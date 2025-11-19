https://ukraina.ru/20251119/1071869132.html

Михаил Поликарпов: Либо Зеленского сменит военный диктатор, либо Украине придется пойти на условия России

Никакая передышка для украинской армии нам не нужна. Да, есть мнение, что заморозка не станет для нас проблемой, потому что всушники из-за усталости от войны поедут устраивать махновщину у себя в регионах или эмигрируют в Европу. Но я уверен, что большая часть бойцов останется, и противник начнет перевооружать армию с учетом опыта СВО

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и политолог, автор книг о русских добровольцах в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов- Михаил Аркадьевич, сейчас киевский режим близок к тому, чтобы потерять ряд важных позиций на фронте. При этом стоимость российской нефти марки Urals в порту Новороссийска упала до 36 долларов за баррель за несколько дней до вступления в силу новых санкций США. Можно ли сказать, что теперь конфликт окончательно перешел в ту фазу, когда или мы разгромим ВСУ на поле боя, или нас задушат экономическим путем?- Такой момент есть. Но помимо поля боя и санкций, в игру вступает третий фактор – коррупционный скандал в Киеве, который активизировался из-за публикации нового пакета пленок. После этого на Украине все забегали. Возник вопрос – а кто стоит за НАБУ?Есть точка зрения, что это давление США на Зеленского и его окружение, чтобы принудить их сесть за стол переговоров. Но на самом деле НАБУ создавалось демократами. Потом оно, судя, по летним волнениям, ушло в свободное плаванье и под крышу европейских структур. Поэтому кто стоит за скандалом – европейцы или американцы, мы не знаем.В любом случае попытки Ермака опять провести переговоры с Залужным и вернуть его в команду говорит о том, что там очень большой кризис. Они пытаются вытащить новые фигуры из ящика стола, потому что есть мнение, что следующий пакет компромата будет свидетельствовать о непосредственном участии Зеленского в этих коррупционных схемах. То есть в его собственном стане зреет мятеж. Я имею в виду фракцию "Слуга народа".Другое дело, что пока никто не хочет собираться под знамена Порошенко* или Тимошенко. Не видно пока фигуры, которая может сплотить противников Зеленского. С Залужным и Будановым** пока тоже не вполне понятно. Но события на Украине могут быть первым этапом отстранения от власти Зеленского, который не легитимен, но правит через подконтрольную ему Раду, где у него есть большинство. Это как бы легитимное правление нелегитимного диктатора. А если Зеленский будет сопротивляться, следующим этапом станет его отстранение от власти.Мы до конца не понимаем всех карт, которые есть у игроков. Но с каждым разом игра становится все интереснее.- Отстранить Зеленского от власти – дело нехитрое. Но ему на смену должен прийти легитимный лидер. Для этого все равно придется провести выборы, а выборы провести невозможно.- Конечно. Если Зеленского будет отстранять, то спикер Рады на два или три месяца будет исполняющим обязанности президента. А что потом? Он тоже будет нелегитимным. Следовательно, на смену Зеленскому может прийти военный диктатор (Залужный для этого больше всего подходит). Либо им придется подписывать какое-то мирное соглашение и провести выборы. А мирное соглашение они могут подписать только на наших условиях.Да, у нас не очень приятная ситуация в экономике, но внешних признаков катастрофы не видно. Пустых полок в магазине нет, свет не выключается, курс за стольник не скачет. Запас прочности у нас есть. И у нас есть козырь в виде Китая, который четко заявил, что "не может дать проиграть России". Потому что конфликт на Украине – это прелюдия к более масштабному конфликту США и Китая.Мы же понимаем, что ситуация в мире определяется наличием трех центров силы: США, Китай и Россия. Этот треугольник дает некую устойчивую ситуацию. Если кто-то из игроков выпадет, мир станет однополярным. А однополярный мир мы уже проходили. Это было не очень хорошо. И если в США начнется гражданская война, это будет мир Поднебесной.- При этом США и Китай пока взяли паузу в торговой войне перед новой схваткой.- Да. У них очень сложная ситуация. Они и соперники, и партнёры одновременно. Борьба им невыгодна. Но не надо думать, что она невозможна. Перед Первой мировой войной многие тоже считали, что она невозможна, потому что экономики всех стран переплетена. Но оказалось так, что мировая экономика как система связей рухнула.- Также появилась информация, что Уиткофф отменил свою поездку в Турцию, чтобы встретиться не то с Зеленским, не то с Ермаком на фоне этого коррупционного скандала.- Это было ожидаемо. Ермак хотел встретиться с Уиткоффом. Но Уиткофф понял, насколько масштабный этот скандал, и отказался. Вдруг НАБУ действительно опубликует пленки, что Зеленский лично крышевал всю эту тему? А Зеленский под предлогом каких-то переговоров с Россией об обмене пленными полетел в Турцию, чтобы уговорить Умерова вернуться. При этом Умеров может стать изгнанником уровня Кулебы, потому что ему светит срок за махинации. И я не уверен, что Зеленский его уговорит, потому что позиции Зеленского уже не очень хорошие. Зачем Умерову возвращаться, если у него вся семья в США и на Украине заложников нет?- У нас в целом какой план? Освобождать Донбасс и подписать такой мирный договор, который бы запустил процесс развала Украины?- Да. Заморозка конфликта, даже если нам отдадут Донбасс, Херсон и Запорожье, не решит все проблемы. Не знаю, сможем ли мы включить в состав РФ Харьков, Днепропетровск и Одессу, но мы можем добиваться федерализации Украины, чтобы она поделилась на три части: Новороссия, Малороссия и западная Украина, которая тоже делится на несколько частей (Волынь, Галиция, Закарпатье и Буковина). Новороссия будет стремиться ко вхождению в состав России, Малороссия будет нейтральной, а западная часть в той или иной форме уйдет под протекторат Запада.Это единственный минимально приемлемый для нас вариант, который бы гарантировал, что конфликт не возобновиться.Повторюсь, никакая передышка для украинской армии нам не нужна. Да, есть мнение, что заморозка не станет для нас проблемой, потому что всушники из-за усталости от войны поедут устраивать махновщину у себя в регионах или эмигрируют в Европу. Но я уверен, что большая часть бойцов останется, и противник начнет перевооружать армию с учетом опыта СВО.Пока же однозначный выход из конфликта не просматривается. Основная проблема – это Зеленский с его пониманием, что нельзя уходить от власти, потому что многочисленные противники на нем отыграются: посадят или убьют.- И Зеленского сейчас спасает, что среди его противников нет единства?- Да. У них нет контрольного пакета в Раде. Контрольный пакет в Раде появится у них только в том случае, если от Зеленского побегут его ключевые сторонники вроде Арахамии.Насколько я понимаю, от Зеленского требуют, чтобы он отказался от Ермака, на которого все завязано. Сам Ермак конфликтует с Будановым**, и оба они британские креатуры. Потому-то и появилась версия, что Ермак полетел в Англию договариваться с Залужным, так как не хочет Буданова**.Правда, в этой истории может сыграть значительную роль фактор Одессы – второй столицы Украины по политическому и экономическому значению. И Залужный, и Буданов** связаны с этим городом. В частности, отстранение Труханова с поста мэра преподносилось как удар по Буданову**. И одесские элиты еще не сказали своего слова.- Уточню еще про США и Китай. Если они не хотят воевать, но война может случиться, какой исход украинского конфликта их устроит?- Китаю нужна победа России и поражение США. Такой исход, который бы показал, что гегемония США заканчивается, потому что они не могут обеспечить безопасность своим клиентам и вассалам. Чтобы Филиппины и Тайвань не думали, что Штаты их прикроют. И, осознав это, побежали под китайское крыло.- А если Трамп хотел бы договориться с Россией, почему был нанесен удар ракетами ATACMS по Воронежу (мы, кстати, тут же вычислили и накрыли пусковую установку)?- Такие моменты всегда трудно комментировать. Возможно, кто-то из американских военно-политических кругов хотел показать Европе две вещи. Во-первых, что вся история со 100 истребителей "Рафаль" - пшик (у Франции нет столько самолетов, а у Украины нет столько денег). Во-вторых, что США, несмотря на проблемы на фронте, не готовы окончательно сливать Украину. Хотели изобразить что-то эффектное, но получилось слабо. В этом плане удар по электростанциям в Донецке был для нас более болезненным.- И про нашу устойчивость. Вы сказали, что внешних признаков серьезного кризиса у нас нет. Тем не менее, в нескольких регионах сократили выплаты за подписание контракта на СВО с формулировкой, что желающих больше, чем местные бюджеты могут это обеспечить.- Это давно напрашивалось. Я еще в прошлом году выступал против истории, когда регионы соревнуются между собой по числу подписанных контрактов. Я вообще считаю, что надо зафиксировать некую сумму, и чтобы она была не больше миллиона. Выплата подъемных не должна зависеть от региона. Иначе все будут ехать в Москву из глубинки, чтобы подписать контракт в столице. А о том, как у нас на самом деле обстоит дела с личным составом – нам знать не надо.- Я бы тут поспорил. Высокие подъемные нужны новобранцам, чтобы покупать себе снаряжение, потому что Минобороны не может обеспечить всех сразу всем необходимым.- Нет. Базовое снаряжение от Минобороны они получают. Просто есть много ништяков следующего уровня, которые желательно бы приобрести за свой счет. Но этим занимаются далеко не все. В основном эти подъемные остаются у новобранца или у его семьи. И зачастую люди крайне нерационально распоряжаются внезапно свалившимися на них деньгами.- Также хотелось бы услышать ваш подробный прогноз по фронту: Покровск, Купянск, Северск и Гуляйполе.- Сам город Покровск почти полностью нами занят. За исключением небольших участков, где сидят окруженные украинские подразделения. Мирноград окружен. Но остается коридор в серой зоне, которую не контролируем ни мы, ни противник. Там могут перемещаться мелкие группы или бойцы-одиночки. Выйти из Мирнограда организованно ВСУ уже не могут. Грубо говоря, из десяти человек могут прорваться только два, когда наступают ночь и туманы.В Северск мы зашли с южной стороны и обходим его с севера. Я не уверен, что у ВСУ есть пожарные команды для его удержания, потому что они их бросили на неудачную деблокаду Покровска и Мирнограда. В перспективе город будет наш.С Купянском у ВСУ тоже не получается. Мы заняли западную часть города и кусок восточной. Но в восточной части города и на плацдарме на восточном берегу Оскола противник еще держится. Выйти они не могут, но и мы их пока нынешними силами уничтожить не можем. Приходится их выдавливать, пользуясь их проблемами со снабжением. Мы не знаем, сколько в этих укрепрайонах накоплено тушенки, медикаментов и боеприпасов. Может быть, и немало.Под Гуляйполем у ВСУ тоже все плохо. Оказалось, что стена дронов не работает в условиях густого тумана. Если бы не история дроны, мы бы давно вышли на оперативный простор. Есть дорога, которая идет от Гуляйполя до Покровского. Мы ее перерезали, взяв Даниловку. У противника еще остаются Веселое и Гай к востоку от Гуляйполя. Смысл наших действий таков. Когда мы подойдем к Гуляйполю с севера, там еще будет дорога, идущая от Гуляйполя на северо-запад. Но в перспективе оно тоже будет под обстрелом. И ВСУ будут держать Гуляйполе как Мирноград, если только не будет обрушения фронта, когда у личного состава иссякнут силы и ресурсы.Повторюсь, у ВСУ не хватает пожарных команд для затыкания всех дыр на фронте. Причем эти пожарные команды вытаскиваются из резерва, судя по тому, что под Купянском и Покровском появились советские БМП, которых давно не было видно. Похоже, они держались на самый крайний случай.В первую очередь будет объявлено о разгроме группировки ВСУ под Покровском. Такая же перспектива светит группировке на восточном берегу Оскола. Я не уверен, что они смогут вывести через реку. Только в условиях густого тумана и оставления военного имущества, чего они не хотят.Нам боевые действия сейчас останавливать неинтересно. Ощущение, что "вот-вот у врага все рухнет", - небеспочвенное.* включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга** включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаТакже по теме - в интервью Олега Иванова: Ни Зеленский, ни Турция не могут предложить России что-то новое в переговорах по Украине

