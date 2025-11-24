https://ukraina.ru/20251124/v-polzu-ukrainy-no-s-oglyadkoy-na-rossiyu-oleg-barabanov-o-novykh-punktakh-v-mirnom-plane-trampa--1072091487.html

В пользу Украины, но с оглядкой на Россию. Олег Барабанов о новых пунктах в мирном плане Трампа

Ключевой вопрос сейчас — насколько американская сторона поддастся попыткам как Украины, так и стран Европы видоизменить мирный план, сделать его более приемлемым для Киева и менее уместным или неподходящим вообще для России.

2025-11-24T14:49

Об этом профессор МГИМО МИД России, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай", историк Олег Барабанов рассказал в интервью изданию Украина.ру.Президент России Владимир Путин вечером в пятницу в ходе заседания Совета безопасности заявил, что у российской стороны есть текст плана Трампа по урегулированию украинского конфликта, но он модернизирован и предметно не обсуждался.— Олег Николаевич, это продолжение старой игры Запада из серии "мы за мир, а Россия не хочет" или все-таки мы можем ожидать каких-то уступок в нашу сторону?— Трамп, на мой взгляд, несомненно, хочет скорейшего мира. Во-первых — по личным причинам, потому что он позиционирует себя как самого успешного президента, который смог остановить вот уже девятую войну и в надежде на Нобелевскую премию мира (хотя ему вряд ли ее дадут).Во-вторых — по чисто коммерческим причинам, поскольку Трамп рассматривает национальные интересы США не через геополитику, как это традиционно делалось, а исключительно из торговой выгоды. С этой точки зрения поддержка Америкой военных конфликтов в целом и особенно на территории Украины представляется Трампу коммерчески невыгодной, и он хочет скорейшим образом это прекратить.То есть намерения Трампа здесь, на мой взгляд, искренние и серьезные. То, что он не отступился от идеи урегулирования конфликта на фоне неудач после Аляски и в связи с неслучившимся саммитом в Будапеште, и пошел, образно говоря, на третий раунд переговоров — это все подтверждает серьезность его намерений.Понятно, что ключевой вопрос сейчас — насколько американская сторона поддастся попыткам как Украины, так и стран Европы видоизменить мирный план, сделать его более приемлемым для Киева и менее уместным или неподходящим вообще для России.Изначальный текст, если подразумевать под ним реальный план, а не некую "утку" из 28 пунктов, которая появилась в прессе вечером 21 ноября), в значительной степени учитывал интересы России. Понятно, что он не был для нас идеален. Понятно, что там были пункты, которые никогда, по крайней мере публично, Россией не поддерживались: по передаче 100 миллиардов долларов из замороженных активов РФ на восстановление Украины, о демилитаризованной зоне на той части ДНР, откуда должны были бы выйти украинские войска.Но тем не менее в том тексте плана просматривалась демилитаризация Украины: не вступление в НАТО, сокращение ВСУ, отсутствие натовских войск на территории страны. И также там учитывалась денацификация Украины: запрет нацистской идеологии, языковая и религиозная толерантность, и иные вещи. То есть, повторюсь, план не идеальный, но в гораздо большей степени отвечал интересам России.Понятно, что это вызвало острую реакцию и в Киеве, и в странах Европы; появился контрплан ЕС (если верить тому, что ранее появившаяся публикация в прессе соответствует реальному контрплану Евросоюза). Хотя госсекретарь США Рубио по итогам встречи в Женеве заявил, что не видел иных планов, и делегации в Швейцарии работали с только с американским текстом.Получается, что ситуация выглядит следующим образом. С одной стороны, мы на сегодня не видим результатов, не видим видоизмененного американского текста. Судя по бравурным оптимистичным заявлениям Рубио и Ермака, туда были вставлены, возможно, какие-то новые фрагменты или формулировки в пользу Украины. Но, с другой стороны, важно, что Рубио подчеркнул, что прекрасно понимает красные линии Москвы — из этого можно сделать вывод, что американцы не будут за них заходить. То есть здесь ключевой вопрос — насколько давление американцев и в контексте коррупционного скандала в Киеве, и в целом будет сильным для того, чтобы продавить Украину на принятие плана, который смогла бы подписать Россия.— Владимир Зеленский должен не позднее 27 ноября одобрить разработанный в Вашингтоне "мирный план" по прекращению войны на Украине, заявил президент США Дональд Трамп. Каких действий от Зеленского мы можем ожидать в эти дни в связи с этиим?— С одной стороны, Зеленский на фоне этого вроде бы свернул критику своих внутриполитических оппонентов. Напомню, что в четверг, 20 ноября, он прямо намекал, что сотрудники НАБУ — российские агенты. А днем позже в его видеообращении к нации таких посылов уже не было.То есть он начал говорить: давайте жить дружно, мы все едины, народ со мной. Хотя это вызвало достаточно едкие ремарки со стороны внутриполитических противников Зеленского — дескать он пытается перетянуть одеяло на себя и уровень его поддержки в этой ситуации не абсолютен.Тем не менее выходные прошли без особых новостей по коррупционному скандалу на Украине. Единственное, вечером в воскресенье, 23 ноября, появилась очередная утечка, что НАБУ вроде бы собирается предъявить подозрения Умерову и, соответственно, вновь раскручивать эту историю. Как раз в это время Умеров был в Женеве.Поэтому, предположу, что Зеленский использует идущие сейчас переговоры по урегулированию конфликта для того, чтобы погасить коррупционный скандал и попытаться сплотить нацию вокруг себя. Насколько это будет успешно, посмотрим.— Что Россия может предпринять со своей стороны на фоне ведущихся переговоров, о которых у нее пока нет точной информации?— На мой взгляд, в этом плане достаточно интересной и показательной была официальная реакция российских представителей на американский план. В течение двух дней [после его объявления] появились два официальных заявления: Мария Захарова отметила, что Россия никакого плана не получала, а затем Владимир Путин прямо сказал, что план у нас есть.Поэтому предположу, что либо напускался туман интриги вокруг процесса, либо Россия вела переговорный трек по нескольким линиям, помимо официальной линии МИД, то есть по неформальным каналам. В частности, Кирилл Дмитриев неоднократно упоминался в западной прессе в качестве одного из возможных авторов этого плана.После выступления Владимира Путина вечером в пятницу, 21 ноября, на Совете Безопасности никаких новых больших официальных заявлений не было. Сейчас периодически появляется информация о том, что на днях в Россию могут приехать Дрисколл и другие представители Соединенных Штатов — новые переговорщики. Но посмотрим.Здесь очевидно: если этот процесс пойдет дальше, то России, возможно, предложат текст плана, согласованный с Украиной в Женеве, который, очевидно, будет в меньшей степени учитывать российские интересы, чем изначальный вариант, который появился в прошлую пятницу.Для Трампа идея, что Киев может пасть как Кабул очень болезненна. Ему хотелось бы избежать такого поворота событий. Об этом в инетрвью Алексей Черняев: У Европы есть болезненный аргумент для Трампа, чтобы он не допустил падение Зеленского.

