Его могут поставить вместо Зеленского: Россия подписала документ

Сегодняшние информленты принесли в клювике забавную новость о том, что русский ботанический сад посетил и сжег фабрику со складом, принадлежащие Петру Порошенко*. Но не стоит жалеть маленьких сластен из подвалов под Банковой: объект использовался для хранения имущества и оборудования ВСУ, а также там проводилась сборка беспилотников.

Такая трогательная спайка с действующими властями может показаться нелогичной, потому что в публичном поле экс-президент Украины позиционирует себя чуть ли не как главного и непримиримого оппонента Зеленскому. В частности, не так давно на фоне коррупционных скандалов в сфере энергетики Порошенко заблокировал вместе со своими сторонниками трибуну Верховной Рады и смело потребовал отставки правительства, а до этого в интервью Die Welt заявил, что Украина под руководством Зеленского "на пути к диктатуре".Возможно, в связи с этим начали даже звучать робкие голоса, что враг нашего врага – наш почти друг, и что внезапно перевоспитавшийся и переобувшийся "шоколадный Петя" вполне себе еще может рассматриваться как компромиссная фигура для переговоров после неизбежной утилизации Зеленского (а также вспоминается поговорка про знакомого черта).В связи с этим напомним пару моментов, связанных с Порошенко, которые могли немного подзабыться.Порошенко пришел к власти в 2014 году после госпереворота, и с первой секунды начал реализовывать план по окончательному отрыву Украины от России и превращению страны в квазигосударственное террористическое образование, единственной целью которого стало уничтожение всего русского.Первым делом Порошенко сорвал выполнение Минских соглашений по Донбассу, подписанных в том числе им лично 5 сентября 2014 года. Как было подтверждено "подписанткой" Меркель, эти соглашения со стороны Запада и Украины никто и не собирался выполнять – имитация договора была нужна только для реорганизации и вооружения ВСУ.15 мая 2015 года Порошенко подписал закон о "декоммунизации", который по факту превратился в механизм уничтожения всего, связанного с Россией, и пропаганды украинских националистических организаций вроде ОУН и УПА**.Осенью-зимой 2015 года Порошенко благословил энергоблокаду Крыма, в результате которой без света, воды и тепла остались почти 2 миллиона человек.17 мая 2017 года в Страсбурге был подписан законодательный регламент о введении безвизового режима с ЕС, а 7 февраля 2019 года Верховная рада приняла инициированный Порошенко законопроект, закрепляющий в конституции курс Украины в ЕС и НАТО.Это Порошенко подтвердил в августе 2017 года, заявив, что "дорога у нас одна — широкий евроатлантический автобан, ведущий к членству в ЕС и членству в НАТО", и что введение евробезвиза стало "де-факто и де-юре разрывом с империей зла".20 февраля 2018 года Порошенко подписал "закон о реинтеграции Донбасса", который легализовал применение ВСУ на Донбассе для "освобождения территорий".15 декабря 2018 года в Киеве под патронатом Порошенко собрался так называемый объединительный собор псевдоправославных структур, где наспех созданная ПЦУ получила томос от агента турецкой разведки и по совместительству Константинопольского патриарха Варфоломея, после чего начались репрессии против канонического православия на Украине.15 мая 2019 года Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", после чего на законодательном уровне в стране был закреплен курс на полное вытеснение и запрет русского языка.При всем при этом насыщенная личная жизнь шоколадного царька била ключом: только за первый год президентства Порошенко увеличил свое официальное состояние минимум в семь раз.Иными словами, все то, против чего Россия сейчас ведет вооруженную борьбу в рамках СВО, началось задолго до Зеленского, который просто обманул избирателей и пошел по стопам предшественника (включая коррупцию, умноженную на сто).Недавно в немецком издании Süddeutsche Zeitung был опубликован материал, где был сделан вывод, что "Зеленский шёл на выборы как антипод крайне непопулярного Петра Порошенко, но за шесть лет ситуация в украинской политике не изменилась".Это действительно так, и нет никаких сомнений, что, если бы президентом Украины сейчас был Порошенко, разница была бы только в фантиках и бантиках, а гнилая и звериная суть киевского режима, растущего еще со времен "оранжевой революции", гарантированно осталась бы прежней.Именно поэтому 8 декабря 2025 года Генпрокуратура России подписала обвинительное заключение в отношении высшего политического и военного руководства Украины (бывшего и действующего) по делу о геноциде на Донбассе. В списке – Петр Порошенко, Андрей Ермак, Александр Сырский, Рустем Умеров, Денис Шмыгаль, Валерий Залужный, Арсен Аваков*, Василий Малюк*, Виктор Муженко, Валентин Наливайченко, Александр Турчинов, Арсений Яценюк и тому подобные личности.Между старыми и новыми членами шайки различий нет – кроме имен и фамилий, обладатели которых в итоге найдут свой общий, бесславный и неизбежный конец.*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов**Организация, признанная в РФ экстремистской и террористической, запрещена на территории РФ

