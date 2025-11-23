https://ukraina.ru/20251123/pozrstvo-pered-svoim-narodom-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-23-noyabrya-1072048777.html

"Позёрство перед своим народом", обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 23 ноября

Спецпосланник президента США Кит Келлог упрекнул украинского дипломата в ООН в позёрстве. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

Спецпосланник президента США Кит Келлог в интервью Fox News назвал позёрством слова украинского дипломата в ООН по поводу американского плана по урегулированию."Я думаю, что это позёрство. Думаю, им нужно позёрствовать перед своим народом", — сказал Келлог.Он указал, что украинским властям предстоит принять тяжёлые решения, чтобы положить конец боевым действиям. По его словам, президент США Дональд Трамп намерен довести до конца работу по урегулированию этого конфликта."В армии мы всегда говорим, что последние десять метров до цели — самые тяжёлые. Мы на последних двух метрах", — добавил он.Также Келлог похвалил план Трампа."Это хороший план. Там есть вещи, которые нужно чётче прописать и объяснить, но мы почти у цели. Если мы достигнем финального варианта на основе этих 28 пунктов, будет неплохо", — указал генерал.Он также подтвердил ранее озвученные СМИ сроки, в которые Украина должна дать ответ по поводу плана: до 27 ноября, когда в США отмечают День благодарения."Работа над планом будет идти всю неделю до Дня благодарения, чтобы мы смогли выйти на финальный вариант. И я думаю, у нас есть шанс", — заявил Келлог.Ранее, 21 ноября, заместитель постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин заявила, что Киев никогда не пойдет на признание территориальных потерь и сокращение численности ВСУ, а также намерен оставить за собой право выбирать, к каким альянсам присоединяться.Примечательно, что Келлог считается симпатизирующим Украине. При этом 19 ноября агентство Reuters со ссылкой на четыре источника сообщило, что Келлог рассказал своим подчинённым о планах покинуть пост спецпосланника в январе 2026 года. Причиной ухода Келлог назвал чувство "отстранённости" в переговорном процессе по Украине, так как инициатива фактически давно находится в руках другого спецпредставителя — Стива Уиткоффа.По информации Reuters, уход Келлога нанесёт ощутимый удар по Европе и Украине, так как они лишатся своего главного союзника в администрации президента США Дональда Трампа.Обстрелы и налётыУтром 23 ноября Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников на регионы России."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов: 36 БПЛА – над акваторией Чёрного моря, 10 БПЛА – над территорией Республики Крым, 9 БПЛА – над территорией Брянской области, 7 БПЛА – над территорией Воронежской области, 4 БПЛА – над территорией Краснодарского края, 3 БПЛА – над территорией Смоленской области, 2 БПЛА – над территорией Московского региона, 2 БПЛА – над территорией Белгородской области, 1 БПЛА – над территорией Калужской области, 1 БПЛА – над территорией Рязанской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Губернатор Московской области Андрей Воробьёв утром 23 ноября заявил об атаке на Шатурскую ГРЭС."Сегодня утром на Шатурскую ГРЭС была совершена атака беспилотников. Часть дронов уничтожена силами ПВО, несколько упали на территорию станции. На объекте возник пожар, сейчас он локализован, экстренные службы продолжают работу. Электроснабжение в городе не нарушено — переключение на резервные линии выполнено оперативно. Чтобы поддержать теплоснабжение до полной стабилизации ситуации, мы направили в округ передвижные блочно-модульные котельные", — писал губернатор.Он подчеркнул, что ситуация находится под контролем, угрозы для жителей нет.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины совершили 4 атаки на этот регион России.На горловском и на старобешевском направлении нанесено по 2 удара. Всего ВСУ выпустили 5 единиц различных боеприпасов. Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Огнём ВСУ были повреждены 5 жилых домостроений и 2 объекта гражданской инфраструктуры.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 19 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 19 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 6; Козачьи Лагеря — 4; Подстепное — 2; Софиевка — 2; Каховка — 5", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 20 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Старая Збурьевка, Голая Пристань и Великая Лепетиха.Данные по разрушениям и пострадавшим уточняютсяУтром 23 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском округе посёлок Октябрьский, сёла Бессоновка, Головино, Орловка, Репное и Чайки атакованы 11 беспилотниками, из которых 5 сбиты и подавлены. В селе Головино повреждено складское помещение предприятия, в селе Бессоновка — газовая труба, частный дом, 2 хозпостройки, автомобиль и здание производственного предприятия, в селе Орловка — линия электропередачи и 2 машины", — указывалось в сводке.В Борисовском округе сёла Байцуры и Берёзовка атакованы 2 беспилотниками."В районе хутора Никольский мужчина наступил на взрывное устройство, которое сдетонировало. Он продолжает лечение в больнице. По оценке медиков, состояние пострадавшего оценивается как средняя степень тяжести", — писал Гладков.В селе Байцуры загорелся частный дом, в селе Берёзовка произошло возгорание автомобиля.В Валуйском округе город Валуйки, сёла Борки, Долгое, Казинка, Кукуевка, Посохово, Соболевка и Тулянка подверглись атакам 16 беспилотников, 9 из которых подавлены."В городе Валуйки в результате атаки беспилотника на территории коммерческого объекта погиб мирный житель. Ещё один мужчина получил ранения. Он продолжает лечение в стационаре", — сообщил губернатор.На месте атаки повреждены навес здания, оборудование, а также уничтожен огнём грузовой автомобиль. В селе Долгое повреждены линия электропередачи и частный дом, в селе Тулянка — частный дом, заборы двух других домов, гараж и автомобиль.Над Волоконовским округом подавлены 2 FPV-дрона. Без последствий.В Грайворонском округе по городу Грайворон, сёлам Безымено, Глотово, Гора-Подол, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая и Пороз выпущено 14 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и нанесены удары 19 беспилотников, 2 из которых сбиты и подавлены."В городе Грайворон в результате детонации дрона пострадала женщина. Она была отпущена на амбулаторное лечение, однако позже повторно обратилась в больницу и в настоящее время продолжает получать медицинскую помощь в стационаре", — писал Гладков.В городе повреждены забор частного дома, 3 автомобиля, один из которых уничтожен огнём, в селе Глотово повреждены частный дом и автомобиль, в селе Гора-Подол — соцобъект, 2 частных дома, газовая труба и 3 автомобиля, один из которых сгорел, в селе Новостроевка-Первая повреждено помещение предприятия.В Краснояружском округе по посёлку Красная Яруга, сёлам Колотиловка и Репяховка совершены удары 22 беспилотников. Информация о последствиях уточняется.В Шебекинском округе по городу Шебекино, сёлам Безлюдовка, Графовка, Зиборовка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка, Сурково и хутору Бондаренков выпущено 2 боеприпаса и нанесены удары 21 беспилотника, 13 из которых сбиты и подавлены."В селе Новая Таволжанка при детонации дрона о дорожное полотно мужчина получил баротравму. Глава поселения доставил его в Шебекинскую ЦРБ. Для дальнейшего лечения пострадавший переведён в городскую больницу №2 г. Белгорода", — рассказал губернатор.В Новой Таволжанке повреждены объект инфраструктуры и 2 частных дома, в селе Мешковое — автомобиль и объект инфраструктуры, в хуторе Бондаренков — коммерческий объект и машина, в селе Сурково — хозпостройка, в Шебекино — частный дом.Над Яковлевским округом системой ПВО сбит беспилотник. Последствий нет.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Подробнее о том, как Украина пытается изменить мирный план — в статье Михаила Павлива "Как Зеленский и его клика пытаются переформировать мирный план Трампа".

