет продолжать политику повышения ставок, и Иран вроде бы уже готов на снижение уровня обогащения урана, но Трамп может переиграть самого себя, почувствовав эйфорию от уступок Ирана", — сказал он."Он может снова завысить планку, и тогда Иран не будет сдерживаться", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Игорь Шатров: Трамп привык повышать ставки, но на Ближнем Востоке он может переиграть самого себя" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты политики президента США — в материале Анны Черкасовой "Секретный пакт по Украине и импровизация по Ирану. Владимир Васильев о тайных смыслах миролюбия Трампа" на сайте Украина.ру.
Комментируя ближневосточную стратегию Трампа, эксперт указал на глубинные проблемы региона. "Ближний Восток — это нарыв. Особенно в связи с палестино-израильским конфликтом, который является родовой травмой Организации объединенных наций, которая с самого начала своего существования не может этот конфликт затушить", — заявил Шатров.
Он считает, что проблемы возникают из-за недостатка компетенций или излишней предвзятости. "Так что если Трамп и натыкается на какие-либо проблемы, то из-за того, что у него и его советников не хватает компетенций, или они слишком занимают одну сторону, например, сторону Израиля в данном случае", — пояснил политолог.
Шатров опасается, что успех может вскружить голову американскому лидеру. "Трамп будет продолжать политику повышения ставок, и Иран вроде бы уже готов на снижение уровня обогащения урана, но Трамп может переиграть самого себя, почувствовав эйфорию от уступок Ирана", — сказал он.
"Он может снова завысить планку, и тогда Иран не будет сдерживаться", — заключил собеседник издания.