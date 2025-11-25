https://ukraina.ru/20251125/energeticheskie-voyny-kitay-naraschivaet-zakupki-nefti-iz-irana-a-ukraina--gaza-iz-ssha-1072140513.html

Энергетические войны: Китай наращивает закупки нефти из Ирана, а Украина – газа из США

Энергетические войны: Китай наращивает закупки нефти из Ирана, а Украина – газа из США - 25.11.2025 Украина.ру

Энергетические войны: Китай наращивает закупки нефти из Ирана, а Украина – газа из США

США, первыми начав существенные поставки своего сжиженного природного газа на Украину как через Польшу, так и через Грецию, фактически берут под контроль оба новых газовых коридора в Восточной Европе.

2025-11-25T13:07

2025-11-25T13:07

2025-11-25T13:07

эксклюзив

украина

петер сийярто

сша

венгрия

марко рубио

газпромбанк

минфин

росатом

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/17/1065794157_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ea7fe14a97c15f1dbe8bdd67df544418.jpg

Вашингтон освободил венгерскую АЭС "Пакш-2" от антироссийских санкцийМинистерство финансов США выпустило лицензию, разрешающую проведение операций, связанных с АЭС "Пакш-2" в Венгрии, с рядом российских банков. Текст документа был опубликован 21 ноября на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.Как следует из документа, в генеральной лицензии №132 разрешены операции, связанные с проектом АЭС "Пакш-2", при участии ряда российских банков и подконтрольных им структур, при этом срок действия разрешения не установлен. Согласно лицензии, речь идет о Газпромбанке, Сбербанке, ВТБ, Росбанке, Альфа-Банке, ВЭБ.РФ, "ФК Открытие", ПАО "Банк Зенит", Совкомбанке, а также банке "Санкт-Петербург" и Национальном клиринговом центре.Документ распространяется и на их дочерние структуры – организации, в которых один или несколько из указанных банков прямо или косвенно, персонально или в совокупности, владеют 50% или более, – а также на Центробанк РФ. Однако лицензия не разрешает открытие корреспондентских счетов и списание средств со счетов, принадлежащих Центробанку РФ, Фонду национального благосостояния или Минфину России, в финансовых учреждениях США.США ввели санкции против Газпромбанка, через который велись расчеты между Венгрией и Россией за поставки нефти и газа, а также за строительство АЭС "Пакш-2", в ноябре 2024 года. Также под ограничения попали занимающиеся вопросами строительства руководители "Росатома". Россия считает ограничения незаконными.В конце июня 2025 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о снятии США санкций, препятствующих строительству АЭС "Пакш-2", и поблагодарил за это американского президента Дональда Трампа. В середине ноября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США вывели АЭС "Пакш-2" из-под санкций. Глава Госдепа указал, что АЭС уже находится на стадии строительства и Будапешту нужно её достроить. Вашингтон хочет, чтобы строительство удалось завершить, и Венгрия была энергетически независимой, добавил он.На вопрос о том, сколько продлятся послабления ограничений для Венгрии, Рубио заявил, что это зависит от обстоятельств. Тогда же стало известно, что Будапешт заключил контракт с американской компанией Westinghouse на поставки ядерного топлива для действующей АЭС "Пакш" на $114 млн.Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в ста километрах от Будапешта и в пяти от города Пакш. На ней работают четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440. В 2009 году парламент Венгрии одобрил сооружение двух новых блоков, а в 2014-м "Росатом" и венгерская компания MVM подписали контракт на постройку АЭС "Пакш-2".АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения III+ построят "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков – 60 лет. "Пакш-2" – первый российский проект на территории Европейского Союза. Основную лицензию на строительство АЭС выдал венгерский регулятор в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности.Стоит отметить, что как раз в день обнародования упомянутой выше лицензии Минфина США глава МИД Венгрии Петер Сийярто пообещал заблокировать новые санкции ЕС, предусматривающие запрет на сотрудничество с Россией в сфере ядерной энергетики.Всё больше иранской нефти идёт в Китай через ИндонезиюКитай импортирует необычно большие объёмы сырой нефти из Индонезии. Это, по мнению трейдеров, является способом скрыть поставки иранской нефти, подпадающей под санкции. Об этом 21 ноября сообщило британское агентство Reuters.Согласно данным китайской таможни, опубликованным накануне, импорт сырой нефти в Китай из Индонезии вырос с менее чем 100 тысяч тонн в 2024 году до 9,81 млн тонн, или 235,57 тысяч баррелей в сутки, за первые 10 месяцев 2025 года. Однако данные индонезийской таможни показывают, что с января по сентябрь было экспортировано всего 1,7 млн тонн нефти, из которых только около 25 тысяч тонн было отправлено в Китай.Индонезия в этом году стала альтернативным заявленным источником нефти из-за усиления контроля со стороны банков за нефтью, маркированной как малайзийская. Об этом агентству на условиях анонимности заявили два трейдера, осведомленных в этом вопросе."С учётом того, что мы заключили с Индонезией контракты на поставку энергии и планируем строительство 17 модульных нефтеперерабатывающих заводов в Индонезии, Индонезия может стать более дешёвым источником энергии, чем Малайзия. Однако на бумаге эти источники могут часто меняться, если мониторинг и правоприменение будут ещё более усилены", – сказал старший вице-президент компании Rystad Energy Панкадж Шривастава.Выдавать иранскую нефть за малайзийскую уже давно стало тактикой трейдеров, поставляющих нефть Китаю. Пекин официально не импортирует находящуюся под санкциями иранскую сырую нефть с 2022 года. Но таможенные данные КНР регулярно показывают, что в Китай из Малайзии поступает больше нефти, чем на самом деле добывается в этой стране."Большая часть поставок иранской нефти, предназначенной для Китая, с перегрузкой с корабля на корабль (STS) по-прежнему осуществляется у берегов Малайзии", – сказал аналитик Energy Aspects Цзянань Сун.По данным аналитической группы Kpler, за первые десять месяцев этого года Китай импортировал более 57 млн тонн (1,37 млн баррелей в сутки) нефти иранского происхождения, из которых более 51 млн т было перевезено методом STS.При этом власти Индонезии демонстративно борются с поставками подсанкционной иранской нефти. Так, 24 ноября американское агентство Bloomberg сообщило, что правительство Индонезии выставит на аукцион танкер Arman 114 под флагом Ирана, задержанный в 2023 году из-за подозрений в незаконной перевозке нефти и перекачке топлива на другой танкер.Стартовая цена судна и груза сырой нефти на нём составит 70 млн долларов. Запрашиваемая сумма включает в себя 167 тысяч тонн лёгкой нефти, находящихся на борту судна. Примечательно, что во время задержания на борту танкера находилось 272,6 тыс. т легкой нефти, стоимость этой партии сырья оценивалась в 304 млн долларов. По данным Kpler и Vortexa, судно получило иранскую нефть до ареста. Однако Министерство нефти Ирана уведомило, что груз нефтяного танкера Arman 114 не принадлежит Ирану.Американцы берут под контроль газовые коридоры в Восточной ЕвропеКиев планирует существенно нарастить закупки американского сжиженного природного газа (СПГ) через Польшу по газовому коридору "Север-Юг". Об этом 21 ноября сообщил председатель правления "Нафтогаза Украины" Сергей Корецкий по итогам подписания соглашения с польской энергетической компанией Orlen. Ранее Владимир Зеленский подписал в Греции соглашение о поставках американского СПГ по "Вертикальному газовому коридору". Для эффективной работы обоих коридоров важны украинские подземные хранилища газа (ПХГ)."В этом году в рамках наших договоренностей с Orlen на Украину будет поставлено 600 млн кубометров американского СПГ. Всего в 2026 году ожидаем импорт американского СПГ на уровне 1 млрд кубометров", – процитировал Корецкого сайт "Нафтогаза Украины".Американский СПГ будет проходить регазификацию на польском СПГ-терминале в Свиноуйсьце на Балтийском море. После этого газ поступит на Украину по магистральному газопроводу Комарно-Дроздовичи, соединяющего газотранспортные системы (ГТС) Украины и Польши. По данным компании Gaz-System, оператора польской ГТС, интерконнектор позволяет предложить пропускную способность в направлении Украины до 2,2 млрд кубометров газа в год, или 6 млн кубометров в сутки. О том, что Польша предоставит Украине доступа к СПГ-терминалу в Свиноуйсьце, в октябре 2025 года сообщил глава польской дипломатии Радослав Сикорский на пресс-конференции во Львове.Напомним, что Украина и Польша пытаются реанимировать проект газового коридора "Север-Юг", цель которого – объединить ГТС стран Восточной Европы и создать базирующуюся на СПГ альтернативную российскому газу систему газоснабжения в регионе. Северной точкой входа в этот коридор является СПГ-терминал в Свиноуйсьце, южной – терминал на острове Крк в Хорватии. Помимо Польши и Хорватии, маршрут должен охватывать Чехию, Австрию, Словению, Словакию, Венгрию и Украину.Кроме этого, на прошлой неделе газовые компании Греции и Украины – DEPA Trading и "Нафтогаз Украины" – подписали меморандум о намерениях по поставкам СПГ из США на Украину с декабря 2025 года по март 2026-го. Украинские СМИ тогда сообщали, что начало фактических поставок может стартовать в январе 2026 года. Помимо краткосрочного меморандума, "Нафтогаз Украины" и греческая ATLANTIC‑SEE LNG TRADE S.A. подписали меморандум о регулярных поставках американского СПГ на Украину до 2050 года.Возможные объёмы поставок не разглашались, однако известно, что они будут осуществляться по "Вертикальному газовому коридору", который должен соединить ГТС Греции, Болгарии, Румынии, Венгрии, Молдавии и Украины, и также составить альтернативу поставкам российского газа в регион.Входной точкой "Вертикального газового коридора" должна стать Греция, источниками газа – Южный газовый коридор (газопроводы TANAP и TAP, обеспечивающие поставку на юг Европы азербайджанского газа) и СПГ, получаемый через модернизированный регазификационный терминал Revithoussa LNG и новый терминал Alexandroupolis LNG на базе плавучего хранилища сжиженного природного газа.Украина рассматривается как важная часть обоих коридоров. Поскольку оба маршрута в значительной степени завязаны на поставки СПГ, необходимы мощности для хранения газа – чтобы сглаживать колебания в графике поставок. Украина, располагающая значительными мощностями ПХГ, расположенными в основном вблизи западной границы, в этом плане является идеальным вариантом (к примеру, упомянутый газопровод Комарно-Дроздовичи доходит до самого большого в Европе Бильче-Волицко-Угерского хранилища газа, расположенного неподалёку от Львова).Стоит отметить, что в нынешней ситуации в Европе многое зависит не от собственника газовой инфраструктуры, а от поставщика газа. То есть США, первыми начав существенные поставки своего СПГ на Украину как через Польшу, так и через Грецию, фактически берут под контроль оба новых газовых коридора в Восточной Европе.Подробности о поставках СПГ на Украину - в интервью Газовая “морковка” в кредит и происки Зеленского. Юрий Станкевич о поставках американского СПГ на Украину

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

украина

сша

венгрия

иран

кнр (китай)

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, украина, петер сийярто, сша, венгрия, марко рубио, газпромбанк, минфин, росатом, дональд трамп, иран, кнр (китай)