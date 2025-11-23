Bloomberg: Киев и ЕС готовят контрпредложения к мирному плану Трампа
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Mission of Ukraine to the EU
Киев и европейские страны хотят внести корректировки в план президента США Дональда Трампа на переговорах в Швейцарии. Об этом 23 ноября сообщает издание Bloomberg
Контрпредложение, по данным издания, включает:
🟦 Отказ от вывода войск: Переговоры с Россией о территориальном обмене возможны только после прекращения огня на текущих позициях;
🟦 Гарантии безопасности от США: Аналогичные статье 5 НАТО о коллективной обороне;
🟦 Замороженные активы России: Должны быть направлены на восстановление Украины и оставаться замороженными, пока Москва не согласится на компенсацию. США же получат вознаграждение за свои гарантии;
🟦 Поэтапное снятие санкций: При условии соблюдения Москвой договоренностей;
🟦 Численность армии: Сохранение или даже увеличение (до 800 тыс. человек) вместо предложенного Трампом сокращения.
