Конгресс собирался выделить 55 миллиардов: американист о новых поставках оружия на Украину
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Новый пакет военной помощи Украине на 55 миллиардов долларов оказался в центре бюджетной битвы между администрацией Трампа и Конгрессом, где решение о выделении средств может быть принято в обход позиции Белого дома. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
Отвечая на вопрос о военной помощи Украине в контексте американского шатдауна, эксперт привел конкретные цифры.
"Конгресс собирался выделить 55 млрд долларов в новом финансовом году на военную помощь Украине. Это почти равняется той сумме, которую [экс-президент США Джо] Байден выделил до того, как [президент США Дональд] Трамп пришел к власти", — заявил Дробницкий.
Политолог-американист отметил изменение тональности в администрации США относительно новых поставок.
"О новых поставках вооружений в администрации говорят с большим скепсисом. Если Конгресс примет соответствующее решение, но администрации придется его выполнять. Тут уж деваться некуда", — пояснил он.
Эксперт подчеркнул решимость законодателей обеспечить финансирование. "Конгресс постарается сделать так, чтобы деньги из бюджета направлялись на военную помощь Украине", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Дробницкий: Если Конгресс заберет у Трампа остатки власти, США не выйдут из конфликта на Украине" на сайте Украина.ру.
