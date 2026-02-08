https://ukraina.ru/20260208/degradirovali-do-urovnya-srednevekovya-pochemu-novye-skandaly-ne-shokiruyut-zapadnoe-obschestvo-1075364762.html

Деградировали "до уровня Средневековья": почему новые скандалы не шокируют западное общество

Деградировали "до уровня Средневековья": почему новые скандалы не шокируют западное общество - 08.02.2026 Украина.ру

Деградировали "до уровня Средневековья": почему новые скандалы не шокируют западное общество

Западные элиты опустились до глубокой деградации, и новые скандалы уже не могут шокировать общество. Никакие разоблачения не приведут к смене элит, так как доверие к ним и так находится на нуле. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров

2026-02-08T04:00

2026-02-08T04:00

2026-02-08T04:00

новости

запад

сша

ближний восток

джеффри эпштейн

дональд трамп

владимир зеленский

украина.ру

скандал

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/03/1075122108_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_03fb1b283db3ac649368f9e4ca94a17d.jpg

В конце прошлой недели Министерство юстиции США обнародовало новые материалы по скандальному делу Джеффри Эпштейна, осуждённого за сексуальные преступления и скончавшегося в тюрьме. Объём опубликованных данных составил 3 миллиона страниц, 180 тысяч фотографий и 2 тысячи видеозаписей.Отвечая на вопрос о том, обострит ли обнародованная информация общественный конфликт на Западе, Шатров констатировал, что западные элиты уже "деградировали до уровня Средневековья". "Но были ли сомнения у кого-то в этом? Хуже думать об элитах, чем о них сейчас думают, вряд ли возможно. И именно потому, что сорваны все замки, открыты все двери, отсутствуют все запреты, ежедневно нарушаются все законы, политические и моральные", — заявил политолог, отметив, что уголовное законодательство нарушается самыми высокопоставленными представителями элит.По его словам, это указывает на то, что никакая публикация сейчас не способна быть триггером и вызвать какие-то дополнительные волнения на Западе или новые идеи по смене элиты или изменению миропорядка. "Миропорядок и так меняется. И эти публикации и появились в связи с тем, что происходит смена миропорядка", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Игорь Шатров: Трамп привык повышать ставки, но на Ближнем Востоке он может переиграть самого себя" на сайте Украина.ру.Вся шокирующая правда о деле Эпштейна — в авторской статье Павла Котова "Пожиратели младенцев, Зеленский и при чем здесь Пугачева: как прочитать досье Эпштейна и не сойти с ума" на сайте Украина.ру.

запад

сша

ближний восток

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запад, сша, ближний восток, джеффри эпштейн, дональд трамп, владимир зеленский, украина.ру, скандал, общество, элита, главные новости, эксперты, аналитики, аналитика