Bloomberg: Киев и ЕС готовят контрпредложения к мирному плану Трампа - 23.11.2025
Bloomberg: Киев и ЕС готовят контрпредложения к мирному плану Трампа
Киев и европейские страны хотят внести корректировки в план президента США Дональда Трампа на переговорах в Швейцарии. Об этом 23 ноября сообщает издание Bloomberg
Контрпредложение, по данным издания, включает: 🟦 Отказ от вывода войск: Переговоры с Россией о территориальном обмене возможны только после прекращения огня на текущих позициях; 🟦 Гарантии безопасности от США: Аналогичные статье 5 НАТО о коллективной обороне; 🟦 Замороженные активы России: Должны быть направлены на восстановление Украины и оставаться замороженными, пока Москва не согласится на компенсацию. США же получат вознаграждение за свои гарантии; 🟦 Поэтапное снятие санкций: При условии соблюдения Москвой договоренностей;🟦 Численность армии: Сохранение или даже увеличение (до 800 тыс. человек) вместо предложенного Трампом сокращения.В данный момент администрация США обсуждает возможность передачи Украине крылатых ракет "Томагавк" в качестве гарантий безопасности.
Bloomberg: Киев и ЕС готовят контрпредложения к мирному плану Трампа

16:12 23.11.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Mission of Ukraine to the EUУкраина ЕС флаг
Украина ЕС флаг - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Mission of Ukraine to the EU
Киев и европейские страны хотят внести корректировки в план президента США Дональда Трампа на переговорах в Швейцарии. Об этом 23 ноября сообщает издание Bloomberg
Контрпредложение, по данным издания, включает:
🟦 Отказ от вывода войск: Переговоры с Россией о территориальном обмене возможны только после прекращения огня на текущих позициях;
🟦 Гарантии безопасности от США: Аналогичные статье 5 НАТО о коллективной обороне;
🟦 Замороженные активы России: Должны быть направлены на восстановление Украины и оставаться замороженными, пока Москва не согласится на компенсацию. США же получат вознаграждение за свои гарантии;
🟦 Поэтапное снятие санкций: При условии соблюдения Москвой договоренностей;
🟦 Численность армии: Сохранение или даже увеличение (до 800 тыс. человек) вместо предложенного Трампом сокращения.
В данный момент администрация США обсуждает возможность передачи Украине крылатых ракет "Томагавк" в качестве гарантий безопасности. Подробнее в материале WP: США рассматривают поставки "Томагавков" Украине как гарантию безопасности после мирного соглашения
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Позёрство перед своим народом", обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 23 ноября
14:15
Страхи ЗападаЗапад боится России. Причину этого страха легко понять, если вдуматься в смысл заявлений западных политиков. Хиллари Клинтон сравнивает Трампа с Чемберленом, явно намекая на "политику умиротворения агрессора", Макрон требует не возвращать Россию в G-8, а Туск заявляет, что Россия не имеет права диктовать условия Украине и Европе.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Украина.ру Новости США Украина bloomberg ЕС НАТО Дональд Трамп Россия
 
