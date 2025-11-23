https://ukraina.ru/20251123/kapitan-ukrainskogo-titanika-dolzhen-uyti-v-nebytie-eksperty-i-politiki-o-proiskhodyaschem-1072037313.html

Капитан украинского "Титаника" должен уйти в небытие: эксперты и политики о происходящем

Капитан украинского "Титаника" должен уйти в небытие: эксперты и политики о происходящем - 23.11.2025 Украина.ру

Капитан украинского "Титаника" должен уйти в небытие: эксперты и политики о происходящем

В украинском экспертном сообществе обсуждают мирные планы и думают над тем, что будет с Украиной, когда конфликт закончится, что будет с Зеленским и кому можно доверить управление страной

2025-11-23T06:15

2025-11-23T06:15

2025-11-23T06:15

эксклюзив

россия

украина

сша

владимир зеленский

трамп и зеленский

николай азаров

рада

вооруженные силы украины

набу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/03/1069603790_0:55:1050:646_1920x0_80_0_0_78c6d81cb0e4d78b3c2009f870170755.jpg

Украинский политолог Кость Бондаренко отметил, что обнародованный порталом Axios и другими СМИ вариант будто бы разрабатываемого совместно США и РФ мирного плана — "оставляет много вопросов".Добавим, сначала в МИД РФ заявили, что о таком мирном плане узнали из новостей. Позднее его наличие признали.Президент РФ Владимир Путин на заседании с постоянными членами Совбеза сказал, что и этот план "может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования".Однако есть препятствие — "Украина против". По словам российского лидера, если Европа и Украина не захотят обсуждать мирный план, то цели СВО будут достигаться в ходе вооружённой борьбы.Все эти обсуждения мирных планов связаны с внутренними проблемами, считает украинский бизнесмен, телеведущий и политический деятель Андрей Пальчевский. По его словам, когда все уже приготовились делить 140 миллиардов долларов российских активов, вдруг очень вовремя разразился "миндичгейт", который может привести к "детронизации Зеленского" — хотя делать выводы пока рано.В эфире канала "Дикий Live" он отметил, что Россия — действительно военная сверхдержава, но на Украине она увязла, а Европа тем временем вовсю милитаризуется и готовится воевать с русскими.А что внутри страны? "Люди абсолютно растеряны, они хотят электричества и мира", — сказал политик, добавив, что на деле нет ни мира, ни электричества, вместо этого — только разговоры.По мнению Пальчевского, Россия в любой момент может остановиться, заявив, что задачи СВО выполнены, а вот Зеленский такого сказать не может, он ведь обещал границы 1991 года — и как только война закончится с потерей территорий, ему укажут на выход.Может быть, на выход укажут и не сейчас, а позднее — будут выборы, и на этих выборах победит Залужный, победит просто в силу принадлежности к титульной нации, если, конечно, до того не выкурит отравленную сигару или ещё что-нибудь с ним не случится, предполагает политик.Пальчевский также высказал мнение, что Трамп вовсе не хочет мира, как почему-то принято считать. Его настоящая цель — ослабить Россию и покончить с ней как с империей (в широком смысле слова).Эксперт пояснил, что об этом говорят действия американцев — они уже убрали буферную зону на юге, Азербайджан и Армения больше не "буфер" для России, ослабили РФ на дальних подступах: "Сирия, сейчас падёт Венесуэла, следующая — Куба, вот увидите".А с Китаем Америка потом договорится, и они поделят мир, сделал прогноз Пальчевский.Он продолжил: "Они (США — ред.) не заинтересованы в окончании войны. И западные элиты не заинтересованы. Заинтересованы только украинский народ, российский народ — народы, я подчёркиваю, — которые теряют своих сыновей и дочерей".Но пока всё идёт по плану милитаристов, "славяне убивают друг друга — ну и прекрасно, а на Западе на этом неплохо зарабатывают", — констатировал эксперт.В свою очередь, Кость Бондаренко отметил в эфире канала журналиста Александра Шелеста*, что у Зеленского сейчас сложная ситуация, он боится публикации новой порции плёнок Миндича, где может прозвучать и его всем хорошо знакомый голос. А в ОП, кажется, точно знают, что его голос там есть.Депутаты Верховной Рады находятся на "растяжке" — на каждого нардепа есть папочка в НАБУ, но есть и папочка в СБУ — вот и выбирай. Возможна отставка главы ОП Андрея Ермака, возможна перезагрузка правительства, всё это тоже может зависеть от содержания плёнок Миндича. Многие потенциальные фигуранты уже отсиживаются за рубежом...Как всё это скажется на состоянии дел на фронте? Там военные зададут себе вопрос — за что воюем, за этих крыс? Последствия усиливающейся демотивации в рядах ВСУ уже заметны, "Донбасс удержать не удастся точно", считает политолог.Вообще войны можно было избежать, но "так называемый президент Зеленский абсолютно не подготовлен к государственной деятельности", — заявил бывший глава правительства Украины Николай Азаров. В эфире ютуб-канала "Надiя" ("Надежда") он отметил, что Зеленский не мог без соответствующих внутригосударственных процедур подписывать договоры, влекущие финансовые обязательства, но сделал это во Франции (покупка не построенных пока истребителей) и в Греции (поставки сжиженного газа).Политик указал, что Киев в будущем может отказаться от исполнения этих незаконных соглашений, но страны, с которыми эти соглашения подписаны, могут обратиться в суд (если только это не "филькины бумаги", какие-нибудь декларации) и предъявить претензии."Вот поэтому… территория, контролируемая киевским режимом, и находится в таком плачевном состоянии. Потому что киевский режим — абсолютно обанкротившийся режим, который вообще не понимает, чем он занимается", — сказал Азаров.Он добавил, что в начале правления Зеленского надеялся, что тот — "обучаемый человек", даже давал ему некоторые рекомендации, но вскоре убедился, что все это бесполезно.По мнению Азарова, для перелома ситуации проще всего заменить сегодня Зеленского и всю эту шайку — "найдутся достаточно квалифицированные специалисты управления", которые приедут и заменят сегодняшнее вредное для страны руководство — в этом и заключается идея переходного технического правительства.На кого менять? По словам экс-премьера, бунтующие сегодня в Раде Пётр Порошенко* и Юлия Тимошенко — "уникальные проходимцы", которые заботятся исключительно о своих интересах, но вовсе не об интересах граждан. И если бы не отмашка американцев (работа НАБУ, публикация части плёнок Миндича), они бы молчали — но теперь, понимая, что режиму Зеленского скоро конец, начинают суетиться.А все основные фигуранты скандала тем временем улетучились из страны, и никто из них не объявляет их в розыск, отметил политик. По его мнению, план американцев — сделать декоративную перестановку, заменить режим Зеленского на похожий, однако Порошенко и Тимошенко напрасно суетятся, они "явно не попадают в круг тех лиц, которых американцы планируют ввести в новый состав вот этого технического руководства".Азаров добавил, что американцы и сами пока не знают, кого выбрать из украинских деятелей, и пока приглашают для бесед некоторый круг лиц (фамилии не стал называть)."Причём, я думаю, что неплохо было бы и с российской стороной каким-то образом увязать назначение переходного правительства", — сказал экс-премьер, добавив, что выбор кандидатов будет зависеть от того курса, который собирается проводить администрация Трампа в отношении России — война или мир.В любом случае, по словам Азарова, "мирный план невозможен с режимом Зеленского", а сам Зеленский — "не является тем субъектом, с которым можно о чём-то договариваться", вообще — "этот человек должен уйти в небытие".Экс-премьер также выразил надежду на то, что украинцы узнают из дальнейших публикаций плёнок Миндича, какие высказывания об украинском народе допускал Зеленский. И задумаются над тем, кого же они всё это время поддерживали.Сменить его должен человек, который может говорить от имени народа, тогда как Зеленский может говорить только от имени Миндича и Цукерманов, он совершал действия против интересов украинского народа и должен понести наказание, подчеркнул Азаров, добавив: "Но если бы он уехал, и мы бы про него забыли, это было бы тоже неплохим выходом".На местах бьют тревогу. Так, черкасское интернет-издание "Провiнцiя" (одно из самых объективных, насколько это возможно в нынешней ситуации на Украине) сравнивает ситуацию, в какой оказалась украинская команда власти в результате коррупционного скандала, с ситуацией, в которой оказался "Титаник" после столкновения с айсбергом.Автор публикации считает, что у Зеленского теперь один выход — "встать над дракой, протянуть руку оппозиции (не уточняется, кого теперь можно считать "оппозицией" — ред.) и радикально обновить властную вертикаль"."Ведь пока единственная аналогия, которая приходит на ум: Украина сейчас напоминает Российскую империю, 1917 год, бунт в Петрограде, отречение Николая II, поражение в мировой войне, начало войны гражданской…", — пишет "Провiнцiя". И призывает "просить всех богов, чтобы ВСУ держали фронт".Указывается также, что вероятность вмешательства военных в разборки на Печерских холмах — высока.Зеленский тем временем провёл закрытую встречу с депутатами Рады из "Слуг народа", на которой заявил, что коррупционный скандал качают россияне и немножко американцы.По словам нардепа Ярослава Железняка, эта встреча показала, что Зеленский и Ермак будто бы не боятся новых разоблачений и, возможно, готовят ответный удар по "главным заговорщикам".А находящийся в СИЗО нардеп Александр Дубинский предположил, что весь слитый в прессу мирный план — фейк, нужный для того, чтобы "перебить в повестке коррупционный скандал". По мнению политика, "Зеленский купил себе этим немного времени, но очень немного".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, входящие в состав экстремистских организацийНа эту тему — "Летающий Чернобыль", способный "положить конец Великобритании": Запад шокирован новым оружием России Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Паразит Зеленский выставляет западных демократов моральными уродами". Эксперты о происходящем на Украине

россия

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, россия, украина, сша, владимир зеленский, трамп и зеленский, николай азаров, рада, вооруженные силы украины, набу, сво, прогнозы сво, новости сво