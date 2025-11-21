Обстановка на Южно-донецком направлении - 21.11.2025 Украина.ру
Обстановка на Южно-донецком направлении
Обстановка на Южно-донецком направлении - 21.11.2025
Обстановка на Южно-донецком направлении
Телеграм-канал Украина.ру 21 ноября рассказал об обстановке на Южно-донецком направлении в зоне ответственности группировки войск "Восток"
2025-11-21T14:20
2025-11-21T14:20
южно-донецкое направление
бурятия
украина
вооруженные силы украины
украина.ру
новости
вс рф
🟥 В зоне ответственности 29-й армии российские военные продолжают вести активные наступательные действия в направлении Тихого и Отрадного. Противник бросает в бой резервы, постоянно проводя контратаки в попытке сдержать продвижение штурмовых групп, но успеха не имеет. Уничтожено до 25 военнослужащих ВСУ.🟥 В зоне ответственности 36-й армии гвардейцы 64-й мотострелковой бригады освободили населённый пункт Радостное и дополнительно заняли опорные пункты противника в двух районах обороны площадью четыре квадратных километра. Уничтожен 21 военнослужащий ВСУ. Воины из Бурятии ведут активное наступление на Новое Запорожье. После потери Радостного противник не оставляет попытки снизить темпы продвижения группировки войск "Восток" к восточному берегу реки Гайчур, проводит постоянные контратаки, но успеха также не имеет, лишь попусту растрачивая свои недавно прибывшие резервы. Уничтожено 18 военнослужащих ВСУ.🟥 В зоне ответственности 5-й армии подразделения 127-й дивизии продолжают успешно наступать широким фронтом на Гуляйполе. Противник пытается сдержать Приморцев контратаками и разветвлённой системой укреплений с противотанковыми рвами, тетраэдрами, огневыми точками и прочими элементами статичной обороны. Уничтожено свыше 30 военнослужащих ВСУ. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
южно-донецкое направление
бурятия
украина
Новости
Южно-Донецкое направление, Бурятия, Украина, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Обстановка на Южно-донецком направлении

14:20 21.11.2025
 
Телеграм-канал Украина.ру 21 ноября рассказал об обстановке на Южно-донецком направлении в зоне ответственности группировки войск "Восток"
🟥 В зоне ответственности 29-й армии российские военные продолжают вести активные наступательные действия в направлении Тихого и Отрадного.
Противник бросает в бой резервы, постоянно проводя контратаки в попытке сдержать продвижение штурмовых групп, но успеха не имеет. Уничтожено до 25 военнослужащих ВСУ.
🟥 В зоне ответственности 36-й армии гвардейцы 64-й мотострелковой бригады освободили населённый пункт Радостное и дополнительно заняли опорные пункты противника в двух районах обороны площадью четыре квадратных километра. Уничтожен 21 военнослужащий ВСУ.
Воины из Бурятии ведут активное наступление на Новое Запорожье. После потери Радостного противник не оставляет попытки снизить темпы продвижения группировки войск "Восток" к восточному берегу реки Гайчур, проводит постоянные контратаки, но успеха также не имеет, лишь попусту растрачивая свои недавно прибывшие резервы. Уничтожено 18 военнослужащих ВСУ.
🟥 В зоне ответственности 5-й армии подразделения 127-й дивизии продолжают успешно наступать широким фронтом на Гуляйполе. Противник пытается сдержать Приморцев контратаками и разветвлённой системой укреплений с противотанковыми рвами, тетраэдрами, огневыми точками и прочими элементами статичной обороны. Уничтожено свыше 30 военнослужащих ВСУ.
"Противник продолжает нести здесь свои самые тяжёлые потери и судорожно пытается находить всё новые и новые резервы в попытке сдержать продвижение Воинов-Дальневосточников", - говорится в посте.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Южно-Донецкое направлениеБурятияУкраинаВооруженные силы УкраиныВС РФ
 
Лента новостейМолния