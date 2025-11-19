https://ukraina.ru/20251119/dmitriy-gusev-tramp-ispolzuet-tekhniku-melkikh-ukusov-rossii-prikryvaya-vnutrennie-protsessy-v-ssha--1071872377.html

Дмитрий Гусев: Трамп использует для России технику "мелких укусов", прикрывая внутренние процессы в США

Зачем Греция подписала с "Нафтогазом" письмо о намерениях по поставкам американского СПГ на Украину? Вряд ли на Западе беспокоились о простом народе. Скорее там боятся, что солдаты ВСУ замерзнут, не смогут вести боевые действия, и Россия активно продвинется в сторону Львовской области.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Дмитрий Гусев, заместитель председателя Наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" — организации, которая обеспечивает взаимодействие поставщиков и потребителей энергоресурсов.16 ноября греческая госкомпания DEPA, занимающаяся распределением газа, и "Нафтогаз Украины" подписали письмо о намерениях по поставкам газа. Согласно плану, американский СПГ пойдет на Украину через Грецию, Болгарию, Румынию и Молдавию.— Дмитрий, давайте начнем с первой новости — с идеи поставок СПГ на Украину через Грецию, Болгарию, Румынию и Молдавию. Насколько это возможно технически — поставки американского газа через эти страны?— Технически все возможно, можно и вертолетами газ доставлять. Безусловно, есть регазификационные терминалы и трубопроводная инфраструктура для реализации этого проекта.Но ключевой момент в этой истории, что подписано соглашение о намерении, а не твердый контракт на реальные поставки. То есть от желания до его воплощения может пройти год, возможно 10 лет, или оно не осуществится никогда. Поэтому данный документ более похож на то, что кто-то просто отчитался о проделанной работе, о запущенном процессе.Я обращусь к жизненному примеру. Это похоже на то, как порой желают встретиться одноклассники. "Да-да-да, давайте организуем вечер выпускников" — поговорили, и забыли об этом еще на 10 лет.И второй момент — о ценовой стороне вопроса никто не говорит. Сколько это будет стоить для потребителей? Уверен, что недешево. И я бы не стал в данном случае сравнивать это с нашими поставками газа Украине в прошлом. Но, если Киев хочет покупать дорогущее топливо, мы же не можем лишить его этой возможности.Интересно, что вдруг все [на Западе] забыли об экологии, о которой дружно кричали. Представьте себе, что такое газ. Газ обычно сначала сжижают для удобства транспортировки, а по прибытию в пункт назначения — снова переводят в газообразное состояние. Это энергозатратный технологический процесс, который сопровождается выбросами метана в атмосферу — каждый раз.— Греция, Болгария, Румыния, Молдавия будут мзду получать с этого транзита, если проект будет реализован?— Да, они будут иметь то, что имела Украина, когда мы поставляли газ в Европу через ее территорию. Это называется транзитные платежи.Кстати, обратите внимание, греки достаточно активно поддержали эту идею — значит их терминал не загружен. Будь у них выстроена эффективная логистика, они бы сказали: "Господа, извините, мы построили терминал, и на ближайшие 100 лет он занят". Но так как они быстро согласились, значит греческий терминал, возможно, был построен под давлением США на предыдущие перспективы, и на сегодня не является экономически эффективным.Но в любом случае, да, все заработают на трансбалканском транзите, а оплатит это либо Евросоюз, либо Украина — оставшимися ресурсами.— В пресс-релизе на сайте DEPA сообщается, что поставки начнутся в декабре и продолжатся до марта 2026 года. Почему такой период?— Видимо, они планируют сглаживать пики энергопотребления. Условно говоря, украинцы с юга подстраховались греческим топливом, с севера — польским. Но опять же: любые пиковые закупки максимально дорогие, и они пытаются каким-то образом снизить стоимость своих энергоресурсов хотя бы предварительными соглашениями.— Но ведь поставки могут попасть под удар наших снарядов или сами украинцы, как у них довольно часто получается, могут вдарить по своим же?— Повторюсь, пока что мы говорим лишь о намерении, а не о твердом решении. Но в любом случае в каждом контракте есть такое понятие как "форс-мажор". Однако, я уверен, что, подписывая соглашение с Украиной, в Греции понимают, что в любой момент там может что-то случиться, и Украина физически, технически не сможет ничего принимать. Возможно, осознавая это (то, что вероятность исполнения договоренности стремится к нулю), греки и подписали такое соглашение о намерении.— А американцы не боятся, что их топливо не дойдёт до простых украинских граждан в связи с коррупцией на Украине? Взять хотя бы скандал в области энергетики с участием Миндича. Ведь все может повториться...— Почему вы так уверены, что американцы, во-первых, знают о том, что существуют простые украинцы, а, во-вторых — что в США каким-то образом им сочувствуют? В рамках глобальных политических процессов скорее стоит говорить лишь о желании личного обогащения западных элит.Возможно, если бы они соседствовали с украинскими гражданам, то не отправляли бы такое количество вооружения и боеприпасов для ВСУ. Поэтому, единственное, чего могут бояться на Западе — что кто-то замерзнет и не сможет использовать полученные боеприпасы и вооружение, что ВСУ не смогут вести боевые действия, и Россия активно продвинется в сторону Львовской области.— Трамп между тем подтвердил готовность поддержать законопроект, предусматривающий введение "очень жестких" мер против стран, продолжающих вести бизнес с Россией. Документ включает пошлины до 500% и может быть расширен за счет включения Ирана. Как это прокомментируете?— Судя по количеству информационного шума и, простите, бредовости тезисов, которые исходят от Соединенных Штатов в том числе и по отношению к России, можно предположить, что Америка проживает непростые внутренние процессы. И вся эта история, в том числе заявления Трампа о санкциях, — это хорошо спланированная операция прикрытия внутренней "кухни" страны.Вспомним Владимира Ленина и его книгу "Шаг вперёд, два шага назад (Кризис в нашей партии)". У Трампа то же самое: шаг вперед, два назад; то ввел санкции, то отменил; то встретился с президентом РФ, то никаких встреч; Путин — то хороший, то плохой парень. То есть процесс не логичен, а это значит, что какой-то другой, логичный, процесс идет закулисами.Сегодня все уже настолько привыкли к тому, что Трамп вводит очередные пошлины, топит очередные лодки наркотиков — что эффективность его заявлений, безусловно, снижается. И чем больше он будет использовать так называемую хитрую технику мелких укусов (подбежал, сказал, отбежал), тем меньше ему будет доверия. Политические лидеры в мире ценятся за то, что они держат слово и исполняют обещания.Опять же пример из жизни. Если человек всегда орет, мы перестаем обращать на это внимание, зная, что он проорется и перестанет. Так и с Трампом.Еще больше о ситуации на энергетических рынках в материале Энергетические войны. Американцы хотят купить активы ЛУКОЙЛа, а британцы – захватить буровые на Балтике.

