"Американцы предлагают завершить войну до начала лета". Итоги 7 февраля

"Американцы предлагают завершить войну до начала лета". Итоги 7 февраля - 07.02.2026 Украина.ру

"Американцы предлагают завершить войну до начала лета". Итоги 7 февраля

Владимир Зеленский сделал ряд громких заявлений по конфликту на Украине

Днём 7 февраля Владимир Зеленский сделал ряд громких заявлений по поводу урегулирования конфликта на Украине."Американцы предлагают сторонам завершить войну до начала этого лета и, вероятно, будут давить на стороны именно согласно такому графику", — указал он.Зеленский добавил, что на позицию Вашингтона могут влиять и внутриполитические факторы, в частности предстоящие избирательные процессы и работа конгресса.Он также сообщил о якобы выдвинутых требованиях России."Россия хочет нашего выхода из Донбасса, а мы говорили, что наиболее надежная позиция для прекращения огня "стоим, где стоим", — отметил он.В своём телеграм-канале Зеленский также сообщил, что провёл совещание с украинской группой на переговорах в Абу-Даби."Был доклад переговорной команды после встреч с американской и российской сторонами. Парни подробно проинформировали о том, как развивались разговоры и что конкретно вызвало наибольшие эмоции и конструктив", — отметил Зеленский.Он также заявил, что "Украине нужен результат, и одна из важнейших основ достижения мирного результата – гарантии безопасности".По словам Зеленского, именно Россия должна остановить конфликт."Важно, чтобы партнёры были и дальше активными, работали на мир вместе с нами и воспринимали все реалистичные предложения. Благодарю Соединённые Штаты за готовность помогать", — отметил Зеленский.Кроме того, он сообщил, что обсудил состояние работы над документами по окончанию конфликта."Обсудили с командой состояние работы над документами, важными для окончания войны, а также возможные новые встречи в ближайшее время. Считаю, что нужно больше прогресса. Определил команде рамки дальнейшего диалога и прорабатываем график необходимых шагов. Будем информировать наших европейских партнёров о состоянии переговоров и реальных перспективах всего переговорного процесса", — указал Зеленский.За несколько часов до этого президент США Дональд Трамп сообщил об очень хороших переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине с участием американской делегации. Более того, Трамп анонсировал важные события по этой теме."Сегодня у нас были очень, очень хорошие переговоры по теме России и Украины. Что-то может произойти", — заявил американский лидер журналистам.Позднее, конгрессвумен Анна Паулина Луна в интервью изданию Punchbowl News заявила, что украинский конфликт близится к своему завершению."Сейчас, на мой взгляд, ситуация такова: Уиткофф показывает отличную работу, Кушнер — тоже. Мы, как мне кажется, очень близки к мирному соглашению", — отметила она.Политик также раскритиковала тех членов Конгресса, которые не поддерживают усилия администрации президента США по урегулированию украинского кризиса, отметив, что они "застряли в мышлении времён холодной войны".Как сообщило агентство Reuters на три знакомых с вопросом источника, делегации из США и Украины обсудили амбициозную цель заключить мирное соглашение между Россией и Украиной в марте. При этом агентство отмечает, что этот срок будет просрочен, т. к. нет согласия по территориям.Кроме того, по информации Reuters, по предварительным договоренностям, возможное соглашение планируют вынести на референдум и провести его вместе с выборами в Украине."Переговорная команда США во главе со специальным посланником Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером во время последних встреч в Абу-Даби и Майами сказала украинским коллегам, что лучше всего было бы провести голосование как можно скорее, об этом сообщают три источника", — отмечалось в публикации.Также агентство сообщило, что американский план предусматривал, что США осуществляли бы управление Запорожской атомной электростанцией, в частности распределение электроэнергии между Украиной и Россией. Однако Россия отказалась от такого предложения.В то же время РФ настаивает на сохранении своего контроля над ЗАЭС. Украине же предлагают получать электроэнергию по низким ценам."Москва настаивает, что контролирует станцию и готова продавать Украине электроэнергию по низким ценам. Официальный Киев на это не соглашается", — отмечалось в публикации.Агентство Reuters со ссылкой на источники также сообщило, что контроль над ЗАЭС является одним из самых спорных вопросов в переговорах. Обе стороны демонстрируют принципиальную позицию: Россия не желает уступать, а Украина не принимает никакой формы совместного управления.Тем временем на Украине отмечают, что затягивание переговоров будет болезненным для страны."Чем дольше идут переговоры тем больше будут разрушения критической инфраструктуры в стране, противник четко выносит наши подстанции, а следующим этапом будут ТЭЦ на Западной Украине", — сообщил 7 февраля популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Авторы процитировали первого вице-премьер-министра, министра энергетики Дениса Шмыгаля, который заявил, что под ударом минувшей ночью оказалась "основы энергосети Украины — подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ".Также, по его словам, также были атакованы Бурштынская ТЭС и Добротворская ТЭС."Блоки АЭС были разгружены персоналом. По состоянию на сейчас по всей территории Украины применяются 4,5–5 очередей графиков аварийных отключений, а в восточных и северных областях — специальные графики аварийных отключений", — написал Шмыгаль.Он отметил, что компания "Укрэнерго" подала запрос Польше на аварийную помощь электроэнергией.О происходящем на фронте — в статье Дмитрия Ковалевича """Старлинк" лёг у нас, а не у москалей". Что говорят на Украине о ситуации на фронте".

