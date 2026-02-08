https://ukraina.ru/20260208/degradirovali-do-urovnya-srednevekovya-pochemu-novye-skandaly-ne-shokiruyut-zapadnoe-obschestvo-1075364762.html
Деградировали "до уровня Средневековья": почему новые скандалы не шокируют западное общество
Деградировали "до уровня Средневековья": почему новые скандалы не шокируют западное общество
Западные элиты опустились до глубокой деградации, и новые скандалы уже не могут шокировать общество. Никакие разоблачения не приведут к смене элит, так как доверие к ним и так находится на нуле. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров
В конце прошлой недели Министерство юстиции США обнародовало новые материалы по скандальному делу Джеффри Эпштейна, осуждённого за сексуальные преступления и скончавшегося в тюрьме. Объём опубликованных данных составил 3 миллиона страниц, 180 тысяч фотографий и 2 тысячи видеозаписей.Отвечая на вопрос о том, обострит ли обнародованная информация общественный конфликт на Западе, Шатров констатировал, что западные элиты уже "деградировали до уровня Средневековья". "Но были ли сомнения у кого-то в этом? Хуже думать об элитах, чем о них сейчас думают, вряд ли возможно. И именно потому, что сорваны все замки, открыты все двери, отсутствуют все запреты, ежедневно нарушаются все законы, политические и моральные", — заявил политолог, отметив, что уголовное законодательство нарушается самыми высокопоставленными представителями элит.По его словам, это указывает на то, что никакая публикация сейчас не способна быть триггером и вызвать какие-то дополнительные волнения на Западе или новые идеи по смене элиты или изменению миропорядка. "Миропорядок и так меняется. И эти публикации и появились в связи с тем, что происходит смена миропорядка", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Игорь Шатров: Трамп привык повышать ставки, но на Ближнем Востоке он может переиграть самого себя" на сайте Украина.ру.Вся шокирующая правда о деле Эпштейна — в авторской статье Павла Котова "Пожиратели младенцев, Зеленский и при чем здесь Пугачева: как прочитать досье Эпштейна и не сойти с ума" на сайте Украина.ру.
Деградировали "до уровня Средневековья": почему новые скандалы не шокируют западное общество
Западные элиты опустились до глубокой деградации, и новые скандалы уже не могут шокировать общество. Никакие разоблачения не приведут к смене элит, так как доверие к ним и так находится на нуле. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров
В конце прошлой недели Министерство юстиции США обнародовало новые материалы по скандальному делу Джеффри Эпштейна, осуждённого за сексуальные преступления и скончавшегося в тюрьме. Объём опубликованных данных составил 3 миллиона страниц, 180 тысяч фотографий и 2 тысячи видеозаписей.
Отвечая на вопрос о том, обострит ли обнародованная информация общественный конфликт на Западе, Шатров констатировал, что западные элиты уже "деградировали до уровня Средневековья".
"Но были ли сомнения у кого-то в этом? Хуже думать об элитах, чем о них сейчас думают, вряд ли возможно. И именно потому, что сорваны все замки, открыты все двери, отсутствуют все запреты, ежедневно нарушаются все законы, политические и моральные", — заявил политолог, отметив, что уголовное законодательство нарушается самыми высокопоставленными представителями элит.
По его словам, это указывает на то, что никакая публикация сейчас не способна быть триггером и вызвать какие-то дополнительные волнения на Западе или новые идеи по смене элиты или изменению миропорядка.
"Миропорядок и так меняется. И эти публикации и появились в связи с тем, что происходит смена миропорядка", — заключил собеседник издания.