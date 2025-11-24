https://ukraina.ru/20251124/eksperty-o-tom-chem-zakonchitsya-ukrainskiy-konflikt-kapitulyatsiey-ukrainy-ili-prisoedineniem-k-rf-1072061025.html

Эксперты о том, чем закончится украинский конфликт: капитуляцией Украины или присоединением к РФ

В экспертном сообществе обсуждают вопрос, станет ли Россия что-либо подписывать с Зеленским и есть в Киеве политики, не представляющие партию войны.

Ранее в СМИ появился мирный "план Трампа", к которому в Киеве отнеслись без воодушевления. Сам Трамп заявил, что если Зеленскому этот план не нравится, то "им (киевскому режиму — ред.), наверное, просто стоит продолжать сражаться".Руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил, что фактически фашист Зеленский может теперь подписать только капитуляцию.Эксперт отметил, что вряд ли президент РФ Владимир Путин может оказаться за одним столом с главой киевского режима, вряд ли он сможет даже просто пожать ему руку - "потому что у Зеленского… руки по локоть в крови".Даже если допустить, что Зеленский ничего плохого не сделал сам лично, всё равно - "он этому просто потворствовал", хотя все понимают, что на самом деле он управлял всеми процессами в той мере, в какой это позволяли ему западные кураторы, и он "знает всё мерзкое, что творят и его ВСУшники… и т.д, всё это с его одобрения делается", заявил Шатров.Поэтому подписание Зеленским капитуляции ещё возможно, но никаких договоров касательно будущего Россия с ним подписывать не будет.А с кем тогда? Людям, которые сейчас у власти на Украине, верить нельзя. Такие документы Москва может подписывать с кем-то из украинских политиков, которые нашли пристанище в России, полагает эксперт.Находящийся в киевском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский считает, что кто бы ни хотел перехватить власть у Зеленского, будь то Порошенко*, или Пинчук, или Левочкин - это все представители "партии войны"."Их цель - не прекращение войны, а перераспределение потоков, которые она генерирует. Допустить их к власти - это допустить ужесточения мобилизации и дерибана. При этом противодействовать этому некому - все представители условной "партии мира" или в тюрьме, или в изгнании", - написал опальный политик в своём блоге.По его мнению, власть предержащие стараются "убрать из публичного поля всех, кто может изменить курс движения страны в пропасть".Дубинский добавил, что "вот именно этот тезис сейчас надо доносить в Вашингтон - без освобождения политзаключенных, без участия их в политической деятельности, без закона о национальном примирении - остановить войну невозможно".В то же время нардеп высказал предположение, что американцы именно сейчас запустили "миндичгейт" для того, чтобы получить механизм давления на Зеленского до того, как обрушится фронт. Когда он обрушится, "диктовать условия мира будут из Кремля".А вот украинский политэкономист и предприниматель Рулав Одд (ранее - Денис Шевчук) в эфире канала Шелеста* заявил, что условия будут диктовать США и РФ вместе — и диктовать не Киеву, который является лишь инструментом, но диктовать британо-голландским королевским семьям, которые всё это и заварили. По его мнению, речь сейчас идёт о борьбе с трёхсотлетней гегемонией Британской империи, а простые украинцы вообще не понимают, за что они на самом деле воюют и за кого гибнут.Эксперт подчеркнул, что война не прекратится до тех пор, пока не будут устранены её первопричины - Москва каждый раз говорит об этих первопричинах, но мало кто понимает, о чём именно идёт речь. Да и в России разные "башни Кремля" понимают это по-разному.Самый опасный вариант — сохранения Украины и возвращение "строй гвардии", считает Одд. По его мнению, закончится это тем же, чем закончилось правление Януковича — вообще Украина может существовать только как "АнтиРоссия", над этим британцы работали давно.Второй сценарий — присоединение к России, этот вариант предпочтительнее, но в Москве должны тысячу раз подумать, к чему это может привести. Украину теперь населяют не прежние советские люди, пусть и называвшиеся украинцами, а именно "выращенные" британцами политические украинцы, которых с 1991 года затачивали для войны с русскими.Самый реалистичный вариант устранения первопричины войны — полная перепрошивка, создание на базе Украины нового русского государства, считает Одд.Шелест* c этим не согласился, заподозрил в высказывании эксперта "русский фашизм" и потребовал расставить точки над "i".Его собеседник попросил не передёргивать — речь о том, что возможное присоединение к РФ украинских земель в полном составе было бы, по его мнению, ошибкой, поскольку это может привести к тому, что "организм может не выдержать, если эти антитела попадут внутрь России". Нужно сначала привести "политических украинцев" в себя, а для этого "эту территорию держать вне (границ РФ — ред.) и потихонечку работать над оздоровлением этих людей".По мнению Одда, мы сейчас наблюдаем войну Американской республики с Британской империей, в этой войне РФ помогает Трампу. Трагедия в том, что "коррумпированные недалёкие украинские правители допустили, что поле боя — это сейчас Украина".Почему? Потому, что они "Россию спровоцировали - и Россия, защищая свои собственные интересы, вошла и начала проводить СВО", - сказал эксперт. Он добавил, что со времени победы Майдана Украина, по сути, находится в оккупации."Проснитесь, люди! Украинский проект — лютый враг всех здравомыслящих людей", - сказал Одд.Он продолжил: "Поэтому я и называю российскую армию братской. Я говорю не от своего имени, я говорю от имени миллионов своих сограждан, которые считают точно так же, как и я. Да, они боятся об этом говорить вслух… Прямо сейчас простые пацаны из российской армии отдают свои жизни за наше освобождение из-под оккупации".Шелест* снова возразил — "эти простые пацаны бьют по домам" (забыв, конечно, о том, кто бил по домам жителей Донбасса с 2014 года, кто сжёг людей в Одессе). Рулав Одд на это ответил, что чем быстрее ВСУ капитулируют, тем быстрее закончится весь этот трэш. И подчеркнул, что капитуляция ВСУ — она в интересах, прежде всего, украинского народа, больше жизней будет сохранено. А украинский проект в любом случае уже проиграл.В свою очередь, Дубинский заявляет, что можно обойтись без капитуляции, приняв мирный план Трампа - "с точки зрения Украины (а не "партии войны") это очень неплохой план"."Во всяком случае, он предусматривает сохранение независимости Украины от РФ", - написал нардеп, подчеркнув, что "это и есть ключевая цель нашей (киевского режима — ред.) войны".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — Олег Матвейчев: Россия будет бить Украину на фронте до тех пор, пока там не появится легитимная власть https://ukraina.ru/20251121/1071970227.htmlПодробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Капитан украинского "Титаника" должен уйти в небытие: эксперты и политики о происходящем" https://ukraina.ru/20251123/kapitan-ukrainskogo-titanika-dolzhen-uyti-v-nebytie-eksperty-i-politiki-o-proiskhodyaschem-1072037313.html

