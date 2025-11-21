Путин впервые про план Трампа: проблема Украины будет решена - мирным или военным путем

https://ukraina.ru/20251121/putin-vpervye-pro-plan-trampa-problema-ukrainy-budet-reshena---mirnym-ili-voennym-putem-1072009945.html

Президент РФ Владимир Путин вечером 21 ноября на заседании с постоянными членами Совета безопасности впервые прокомментировал новый план Дональда Трампа по урегулированию на Украине

Цели СВО будут достигнуты: мирным путем, либо же военнымСогласно российскому президенту, Москва получила от США новую версию их мирного плана из 28 пунктов. Этот документ еще не обсуждался между Кремлем и Белым домом, только в самых общих чертах, отметил глава государства."После переговоров на Аляске с американской стороны наступила определенная пауза, и мы знаем, что это связано с фактическим отказом Украины от предложенного президентом Трампом плана мирного урегулирования", - рассказал Путин.По его словам, Вашингтон попросил Москву проявить гибкость и Кремль согласился, не смотря на имеющиеся сложности. Теперь после Аляски появился модернизированный план из 28 пунктов.Нынешний план Соединенных Шатов с РФ предметно пока не обсуждается, добавил он.По словам Путина, Москва готова решать конфликт мирным путем, однако это требует предметного обсуждения предлагаемого плана, Россия к этому готова.Подход Москвы к урегулированию на Украине нашел поддержку всех ее друзей и союзников."Все наши друзья и партнеры, я хочу это подчеркнуть, именно все до одного, все поддержали эти возможные договоренности", - сказал Путин."Полагаю, что и он (план Дональда Трампа - ред.) может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования", - заявил глава государства.Путин рассказал, как Украина еще совсем недавно, 4 ноября, заявляла, что в Купянске Харьковской области находится не более 60 военнослужащих ВС РФ и что в ближайшее время Купянск будет деблокирован силами ВСУ. В итоге накануне, 20 ноября, город был освобожден от украинских формирований."Но хочу вас проинформировать о том, что уже на тот момент, на 4 ноября, город Купянск практически целиком и полностью находился в руках российских вооруженных сил. Наши ребята, что называется, только добирали, зачищали только отдельные кварталы и улицы. Судьба города в тот момент уже окончательно была решена", - отметил президент.Украина и ее европейские союзники до сих пор "находятся в иллюзиях" и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя, продолжил он, а украинское руководство либо не владеет объективной информацией о происходящем на поле боя, либо же не может ее адекватно оценить."Думаю, в основе такой позиции лежит не столько низкий уровень компетенции, сейчас не буду обсуждать эту сторону дела. Но, скорее всего, эта позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя. И, судя по всему, ни на Украине, ни в Европе не понимают, к чему это в конце концов может привести", - заявил Путин.По его словам, если Украина и Европа не хотят обсуждать мирный план Трампа, то они должны понимать, что события, аналогичные тому, что было в Купянске, будут повторяться и на других участках фронта."Может быть, не так быстро, как нам бы того хотелось, но неизбежно это будет повторяться. И в целом нас это устраивает, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, в ходе вооруженной борьбы. Но мы, как я многократно уже говорил ранее, готовы и к мирным переговорам, к решению проблем мирным путем", - подытожил Путин.Таким образом, если резюмировать слова главы государства, Россия получила план Трампа, детально он еще не обсуждался, но теоретически он может стать основой для мирного урегулирования, если его содержание будет отвечать российским интересам и достижению целей СВО. Если этого не произойдет, то РФ готова достигать этих целей военным путем.Заявления Трампа и ЗеленскогоНезадолго до заявления Путина с обращением по поводу мирного плана Трампа выступил Владимир Зеленский. Из его заявления осталось неясным, согласится ли Украина на озвученные условия."Сейчас один из самых сложных моментов в нашей истории. Сейчас давление на Украину одно из самых сложных. Украина может оказаться перед очень сложным выбором - потеря достоинства или угроза потери ключевого партнера. Или сложные 28 пунктов, или очень сложная зима", - сказал он.Зеленский дал понять, что Киев будет пытаться вносить в этот план необходимые ему изменения."Мы, конечно, стальные, но даже самый крепкий металл может не выдержать", - отметил он, добавив, что страну ждет сложная неделя.Зеленский также призвал забыть внутренние распри и помнить, "кто наш враг".Позже он сообщил, что провел телефонный разговор с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом."Договорились, что вместе с Америкой и Европой будем работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал действительно работоспособным. Украина всегда уважала и уважает стремление президента Трампа положить конец кровопролитию, и мы позитивно воспринимаем каждое реалистичное предложение. Договорились быть на постоянной связи, и команды готовы работать 24/7", - написал он в своем телеграм-канале.Таким образом, исходя из обращения Зеленского, Киев попробует изменить план Трампа, однако без уточнений, какие именно пункты не подходят Украине. Ранее такой "красной линией", к примеру, киевский режим обозначал территориальные уступки, однако в обращении Зеленский не уточнил, сохраняется ли такой подход в настоящий момент.В этот же день с комментарием по ситуации выступил Дональд Трамп. Он подтвердил циркулирующие в СМИ слухи, что Вашингтон ждет от Киева ответа на предложения до следующего четверга. В этот день, 27 ноября, в Соединенных Штатах будет отмечаться День благодарения, который Трамп назвал "хорошим временем" для Украины, чтобы согласиться на данный мирный план."Украина теряет территорию, а Путин не хочет продолжать войну", - сказал он.Американский лидер косвенно подтвердил, что вывод украинской армии из Донбасса - один из пунктов плана. Журналист радио Fox в диалоге с Трампом сказал, что Украине "придется отказаться от части территорий, которую они не потеряли в войне." "Они потеряют ее в ближайшее время, да", - ответил глава государства. Журналист уточнил, идет ли речь о всем Донбассе, на что Трамп ответил: "Они теряют территорию. Они теряют территорию".Тем временем западные СМИ обсуждают содержание мирного плана Трампа, обращая внимание на пункт про использование США замороженных активов РФ. В той версии документа, которая со вчерашнего дня гуляет по интернету, сказано, что Вашингтон будет использовать эти активы для своих проектов по восстановлении Украины, имея с них 50% прибыли, а также для совместных российско-американских проектов, которые будет инициированы после заключения мира.Издание Politico пишет, что эта идея фактически ставит крест на планах европейцев использовать российские активы в счет "репарационного кредита" на 140 млрд евро. Планировалось, что этот вопрос в очередной раз будет рассмотрен Евросоюзом в декабре, однако если и ранее единодушного мнения в Европе на этот счет не наблюдалось, то теперь поддержка этого решения может уменьшиться еще сильнее.Ситуация вокруг американского плана по преодолению украинского кризиса с точки зрения вероятности его принятия Киевом и ЕС, на данный момент складывается весьма запутанной - подробнее об этом в материале издания Украина.ру "План Трампа": почему именно сейчас, и стоит ли питать иллюзии.

Павел Котов

Павел Котов

