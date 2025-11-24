https://ukraina.ru/20251124/pisateli-po-metodichke-lzhivoe-vvs-nagrazhdaet-pravdivye-knigi-1072082536.html

Писатели по методичке: лживое ВВС награждает такие же книги

Писатели по методичке: лживое ВВС награждает такие же книги - 24.11.2025 Украина.ру

Писатели по методичке: лживое ВВС награждает такие же книги

Украина в очередной раз попыталась изобразить из себя читающую нацию и назвала номинантов литературной премии "Книга года ВВС-2025".

2025-11-24T13:34

2025-11-24T13:34

2025-11-24T13:35

эксклюзив

украина

пушкин

ссср

дональд трамп

львов

михаил чаплыга

ввс

ебрр

вуз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102302/50/1023025026_0:165:1698:1120_1920x0_80_0_0_94ca37a8d943d9d1a1834467fe4da51e.jpg

В последние годы эта премия забила даже государственную - шевченковскую награду - в области литературы. Что, в общем-то, и неудивительно: в стране, где сносят памятники Пушкину, вскоре аналогичным образом поступят и с Тарасом Григорьевичем, который многие свои произведения писал на русском языке. К слову, по данным опроса КМИС, проведенного в сентябре 2018 года, большинство взрослых жителей Украины (60%) не прочли ни одной книги за год. Больше такие "провокационные опросы" не проводились, но можно не сомневаться, что количество нечитаек увеличилось, особенно на фоне военного конфликта. Вот и пользуются безграмотностью украинцев западные инженеры человеческих душ, впаривая под видом великого и могучего чтива идеологические агитки или вбивая в головы украинцев гвозди декоммунизации и десоветизации.Cтоит также сказать пару слов и об основателях литературной премии "Книга года ВВС" - британском информационном концерне, который совсем недавно вляпался в громкий международный скандал. Оказалось, что проводники золотого стандарта журналистики мастерски клепали политические фейки по заказу и сфальсифицировали речь Дональда Трампа накануне штурма Капитолия его сторонниками в 2021 году. Теперь президент США готовит иск к ВВС, а ее руководство извинилось перед правительством и ушло в отставку. Но на Украине эти профи подделок все еще являются признанными авторитетами и учат украинцев выбирать книги для чтения - в номинациях "Книга года ВВС", "Книга года ВВС - Эссеистика" и "Детская книга года ВВС". В список приоритетных попало 15 книг, выбранных из 40 поданных на премию изданий. Согласитесь, с писателями на Украине негусто. Причем, большинство из них, как вы могли догадаться, из Западной Украины: из Львова, Черновцов, Тернополя, Ивано-Франковска. Правда, есть парочка авторов из Киева и Харькова, видимо, чтобы не сильно бросался в глаза приоритет галичанского "письменництва". При этом из восточной Украины (Одесса, Николаев, Запорожье) почему-то жюри ВВС никого не выбрала. Неужели в этих регионах нет талантливых эссеистов и романистов? А может, это сознательное унижение и пренебрежение "даунбасятами" и "лугандонами", начатое еще с 2014 года?Думается, читателям будет любопытно узнать, кого на сей раз жюри конкурса рекомендует поставить на книжную полку. Тем более, что состав книжных судей - отдельная песня. Это представители "Могилянки" (инкубатора всех майданов), профессор Канзасского университета Виталий Чернецкий, советница ЕБРР по культуре Светлана Пыркало, главная редактор BBC News Украина Марта Шок. Ну и венчает все это великолепие запойный львовский блогер Чаплыга, смывшийся в Словакию и оттуда обслуживающий главу Офиса президента Ермака. Согласитесь, что такой состав арбитров способен предложить читателям совершенно убойное чтиво. Безусловно, анализировать все представленные на суд представителей Европейского банка и львовских алкоголиков книги мы не будем, щадя психику читателей. Но на некоторых, особенно сочных "шедеврах", акцент сделаем.Первое место, безусловно, отдано книге Лены Лягушонковой с вызывающим названием "Мой флаг обоссал котик", напечатанной во Львове издательством "Урбино". По ней также поставлена одноименная пьеса, которая "прогремела" на польской, немецкой, норвежской сценах. В общем, ясно-понятно, кто оплатил творчество этой "драматургини", которая слепила из пьесы аж целый роман, который стал прозаическим дебютом Лягушонковой. И рецензии очень вовремя подкатили, прямо волной пошли, и все в грантовых медиа, типа "Украинской правды". Речь идет о годах становления и взросления самой авторки, которая "родилась девочкой в патриархальном обществе", а общество это находилось в Луганске, где украинскую "Ким Джийон" окружали бездари из копанок. Она с ужасом вспоминает годы, прожитые с семьей в станице Луганская, где "из местных знаменитостей разве что Супер-Марио, местный загадочный алкаш. Детей там советуют лечить у очень сильного монаха, а то еще и к деду можно отвезти" - это, конечно, если их не успеет забрать скорая. Местные мужчины или работают на шахте и бухают, или просто бухают. Исключений не так уж и много. Местные женщины крутятся за себя и за мужика, детям цепляют ключ на шею – "и чтобы к девятому дому был!" (Что они знают об инициации, когда лежишь на шпалах, а над тобой мчится поезд "Луганск – Москва"?) У этих женщин вечное отсутствие прокладок и дезиков, вечные очереди за всем на свете, из развлечений – свежие и нет очень сплетни. Смешная, в чем-то трогательная, в чем-то наивно-жалкая гонка "у кого лучше жизнь удалась". Вот так жалуется всю дорогу Лена Лягушонкова на свою тоскливую жизнь на Луганщине, поскольку она "самая умная в школе и ВУЗе", но в ее окружении тесно и душно. Кажется, девочке ничего не светит, "кроме давить медведку кирзаками, поступить после школы, куда "Нелька Кондрашова посоветует", а потом выйти замуж, как все (мама была бы рада – "а что мы, не люди?"). Но винтик ускользает из системы, так как "яркой флешкой вспыхивает майдан" и будущая драматургиня уезжает из родных мест, потому что решила быть смелой. Правда, вся смелость сводится к критике малой родины и земляков, которые живут неправильно: кружевных трусов не носят, на майданах не скачут, требуя гидности, а честно работают в шахтах.Когда-то подобную схему использовали авторы позднего перестроечного периода, высмеивая "совок" и его очереди за колбасой, бытовой упадок, унизительное подстраивание под государственную идеологию. Только теперь вместо СССР у новой драматургини в эту роль поставлена Луганщина: она становится удобным фоном, на котором можно построить карьеру на Западе и заработать призы на украинских грантовых платформах. То есть, никакой это не личный протест и не поиск правды, а попытка капитализировать свои воспоминания: родной регион объявляется социальным и культурным "пережитком", а собственный отъезд - актом отваги.Недалеко ушла от "зассаного прапора" и товарка Лены Лягушонковой - Ольга Кари с книгой "Твое, мое, ничье и другое". Ее произведение - краткая история "совковых" травм сквозь призму женского взгляда. Речь идет о преодолении коллективного "советского октябрёнка", который даже через три десятилетия после распада СССР до сих пор передается по наследству новым генерациям украинцев. "И передается не только родившимся во времена существования советского диктата, не только тем, кто взрослел и приобретал жизненный опыт во времена с искаженной моралью и этикой, но и тем, кто родился уже в независимой Украине, но воспитывался "неправильными родителями" в лекалах и нарративах советских традиций и отношений".Такой подход Ольги Кари идеально вписывается в доминирующий ныне культурный тренд: любое наследие СССР объявляется патологией, требующей срочной "перепрошивки". Книга претендует на звание "эссе года", потому что идеально выполняет политический западный заказ - побуждает украинцев дистанцироваться от собственного прошлого, вычеркнуть всё, что связано с советским периодом, и заменить эту память набором стандартизированных "европейских ценностей". Намеренно обесцениваются даже нейтральные и позитивные элементы советской эпохи: коллективизм, социальные лифты, система образования, культура, взаимопомощь. Их превращают в травматический опыт, который обязательно нужно "залечивать".А вот детские книги номинантов посвящены войне и страдающим ребятишкам, у "которых Москва украла детство". Взять хотя бы повесть "Космопапа" Виктории Задорской. Содержание безыскусное: мальчик Юра скучает по отцу, которого забрала война. "Его сердце походит на черную дыру, а мир вокруг - холодный и безграничный космос. Но однажды в шкафу появляется Космонавт. Он предлагает путешествие, которое поможет найти папу среди звезд и призывает мальчика Юру искать свет даже в глубочайшей тьме". Автор заявляет, что ее выдумка для тех, кто терял близких, и для тех, кто не знает, как поддержать потерявшего. То есть, вместо объяснения политических и экономических причин войны, автор предлагает лечить магией и волшебством ПТСР. И тем самым уводит юного читателя в дебри чародейства, не давая задуматься о реалиях.Вообще-то магический мир - специфика Задорской. Она уже настрочила целую серию - "Золушка в магическом мире", "Особенности магической любви", "Особенности магической войны". А теперь вот взяла в разработку тему украинского конфликта - модно и в Европе оценят. Там ведь не станут интересоваться почему папу украинского мальчика "забрала" война, а если быть точным, то людоловы из ТЦК, отправляющие на тот свет тысячи украинских отцов. И все это во имя ворующей шайки Зеленского и банды фондерляйнов, которые пилят на этой войне миллиарды долларов. Тут уж без мистики и фэнтези точно не обойтись.Эксплуатирует детскую тему и киевская писательница Катя Штанко. Издательство А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА напечатало ее книгу "Всадники дождя". В ней идет речь о мальчике Даниле, чьи вынужденные каникулы в российском Крыму проходят уныло и неинтересно. Ну еще бы, это ж не львовский Трускавец! Но Данила случайно попадает в команду контролеров погоды (аналог мовных патрулей?). И чтобы стать всадником дождя мальчику пришлось преодолеть страх высоты, научиться охотиться за ветрами, преодолевать ураганы, подружиться с ведьмами, джиннами и мольфарами. И все это для того, чтобы защищать украинское небо от посягательств агрессивных соседей с востока. Там ведь живут климатические агрессоры, которые регулярно насылают на Украинушку тьму, холод и голодомор. Кстати, первая книга Штанко "Драконы, вперед!" уже получала титул "Книга года ВВС". Поэтому вдохновленная мольфарками авторка второй раз замахнулась на премию ВВС, как-никак призовой фонд составляет 1000 английских фунтов.Вывод? Современная украинская литература перестала быть самобытной (как и сама страна). Она всё больше превращается не в творческий процесс, а в политический инструмент: предсказуемый, вымученный и полностью подчинённый конъюнктуре внешних заказчиков. Большинство книг, выходящих из-под пера украинских авторов, давно перестали быть художественными произведениями. Cкорей, это смесь идеологических установок, западных грантовых ожиданий и бездарных попыток "осовременить" украинскую повестку через любые доступные темы - от декоммунизации до военного конфликта.О других событиях культурной жизни Украины и не только - в статье Елены Кирюшкиной "Голубь для Трампа, Шон Пенн за доллар и Кустурица в "Трубе". События культуры"

украина

ссср

львов

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Кирюшкина

эксклюзив, украина, пушкин, ссср, дональд трамп, львов, михаил чаплыга, ввс, ебрр, вуз, писатель, книги