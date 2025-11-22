https://ukraina.ru/20251122/tramp-napomnil-zelenskomu-o-zime-toshnotvornyy-ton-i-vizit-generalov-khronika-sobytiy-na-utro-22-1072020322.html

Трамп напомнил Зеленскому о зиме, "тошнотворный тон" и визит генералов. Хроника событий на утро 22 ноября

Трамп напомнил Зеленскому о зиме, "тошнотворный тон" и визит генералов. Хроника событий на утро 22 ноября - 22.11.2025 Украина.ру

Трамп напомнил Зеленскому о зиме, "тошнотворный тон" и визит генералов. Хроника событий на утро 22 ноября

Президент США Дональд Трамп рассказал, что будет, если Зеленский не согласится на мирный план. СМИ сообщили подробности о разговоре министра армии США Дэниела Дрисколла с чиновниками и послами стран-участниц ЕС. Американские генералы посетят Россию, сообщили британские медиа

2025-11-22T10:45

2025-11-22T10:45

2025-11-22T13:02

эксклюзив

хроники

дональд трамп

трамп и зеленский

владимир зеленский

the times

ес

the guardian

россия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0c/1071505356_0:91:1920:1171_1920x0_80_0_0_cb659c2bbb0fe9f732f96755f6588608.jpg

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине следовало бы побыстрее принять его мирный план."Это позор. Я считал, что они должны были действовать быстрее. Но сейчас холодная зима и вы говорите о коммунальных службах, однако крупные энергопроизводящие объекты подвергаются атакам — скажем так мягко или деликатно. Да, у нас есть способ достичь мира, мы считаем, что он есть. Но он (Зеленский — Ред.) должен с этим согласиться", — ответил он на вопрос журналистки.Среди прочего, она спрашивала о плане Трампа по Украине и о реакции Владимира Зеленского."Ты имеешь в виду, что ему не нравится сделка? Ему должно это понравиться, потому что если ему не понравится, то они должны просто дальше сражаться", — указал Трамп.Президент США заявил, что в какой-то момент Зеленскому придётся принять сделку."В какой-то момент ему надо будет что-то принять. Вы помните, что прямо в Овальном кабинете не так давно, я сказал ему, что у него нет карт. При мне эта война никогда бы не случилась. Я думаю, что он должен был заключить сделку год или два назад", — отметил Трамп.Примечательно, что план Трампа позитивно оценили даже скептически настроенные к нынешней американской администрации британские журналисты."Лучшее — враг хорошего. Вопреки недавним спекуляциям в прессе, проект из 28 пунктов по установлению мира на Украине на самом деле является разумной основой для переговоров. Журналисты могут ворчать по поводу него так же, как они ворчали по поводу 20-пунктного плана для Газы. Но войны заканчиваются не газетными колонками. Войны заканчиваются либо победой, либо компромиссом", — заявил в соцсетях обозреватель The Times Нил Фергюсон.Он подчеркнул, что план Трампа "подтверждает суверенитет Украины"."Он предоставляет Украине гарантии безопасности, поддержанные США. Он предусматривает восстановление Украины", — констатировал Фергюсон.Обозреватель указал: Украине трудно принять территориальные условия и амнистию, но если украинцы хотят противного, им нужно победить в конфликте."А реальность такова, что Украина никогда не была в состоянии победить Россию", — подчеркнул Фергюсон.Он также заявил, что Украине не стоит противиться переговорам."Я не верю, что продление войны ещё на год отвечает интересам украинского народа. Риски кажутся мне слишком велики. Поэтому я надеюсь, что Зеленский воспользуется своим красноречием, чтобы объяснить, почему сейчас самое время для переговоров", — отметил обозреватель.Его высказывание прокомментировал вице-президент США Джей Ди Вэнс."Я ценю этот текст Нила Фергюсона, с которым у меня были некоторые разногласия по этому вопросу. Он опирается на реальность, чего нельзя сказать о большинстве критиков нашего подхода", — заявил Вэнс.По его словам, любой мирный план по Украине должен учитывать ряд нюансов."Любой план мира между Украиной и Россией должен: 1) остановить убийства при сохранении суверенитета Украины; 2) быть приемлемым как для России, так и для Украины; 3) максимизировать шансы на то, что война не возобновится", — отметил Вэнс.Он заявил, что любая критика рамочного мирного плана, над которым работает администрация Трампа, "либо неверно понимает сам план, либо искажает ключевую реальность на местах"."Существует фантазия, что если просто дать больше денег, больше оружия или ввести больше санкций, победа окажется под рукой. Мир не будет достигнут благодаря неудавшимся дипломатам или политикам, живущим в мире фантазий. Его могут достичь умные люди, живущие в реальном мире", — подчеркнул Вэнс.Тем временем британская газета The Financial Times сообщила о том, что встреча министра армии США Дэниела Дрисколла с чиновниками и послами стран — участниц Европейского союза прошла в "тошнотворном" тоне. По информации издания, администрация Трампа заявила украинским и европейским чиновникам, что возможности для обсуждений её плана по урегулированию на Украине ограничены."Один из высокопоставленных европейских чиновников описал тон встречи как "тошнотворный"", — отмечалось в публикации.Сам Дрисколл на встрече с украинскими и европейскими чиновниками заявил: ситуация на Украине в настоящее время оценивается американскими военными как крайне неблагоприятная."Но честная оценка военных США заключается в том, что Украина находится в очень плохом положении и сейчас самое подходящее время для мира", — отметил Дрисколл.По его словам, на данный момент сложились благоприятные условия для достижения мира в конфликте.Другое британское издание — The Guardian — сообщило о том, что группа американских генералов, вероятно, полетит в Москву в конце следующей недели для обсуждения мирного плана США."Группа американских генералов, вероятно, полетит в Москву в конце следующей недели, чтобы обсудить мирный план", — указывалось в публикации издания.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что официально Москва не получала информации о плане США. По его словам, есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается.При этом Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже. Песков добавил, что киевский режим должен принять ответственное решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений для Киева сокращается по мере утраты территории. При этом, говоря о действиях ВС РФ, Песков заявил, что это принуждение Зеленского и его режима к мирному решению, продолжение для Киева бессмысленно и опасно.Президент России Владимир Путин вечером 21 ноября на совещании с постоянными членами Совета безопасности высказался о мирном плане США по Украине."Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования", — сказал глава государства.Путин добавил, что у Москвы есть текст плана, но предметно он не обсуждался."Причина, полагаю, та же самая. Администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны. Украина против. Видимо, Украина и её европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя", — указал Путин.В Киеве не осознают, к чему может привести отсутствие понимания происходящего на поле боя, отметил Путин."Если в Киеве не хотят обсуждать предложения президента Трампа и отказываются от этого, то и они, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта", — заявил президент России.Путин добавил, что Россию в целом устраивает положение дел на фронте, которое ведет к достижению целей СВО с помощью оружия. При этом он подчеркнул, что Москва готова к переговорам и решению проблем мирным путём.Подробнее об оценке Путиным плана Трампа — в статье Павла Котова "Путин впервые про план Трампа: проблема Украины будет решена - мирным или военным путём".

https://ukraina.ru/20251121/kapitulyatsiya-ili-golodnaya-smert-ssha-postavili-zelenskomu-ultimatum-on-otvetil-itogi-21-noyabrya-1071999700.html

https://ukraina.ru/20251121/dvoynoy-udar-diplomaticheskaya-izolyatsiya-kieva-i-razval-oborony-vsu-khronika-sobytiy-na-1300-21-noyabrya-1071969795.html

https://ukraina.ru/20251121/uskorennoe-prinyatie-mirnogo-plana-provaly-vsu-bolshoy-uspekh-vs-rf-khronika-sobytiy-na-utro-21-noyabrya-1071953047.html

россия

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, дональд трамп, трамп и зеленский, владимир зеленский, the times, ес, the guardian, россия, сша, украина