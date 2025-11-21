https://ukraina.ru/20251121/kongress-sobiralsya-vydelit-55-milliardov-amerikanist-o-novykh-postavkakh-oruzhiya-na-ukrainu-1071904504.html

Конгресс собирался выделить 55 миллиардов: американист о новых поставках оружия на Украину

Конгресс собирался выделить 55 миллиардов: американист о новых поставках оружия на Украину

Новый пакет военной помощи Украине на 55 миллиардов долларов оказался в центре бюджетной битвы между администрацией Трампа и Конгрессом, где решение о выделении средств может быть принято в обход позиции Белого дома. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий

Отвечая на вопрос о военной помощи Украине в контексте американского шатдауна, эксперт привел конкретные цифры. "Конгресс собирался выделить 55 млрд долларов в новом финансовом году на военную помощь Украине. Это почти равняется той сумме, которую [экс-президент США Джо] Байден выделил до того, как [президент США Дональд] Трамп пришел к власти", — заявил Дробницкий.Политолог-американист отметил изменение тональности в администрации США относительно новых поставок. Эксперт подчеркнул решимость законодателей обеспечить финансирование. "Конгресс постарается сделать так, чтобы деньги из бюджета направлялись на военную помощь Украине", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Дробницкий: Если Конгресс заберет у Трампа остатки власти, США не выйдут из конфликта на Украине" на сайте Украина.ру.О том, почему Греция подписала с "Нафтогазом" письмо о намерениях по поставкам американского СПГ на Украину — в материале "Дмитрий Гусев: Трамп использует для России технику "мелких укусов", прикрывая внутренние процессы в США" на сайте Украина.ру.

2025

