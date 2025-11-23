https://ukraina.ru/20251123/bloomberg-kiev-i-es-gotovyat-kontrpredlozheniya-k-mirnomu-planu-trampa-1072054858.html

Bloomberg: Киев и ЕС готовят контрпредложения к мирному плану Трампа

Bloomberg: Киев и ЕС готовят контрпредложения к мирному плану Трампа - 23.11.2025 Украина.ру

Bloomberg: Киев и ЕС готовят контрпредложения к мирному плану Трампа

Киев и европейские страны хотят внести корректировки в план президента США Дональда Трампа на переговорах в Швейцарии. Об этом 23 ноября сообщает издание Bloomberg

2025-11-23T16:12

2025-11-23T16:12

2025-11-23T16:12

украина.ру

украина.ру

новости

сша

украина

bloomberg

ес

нато

дональд трамп

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103004/91/1030049150_0:31:2025:1170_1920x0_80_0_0_c7ae01d545f2ce687ecb95ed0f41a190.jpg.webp

Контрпредложение, по данным издания, включает: 🟦 Отказ от вывода войск: Переговоры с Россией о территориальном обмене возможны только после прекращения огня на текущих позициях; 🟦 Гарантии безопасности от США: Аналогичные статье 5 НАТО о коллективной обороне; 🟦 Замороженные активы России: Должны быть направлены на восстановление Украины и оставаться замороженными, пока Москва не согласится на компенсацию. США же получат вознаграждение за свои гарантии; 🟦 Поэтапное снятие санкций: При условии соблюдения Москвой договоренностей;🟦 Численность армии: Сохранение или даже увеличение (до 800 тыс. человек) вместо предложенного Трампом сокращения.В данный момент администрация США обсуждает возможность передачи Украине крылатых ракет "Томагавк" в качестве гарантий безопасности. Подробнее в материале WP: США рассматривают поставки "Томагавков" Украине как гарантию безопасности после мирного соглашенияБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Позёрство перед своим народом", обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 23 ноябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20251123/strakhi-zapada-1072051465.html

сша

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, украина.ру, новости, сша, украина, bloomberg, ес, нато, дональд трамп, россия