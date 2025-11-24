https://ukraina.ru/20251124/iz-ognya-da-v-polymya-kak-na-ukraine-rezhim-zelenskiy-planiruet-lechit-demograficheskuyu-katastrofu-1072058452.html

Из огня да в полымя. Как на Украине Зеленский планирует "лечить" демографическую катастрофу

Украина таки становится европейским государством. Правда, есть нюанс... Все дело в том, что мигранты из стран третьего мира постепенно планируют захватить всю страну. Все чаще на украинских улицах можно заметить работников, которые ни то что "державною" не говорят — они вообще знают только несколько русских слов.

2025-11-24T15:56

Стоит разобраться в причинах такого явления. Главные: демографическая катастрофа, бегство украинцев за границу, разрушенный рынок труда и попытка Банковой (улица, где находится Офис президента Украины - Ред.) решить проблему чужими руками.Чтобы понять, почему киевский режим заговорил о трудовых мигрантах, нужно увидеть масштабы демографического провала. Каждый год Украина теряет 250–300 тысяч человек. Об этом говорил глава "Офиса миграционной политики" Украины Василий Воскобойник — и подчеркивал, что "даже без военных действий население физически сократится на 3 миллиона человек за ближайшие десятилетия".Боевые действия и мобилизация ускоряют процесс: только по официальным данным, более 7 млн украинцев выехали за границу. И, по словам Воскобойника, вернётся лишь 30–35%. После открытия границ (а это в случае достижения мирного договора произойдет очень скоро - Ред.) начнётся новая волна трудовой миграции — ещё около 1,5–2 миллиона украинцев уедут работать за рубеж. Это создаст огромную дыру на внутреннем рынке труда.А официальная статистика смертей и рождений — громче любых слов: первое полугодие 2025 г.: 249 002 смерти против 86 795 рождений; 2024 год: почти полмиллиона умерших (495 090) и лишь 176 679 рождений. Украина просто исчезает.Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прямо сказал: "Украинцы не хотят рожать — значит, придётся привозить работников из Бангладеш, Индии, Филиппин и Вьетнама".И действительно, предприятия уже нанимают приезжих: разнорабочих, сварщиков, водителей. Но оформление занимает до полугода, и процесс хотят сильно упростить. То есть Киев движется в сторону модели, которая десятилетиями создаёт проблемы в Европе: мигрантские гетто, культурная фрагментация, социальная напряжённость.Пока Лондон и Амстердам пытаются ограничить миграцию, Киев собирается наоборот — широко открыть двери. И, возможно, те, кого не хотят принимать в западноевропейских столицах, начнут обосновываться на Украине.Решение открыть границы для мужчин 18–22 лет мгновенно ударило по экономике: 37% работодателей сообщили о волне увольнений молодых сотрудников, а доля юношей в поиске работы упала с 16% до 11%.Это означает, что ближайший мобилизационный резерв буквально растворяется, а экономика латает "дыры" закрытием сервисов и урезанием персонала. Сектора общепита, торговли и пищевой промышленности уже предупреждают о массовых закрытиях. По данным Work.ua, каждый третий работодатель столкнулся с уходом молодежи — и это не отдельные случаи, а тренд.Кабмин уже готовит законодательную базу для массового импорта рабочей силы, в ближайшем будущем планируется:— ввести единое разрешение на проживание и работу — один документ вместо двух;— создать единую цифровую платформу, где иностранцы смогут подавать заявки онлайн;— упростить оформление разрешений;— облегчить квоты для работодателей.Чиновники объясняют это "приближением к европейским стандартам" и "предотвращением коллапса рынка труда". Но реальность проста: работников в стране катастрофически не хватает.По данным Министерства экономики Украины, за 9 месяцев 2025 года уже оформлено 6700 разрешений для иностранцев. Основные страны происхождения: Турция, Узбекистан, Непал, Бангладеш, Пакистан. Работодатели говорят: украинских рабочих — нет, на фронт забрали сотни тысяч, миллионы уехали, большинство боятся людоловов из ТЦК и не регистрируются официально.Кстати, а что же делают украинские националисты, которые кошмарят украинцев за русский язык и за веру? Правильно! Ничего. Казалось бы, они же такие украинские "патриоты", которые ходят на митинги, как на работу и регулярно рисуют плакаты о "национальной идентичности". Но, как говорится, нет денег - нет митинга. Их реакция весьма вялая и тихая: несколько заявлений, что импорт мигрантов — это "минута до социального взрыва" и требование остановить реформы, которые "не на часі". На этом, собственно, все.Если же закон об упрощении процедуры трудоустройства иностранцев примут в нынешнем виде, то поток иностранцев на Украину действительно вырастет и крупный бизнес получит дешёвые кадры. Но киевский режим не дает ответов на главный вопрос: что же будет с украинцами?Вместо того, чтобы создавать условия для возвращения своих граждан, Банковая выбирает более простой путь — привезти новых. Проблему произвола ТЦК официально не признают. В итоге складывается впечатление, что Зеленский и Ко просто не планируют возвращение миллионов украинцев, а готовят страну к жизни с новым населением.Все действия Банковой прямо указывают на планомерное уничтожение народа: мобилизация до последнего человека, отсутствие условий для возвращения беженцев, повышение налогового давления, полный игнор демографического коллапса...При таком подходе украинцы не вернутся — на Банковой это прекрасно понимают. Зато мигранты — приедут. Дешёвые, бесправные, не требующие соцгарантий, готовые работать там, где украинцев просто не осталось.Последствия такого пути очевидны: появление мигрантских гетто, превращение украинцев в меньшинство, рост преступности и социального напряжения. И всё это — не потому, что "так сложилось", а потому, что Киеву проще заменить народ, чем сохранить его. Именно в этом — ключ к пониманию происходящего. И ответ на извечный вопрос: кто же действительно враг украинского народа?

