Конгресс собирался выделить 55 миллиардов: американист о новых поставках оружия на Украину - 21.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251121/kongress-sobiralsya-vydelit-55-milliardov-amerikanist-o-novykh-postavkakh-oruzhiya-na-ukrainu-1071904504.html
Конгресс собирался выделить 55 миллиардов: американист о новых поставках оружия на Украину
Конгресс собирался выделить 55 миллиардов: американист о новых поставках оружия на Украину - 21.11.2025 Украина.ру
Конгресс собирался выделить 55 миллиардов: американист о новых поставках оружия на Украину
Новый пакет военной помощи Украине на 55 миллиардов долларов оказался в центре бюджетной битвы между администрацией Трампа и Конгрессом, где решение о выделении средств может быть принято в обход позиции Белого дома. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
2025-11-21T05:00
2025-11-21T05:00
новости
украина
сша
дмитрий дробницкий
украина.ру
дональд трамп
конгресс сша
поставки
военная помощь украине
военная помощь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/04/1062286735_0:0:1247:702_1920x0_80_0_0_24febbe303eda0b94b1f648c5329137a.jpg
Отвечая на вопрос о военной помощи Украине в контексте американского шатдауна, эксперт привел конкретные цифры. "Конгресс собирался выделить 55 млрд долларов в новом финансовом году на военную помощь Украине. Это почти равняется той сумме, которую [экс-президент США Джо] Байден выделил до того, как [президент США Дональд] Трамп пришел к власти", — заявил Дробницкий.Политолог-американист отметил изменение тональности в администрации США относительно новых поставок. Эксперт подчеркнул решимость законодателей обеспечить финансирование. "Конгресс постарается сделать так, чтобы деньги из бюджета направлялись на военную помощь Украине", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Дробницкий: Если Конгресс заберет у Трампа остатки власти, США не выйдут из конфликта на Украине" на сайте Украина.ру.О том, почему Греция подписала с "Нафтогазом" письмо о намерениях по поставкам американского СПГ на Украину — в материале "Дмитрий Гусев: Трамп использует для России технику "мелких укусов", прикрывая внутренние процессы в США" на сайте Украина.ру.
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/04/1062286735_74:0:1234:870_1920x0_80_0_0_e8de65cd93f351fbcd5789952e8999c7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, дмитрий дробницкий, украина.ру, дональд трамп, конгресс сша, поставки, военная помощь украине, военная помощь, оружие, вооружения, бюджет, аналитики, украина аналитика, аналитика событий на украине, военнаяаналитика, эксперты
Новости, Украина, США, Дмитрий Дробницкий, Украина.ру, Дональд Трамп, Конгресс США, поставки, военная помощь Украине, военная помощь, оружие, вооружения, бюджет, аналитики, Украина аналитика, аналитика событий на Украине, ВоеннаяАналитика, эксперты

Конгресс собирался выделить 55 миллиардов: американист о новых поставках оружия на Украину

05:00 21.11.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Читать в
ДзенTelegram
Новый пакет военной помощи Украине на 55 миллиардов долларов оказался в центре бюджетной битвы между администрацией Трампа и Конгрессом, где решение о выделении средств может быть принято в обход позиции Белого дома. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
Отвечая на вопрос о военной помощи Украине в контексте американского шатдауна, эксперт привел конкретные цифры.
"Конгресс собирался выделить 55 млрд долларов в новом финансовом году на военную помощь Украине. Это почти равняется той сумме, которую [экс-президент США Джо] Байден выделил до того, как [президент США Дональд] Трамп пришел к власти", — заявил Дробницкий.
Политолог-американист отметил изменение тональности в администрации США относительно новых поставок.
"О новых поставках вооружений в администрации говорят с большим скепсисом. Если Конгресс примет соответствующее решение, но администрации придется его выполнять. Тут уж деваться некуда", — пояснил он.
Эксперт подчеркнул решимость законодателей обеспечить финансирование. "Конгресс постарается сделать так, чтобы деньги из бюджета направлялись на военную помощь Украине", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Дробницкий: Если Конгресс заберет у Трампа остатки власти, США не выйдут из конфликта на Украине" на сайте Украина.ру.
О том, почему Греция подписала с "Нафтогазом" письмо о намерениях по поставкам американского СПГ на Украину — в материале "Дмитрий Гусев: Трамп использует для России технику "мелких укусов", прикрывая внутренние процессы в США" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаСШАДмитрий ДробницкийУкраина.руДональд ТрампКонгресс СШАпоставкивоенная помощь Украиневоенная помощьоружиевооружениябюджетаналитикиУкраина аналитикааналитика событий на УкраинеВоеннаяАналитикаэксперты
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:59Пугал выборами и грозил репрессиями. Что говорят на Украине о встрече Зеленского с фракцией "Слуг народа"
06:29Спецоперация на минувшей неделе: контуры надвигающейся на ВСУ катастрофы
06:08Сергей Михеев: Украина не прекратит воевать, пока на голову Зеленскому не начнут падать бомбы и ракеты
06:04"Паразит Зеленский выставляет западных демократов моральными уродами". Эксперты о происходящем на Украине
06:03Грег Вайнер: Новый мирный план Трампа по Украине неспроста появился именно сейчас
06:00Войска начали штурм Северска: Евсеев рассказал, как ВС РФ блокирую пути снабжения ВСУ
05:50Военный коллапс Киева неизбежен: Ищенко раскрыл, почему Запад не спасет Украину от поражения
05:40Брошены на произвол судьбы: военный эксперт о безнадежном положении ВСУ в Покровске
05:30"Бундесвер не сможет полностью перевооружиться": Тимофей Борисов дал оценку армии Германии
05:20Угрожал вернуть Панамский канал, но не получилось: эксперт о возможной кампании Трампа в Венесуэле
05:10"К концу месяца Покровск окончательно зачистят, но с Мирноградом придется повозится" — Евсеев
05:00Конгресс собирался выделить 55 миллиардов: американист о новых поставках оружия на Украину
04:45"Это очень плохо для всего мира": Дробницкий об опасности перехвата власти Конгрессом США
04:32Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:30Выход к Славянску и охват Красного Лимана: военный эксперт про перспективы освобождения Северска
04:20"Будешь делать так, как мы скажем": политолог о том, почему Трамп не может "выскочить" из Евроатлантики
04:10"Сами немцы воевать не хотят": германист прокомментировал планы Бундесвера по наращиванию армии
04:00Гегемония пошатнулась: Ищенко объяснил, почему США больше не могут диктовать условия миру
03:59Тревога в Крыму и два закрытых аэропорта. Дополненная сводка по регионам России к этому часу
03:22Дрисколл и Зеленский договорились о сроках урегулирования
Лента новостейМолния