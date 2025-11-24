https://ukraina.ru/20251124/chto-nuzhno--vs-taskaet-voennyy-ekspert-otsenil--udarnyy-dron-knyaz-vandal-novgorodskiy-1071877191.html

"Что нужно — всё таскает": военный эксперт оценил ударный дрон "Князь Вандал Новгородский"

24.11.2025

"Что нужно — всё таскает": военный эксперт оценил ударный дрон "Князь Вандал Новгородский"

Российский ударный дрон "Князь Вандал Новгородский" (КВН) получил высокие оценки на фронте за свою надежность, дальность полета и способность нести различные типы боеприпасов. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса Геннадий Алехин

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1d/1057129386_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9dd6a598a315878f8944f4fcc95c4cf6.jpg

На вопрос об эффективности конкретных моделей дронов, Алехин заявил, что одним из самых эффективных fpv-дронов эксперты считают "Князь Вандал Новгородский" (КВН) разработки НПЦ "Ушкуйник". "Максимальная дальность полёта составляет 15—23 км", — уточняет полковник запаса. Высокую оценку аппарату дают и российские операторы БПЛА. "Да, хороший дрон "КВН" на 23 км, есть также на 15. По весу кумулятив, фугас, что нужно — всё таскает. Замечаний особо нет. Хорошая машинка", — цитирует Минобороны оператора БПЛА с позывным Туман.В ходе СВО Россия наладила производство целой линейки эффективных и качественных по своим характеристикам ударных дронов, приспособленных к поражению неприятеля на самых разных дистанциях, — отметил Алехин."Разработчики и государство проделали колоссальную работу. В арсенале нашей армии теперь есть как небольшие коптеры, так и тяжёлые камикадзе. Причём мы наращиваем их производство", — резюмировал собеседник издания.Полный текст статьи Геннадия Алехина "FPV-дроны становятся главной ударной силой БПЛА Российской армии в зоне спецоперации" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — Владимир Разин: России нужно много защищенных бронемашин, чтобы развить прорыв фронта ВСУ возле Гуляйполя на сайте Украина.ру.

