"Что нужно — всё таскает": военный эксперт оценил ударный дрон "Князь Вандал Новгородский" - 24.11.2025
"Что нужно — всё таскает": военный эксперт оценил ударный дрон "Князь Вандал Новгородский"
Российский ударный дрон "Князь Вандал Новгородский" (КВН) получил высокие оценки на фронте за свою надежность, дальность полета и способность нести различные типы боеприпасов. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса Геннадий Алехин
На вопрос об эффективности конкретных моделей дронов, Алехин заявил, что одним из самых эффективных fpv-дронов эксперты считают "Князь Вандал Новгородский" (КВН) разработки НПЦ "Ушкуйник". "Максимальная дальность полёта составляет 15—23 км", — уточняет полковник запаса. Высокую оценку аппарату дают и российские операторы БПЛА. "Да, хороший дрон "КВН" на 23 км, есть также на 15. По весу кумулятив, фугас, что нужно — всё таскает. Замечаний особо нет. Хорошая машинка", — цитирует Минобороны оператора БПЛА с позывным Туман.В ходе СВО Россия наладила производство целой линейки эффективных и качественных по своим характеристикам ударных дронов, приспособленных к поражению неприятеля на самых разных дистанциях, — отметил Алехин."Разработчики и государство проделали колоссальную работу. В арсенале нашей армии теперь есть как небольшие коптеры, так и тяжёлые камикадзе. Причём мы наращиваем их производство", — резюмировал собеседник издания.Полный текст статьи Геннадия Алехина "FPV-дроны становятся главной ударной силой БПЛА Российской армии в зоне спецоперации" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — Владимир Разин: России нужно много защищенных бронемашин, чтобы развить прорыв фронта ВСУ возле Гуляйполя на сайте Украина.ру.
Российский ударный дрон "Князь Вандал Новгородский" (КВН) получил высокие оценки на фронте за свою надежность, дальность полета и способность нести различные типы боеприпасов. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса Геннадий Алехин
На вопрос об эффективности конкретных моделей дронов, Алехин заявил, что одним из самых эффективных fpv-дронов эксперты считают "Князь Вандал Новгородский" (КВН) разработки НПЦ "Ушкуйник".
"Максимальная дальность полёта составляет 15—23 км", — уточняет полковник запаса. Высокую оценку аппарату дают и российские операторы БПЛА.
"Да, хороший дрон "КВН" на 23 км, есть также на 15. По весу кумулятив, фугас, что нужно — всё таскает. Замечаний особо нет. Хорошая машинка", — цитирует Минобороны оператора БПЛА с позывным Туман.
В ходе СВО Россия наладила производство целой линейки эффективных и качественных по своим характеристикам ударных дронов, приспособленных к поражению неприятеля на самых разных дистанциях, — отметил Алехин.
"Разработчики и государство проделали колоссальную работу. В арсенале нашей армии теперь есть как небольшие коптеры, так и тяжёлые камикадзе. Причём мы наращиваем их производство", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "FPV-дроны становятся главной ударной силой БПЛА Российской армии в зоне спецоперации" на сайте Украина.ру.
О ситуации в зоне СВО — Владимир Разин: России нужно много защищенных бронемашин, чтобы развить прорыв фронта ВСУ возле Гуляйполя на сайте Украина.ру.
