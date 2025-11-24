https://ukraina.ru/20251124/tank--raskhodnik-sovremennoy-voyny-politolog-sravnil-podkhody-k-bronetekhnike-v-rossii-i-germanii-1071924438.html

"Танк — расходник современной войны": политолог сравнил подходы к бронетехнике в России и Германии

Новейшие разработки немецкой оборонки не смогут составить конкуренцию российским аналогам, промышленность Германии отстает от России в создании перспективных образцов вооружений. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов

По мнению эксперта, новейшие разработки немецкой оборонки, включая танк Pantera, не смогут составить конкуренцию российским аналогам.Отвечая на вопрос о реальной боеспособности Бундесвера, эксперт дал оценку новым разработкам. "У концерна Rheinmetall есть разработки по танку Pantera. Но все это если не вчерашний день, то сегодняшний, а для разработок на будущее у них нет того опыта, который есть у нас", — заявил Борисов.Особое внимание политолог уделил принципиально разному подходу к использованию бронетехники. "Танки это расходник для современной войны. Его задача доехать и оказать огневую поддержку штурмовикам. Подбитый Т-72 или Т-80 отправят на завод, где его быстро вернут в строй. А с немецким танком уже так не получится", — пояснил он.Эксперт также отметил проблемы Германии с авиационной техникой. "Самолеты Eurofighter Typhoon морально устарели, хотя их собирались модернизировать еще в 2022 году, установив на них радар Captor-E", — добавил Борисов.Таким образом, по словам эксперта, немецкая военная промышленность сталкивается с системными проблемами, которые невозможно закрыть даже значительными финансовыми вливаниями.Полный текст материала Дениса Рудометова "Тимофей Борисов: Писториус решил, что война с Украиной ослабила Россию, поэтому Запад может начать первым" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в зоне спецоперации и коррупционный скандал в Киеве — в материале Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Либо Зеленского сменит военный диктатор, либо Украине придется пойти на условия России" на сайте Украина.ру.

