"Каша из файлов и ссылок", которая не ударит серьезно по Трампу — Шатров о документах Эпштейна - 08.02.2026
"Каша из файлов и ссылок", которая не ударит серьезно по Трампу — Шатров о документах Эпштейна
"Каша из файлов и ссылок", которая не ударит серьезно по Трампу — Шатров о документах Эпштейна - 08.02.2026 Украина.ру
"Каша из файлов и ссылок", которая не ударит серьезно по Трампу — Шатров о документах Эпштейна
Очередная порция документов по делу Эпштейна вряд ли нанесет урон Трампу. Это сложный объем информации, разбираться в котором будут еще годами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров
2026-02-08T05:45
2026-02-08T05:45
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/04/1075186728_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_7dc873325eb14e9d38d62ddd69230aca.jpg
Ранее Минюст США опубликовал миллионы новых документов по делу Джеффри Эпштейна, осужденного за сексуальные преступления и умершего в тюрьме. В конце минувшей недели недели были опубликованы 3 миллиона страниц, 180 тысяч фото и 2 тысячи видео.Отвечая на вопрос о том, как эти публикации отразятся на положении трампистов в США Шатров подчеркнул, что Дональд Трамп довольно спокойно реагирует на обнародованные документы.Политолог заявил, что не считает эти публикации способными серьёзно повлиять на Трампа. По его мнению, материалы не носят исключительно анти-трамповский характер, поскольку в них фигурирует множество представителей политической элиты, включая Владимира Зеленского."Мне кажется, что Трампу где-то и выгодно, потому что общественное внимание уводится от серьезных вопросов, на которые нет ответов", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Игорь Шатров: Трамп привык повышать ставки, но на Ближнем Востоке он может переиграть самого себя" на сайте Украина.ру.Вся шокирующая правда о деле Эпштейна — в авторской статье Павла Котова "Пожиратели младенцев, Зеленский и при чем здесь Пугачева: как прочитать досье Эпштейна и не сойти с ума" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
"Каша из файлов и ссылок", которая не ударит серьезно по Трампу — Шатров о документах Эпштейна

05:45 08.02.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкЭпштейн интересовался проектом по созданию "дизайнерских детей" с лабораторией на Украине
Эпштейн интересовался проектом по созданию дизайнерских детей с лабораторией на Украине - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Очередная порция документов по делу Эпштейна вряд ли нанесет урон Трампу. Это сложный объем информации, разбираться в котором будут еще годами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров
Ранее Минюст США опубликовал миллионы новых документов по делу Джеффри Эпштейна, осужденного за сексуальные преступления и умершего в тюрьме. В конце минувшей недели недели были опубликованы 3 миллиона страниц, 180 тысяч фото и 2 тысячи видео.
Отвечая на вопрос о том, как эти публикации отразятся на положении трампистов в США Шатров подчеркнул, что Дональд Трамп довольно спокойно реагирует на обнародованные документы.
"Кроме того, эти публикации представляют собой кашу из файлов, ссылок. Это сложный объем информации, разбираться в котором будут еще годами. Где достоверная информация, а где фейки выяснить будет очень сложно", — констатировал политолог.
Политолог заявил, что не считает эти публикации способными серьёзно повлиять на Трампа. По его мнению, материалы не носят исключительно анти-трамповский характер, поскольку в них фигурирует множество представителей политической элиты, включая Владимира Зеленского.
"Мне кажется, что Трампу где-то и выгодно, потому что общественное внимание уводится от серьезных вопросов, на которые нет ответов", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Игорь Шатров: Трамп привык повышать ставки, но на Ближнем Востоке он может переиграть самого себя" на сайте Украина.ру.
Вся шокирующая правда о деле Эпштейна — в авторской статье Павла Котова "Пожиратели младенцев, Зеленский и при чем здесь Пугачева: как прочитать досье Эпштейна и не сойти с ума" на сайте Украина.ру.
05:45"Каша из файлов и ссылок", которая не ударит серьезно по Трампу — Шатров о документах Эпштейна
Лента новостейМолния