Тимофей Борисов: Писториус решил, что война с Украиной ослабила Россию, поэтому Запад может начать первым

Украинские беженцы стали серьезной проблемой для бюджета ФРГ, потому что потому что не хватает денег на социальные программы для самих немцев. Германские статистические службы прогнозируют увеличение числа беженцев в связи с наступлением российской армии.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов.- Тимофей, накануне глава минобороны Германии Борис Писториус допустил, что военный конфликт между НАТО и Россией может начаться уже в 2028 году, а министр обороны Польши Косиняк-Камыш огульно обвинил Россию в диверсии на железной дороге. Являются ли эти высказывания частью единого замысла по провокации вооруженного конфликта с Россией?- Громкие слова Бориса Писториуса неправильно поняли. Он по природе своей далеко не златоуст. Вдобавок он шепелявит и крайне косноязычен, его и немцам тяжело понять.Писториус дискутировал со своим неназванным оппонентом. Его зовут Зёнке Найтцель. Он-то и заявил на центральном телеканале, что, возможно, это последний мирный год для Европы. Найтцель считается популярным военным экспертом, естественно, журналисты сразу перепугались и побежали за разъяснениями к Борису Писториусу.Писториус ответил, что есть такие "эксперты" (не называя Зёнке Найтцеля), которые считают, что уже в следующем году Россия будет готова напасть. Но, как утверждает сам Писториус, по данным немецкой разведки, Россия будет готова воевать (не напасть!) к 2029 году.Это не значит, что Писториус это голубь мира, который захотел поставить на место негодного эксперта, который ничего не понимает в военных делах. Найтцель действительно по образованию историк, политолог и журналист. Писториус лишь подчеркнул, что у Европы есть временной зазор до 2029 года, чтобы подготовиться к войне.И в его выступлении проскочила мысль: а не попытаться ли силам НАТО опередить РФ, спровоцировав столкновение с Россией, ослабленной войной с Украиной, так как понятно, что воюющая страна накапливает усталость. То есть это вброс, который использует пропагандистский трюк Геббельса о том, что Сталин сам готовил нападение на Германию.- А на каком уровне находится боеспособность самого Бундесвера? Известно, что правительство Германии подготовило план перевооружения на 377 миллиардов евро.- Бундесвер не сможет перевооружиться полностью. Кое-что они, конечно, сделают. У них неплохие наработки по беспилотникам. К примеру, HX-2, аналог нашего "Ланцета" с искусственным интеллектом. Они будут его совершенствовать. Но что касается Luftwaffe или Kriegsmarine, то деньги будут выброшены впустую. У Германии всего шесть подводных лодок, из которых только две могут отойти от причальной стенки и утонуть.Самолеты Eurofighter Typhoon морально устарели, хотя их собирались модернизировать еще в 2022 году, установив на них радар Captor-E. У концерна Rheinmetall есть разработки по танку Pantera. Но все это если не вчерашний день, то сегодняшний, а для разработок на будущее у них нет того опыта, который есть у нас.Танки это расходник для современной войны. Его задача доехать и оказать огневую поддержку штурмовикам. Подбитый Т-72 или Т-80 отправят на завод, где его быстро вернут в строй. А с немецким танком уже так не получится.Кроме того, планируется увеличить численность Бундесвера до 260 тысяч военнослужащих к началу 2030-х годов. Но в Германии есть так называемый Grundgesetz, который выполняет роль Конституции. Там целых две статьи закрепляют конституционное право каждого немца не брать в руки оружие. Это не значит, что не может быть возобновлена срочная служба по призыву, но частично она обязательно будет альтернативной. Если человек не хочет быть призванным в действующие войска, у него всегда должна быть возможность вместо этого ухаживать за ранеными, рыть окопы и так далее, не беря в руки оружие. Причем четвертую статью нельзя отменить или внести в нее правки. В Бундестаге могут поменять все, кроме этой статьи, которая закрепляет право немцев не воевать, чтобы с территории Германии больше никогда не исходила угроза миру.Так что дело не в деньгах для Бундесвера. С 2011 года распроданы казармы и превращены в офисы и торговые центры. Военные инструктора или умерли, или ушли на пенсию. Нет полигонов и медицинских комиссий, а их воссоздание в условиях Германии требует колоссального времени и денег. И сами немцы воевать не хотят.- На днях Фридрих Мерц посоветовал Зеленскому ограничить приток молодых украинских беженцев в Германию. Наличие украинцев — это действительно серьезная нагрузка на бюджет страны, или Мерц таким образом зарабатывает себе электоральные баллы?- Это серьезная проблема, потому что в Германии не хватает денег на социальные программы для самих немцев. Германские статистические службы прогнозируют увеличение числа беженцев в связи с наступлением российской армии. Bürgergeld (пособие для малообеспеченных граждан) собираются отменить в следующем году, но пока его выплачивают, это ложится серьезным бременем на финансовую и социальную систему ФРГ. Свободных денег у Германии нет.О ситуации в зоне СВО - Военный эксперт Влад Шлепченко: Россия делает все, чтобы Запорожье стало для ВСУ чемоданом без ручки

