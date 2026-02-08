https://ukraina.ru/20260208/slon-v-posudnoy-lavke-shatrov-o-nepredskazuemoy-politike-trampa-na-blizhnem-vostoke-1075365270.html

"Слон в посудной лавке": Шатров о непредсказуемой политике Трампа на Ближнем Востоке

"Слон в посудной лавке": Шатров о непредсказуемой политике Трампа на Ближнем Востоке - 08.02.2026 Украина.ру

"Слон в посудной лавке": Шатров о непредсказуемой политике Трампа на Ближнем Востоке

Действия Дональда Трампа на Ближнем Востоке напоминают поведение слона в посудной лавке и чреваты просчетами. Его политика повышения ставок может привести к тому, что он переиграет сам себя и спровоцирует Иран. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров

2026-02-08T04:45

2026-02-08T04:45

2026-02-08T04:45

новости

иран

ближний восток

израиль

дональд трамп

украина.ру

геополитика

главные новости

оон

уран

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/06/1060867993_0:127:994:686_1920x0_80_0_0_be9bda255d34bf34d13b7a84707a93f2.jpg

Комментируя ближневосточную стратегию Трампа, эксперт указал на глубинные проблемы региона. "Ближний Восток — это нарыв. Особенно в связи с палестино-израильским конфликтом, который является родовой травмой Организации объединенных наций, которая с самого начала своего существования не может этот конфликт затушить", — заявил Шатров.Он считает, что проблемы возникают из-за недостатка компетенций или излишней предвзятости. "Так что если Трамп и натыкается на какие-либо проблемы, то из-за того, что у него и его советников не хватает компетенций, или они слишком занимают одну сторону, например, сторону Израиля в данном случае", — пояснил политолог.Шатров опасается, что успех может вскружить голову американскому лидеру. "Трамп будет продолжать политику повышения ставок, и Иран вроде бы уже готов на снижение уровня обогащения урана, но Трамп может переиграть самого себя, почувствовав эйфорию от уступок Ирана", — сказал он."Он может снова завысить планку, и тогда Иран не будет сдерживаться", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Игорь Шатров: Трамп привык повышать ставки, но на Ближнем Востоке он может переиграть самого себя" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты политики президента США — в материале Анны Черкасовой "Секретный пакт по Украине и импровизация по Ирану. Владимир Васильев о тайных смыслах миролюбия Трампа" на сайте Украина.ру.

иран

ближний восток

израиль

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иран, ближний восток, израиль, дональд трамп, украина.ру, геополитика, главные новости, оон, уран, конфликт, война