"Охотятся за всеми": Геннадий Алехин рассказал о тотальном прессинге с помощью FPV-дронов

Массированное применение российских FPV-дронов на фронте позволяет практически полностью изолировать отдельные участки, делая невозможной любую активность противника в светлое время суток. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса Геннадий Алехин

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062596694_0:181:2999:1868_1920x0_80_0_0_61c2fbc10a646449f4d24035bdaa0501.jpg

На вопрос о тактическом эффекте от массового использования дронов, Алехин рассказал, что они охотятся за всеми транспортными средствами и техникой, поражают скопления людей, залетают в блиндажи и т. д."Массированное использование FPV-дронов позволяет почти полностью изолировать тот или иной участок фронта", — заявляет эксперт. "Они делают невозможной любую активность в светлое время суток – ротацию войск, эвакуацию раненых, подвоз продуктов, боеприпасов", — поясняет Алехин.Это оказывает негативное влияние на моральный дух и боеспособность ВСУ. "А что значит, например, вовремя не вывезти раненых? Среднее ранение за несколько часов без врачебной помощи станет тяжелым, а бойцы, получившие тяжелые ранения, скорее всего, умрут…", — отмечает полковник запаса."Угнать или подавить FPV-дрон гораздо сложнее: он может прошиваться как любым из доступных на рынке, так и самодельным ПО", — подчеркивает собеседник издания. Эта устойчивость к средствам РЭБ противника гарантирует сохранение постоянного прессинга, заключил эксперт.Полный текст статьи Геннадия Алехина "FPV-дроны становятся главной ударной силой БПЛА Российской армии в зоне спецоперации" на сайте Украина.ру.Также на тему применения беспилотников — в материале "Полковник Виктор Баранец: Если Россия утроит удары по энергетике, Украине придется поднять лапы кверху" на сайте Украина.ру.

