https://ukraina.ru/20251120/okhotyatsya-za-vsemi-gennadiy-alekhin-rasskazal-o-totalnom-pressinge-s-pomoschyu-fpv-dronov-1071872212.html
"Охотятся за всеми": Геннадий Алехин рассказал о тотальном прессинге с помощью FPV-дронов
"Охотятся за всеми": Геннадий Алехин рассказал о тотальном прессинге с помощью FPV-дронов - 20.11.2025 Украина.ру
"Охотятся за всеми": Геннадий Алехин рассказал о тотальном прессинге с помощью FPV-дронов
Массированное применение российских FPV-дронов на фронте позволяет практически полностью изолировать отдельные участки, делая невозможной любую активность противника в светлое время суток. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса Геннадий Алехин
2025-11-20T05:45
2025-11-20T05:45
2025-11-20T05:45
новости
россия
украина
геннадий алехин
украина.ру
fpv-дрон
дроны
бпла
беспилотники
рэб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062596694_0:181:2999:1868_1920x0_80_0_0_61c2fbc10a646449f4d24035bdaa0501.jpg
На вопрос о тактическом эффекте от массового использования дронов, Алехин рассказал, что они охотятся за всеми транспортными средствами и техникой, поражают скопления людей, залетают в блиндажи и т. д."Массированное использование FPV-дронов позволяет почти полностью изолировать тот или иной участок фронта", — заявляет эксперт. "Они делают невозможной любую активность в светлое время суток – ротацию войск, эвакуацию раненых, подвоз продуктов, боеприпасов", — поясняет Алехин.Это оказывает негативное влияние на моральный дух и боеспособность ВСУ. "А что значит, например, вовремя не вывезти раненых? Среднее ранение за несколько часов без врачебной помощи станет тяжелым, а бойцы, получившие тяжелые ранения, скорее всего, умрут…", — отмечает полковник запаса."Угнать или подавить FPV-дрон гораздо сложнее: он может прошиваться как любым из доступных на рынке, так и самодельным ПО", — подчеркивает собеседник издания. Эта устойчивость к средствам РЭБ противника гарантирует сохранение постоянного прессинга, заключил эксперт.Полный текст статьи Геннадия Алехина "FPV-дроны становятся главной ударной силой БПЛА Российской армии в зоне спецоперации" на сайте Украина.ру.Также на тему применения беспилотников — в материале "Полковник Виктор Баранец: Если Россия утроит удары по энергетике, Украине придется поднять лапы кверху" на сайте Украина.ру.
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062596694_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_3d72741fea8a9ff7514cb1dee0921eed.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, геннадий алехин, украина.ру, fpv-дрон, дроны, бпла, беспилотники, рэб, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, спецоперация, война на украине, раненые, военный эксперт
Новости, Россия, Украина, Геннадий Алехин, Украина.ру, fpv-дрон, дроны, БПЛА, беспилотники, РЭБ, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, новости СВО, Спецоперация, война на Украине, раненые, военный эксперт
"Охотятся за всеми": Геннадий Алехин рассказал о тотальном прессинге с помощью FPV-дронов
Массированное применение российских FPV-дронов на фронте позволяет практически полностью изолировать отдельные участки, делая невозможной любую активность противника в светлое время суток. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса Геннадий Алехин
На вопрос о тактическом эффекте от массового использования дронов, Алехин рассказал, что они охотятся за всеми транспортными средствами и техникой, поражают скопления людей, залетают в блиндажи и т. д.
"Массированное использование FPV-дронов позволяет почти полностью изолировать тот или иной участок фронта", — заявляет эксперт. "Они делают невозможной любую активность в светлое время суток – ротацию войск, эвакуацию раненых, подвоз продуктов, боеприпасов", — поясняет Алехин.
Это оказывает негативное влияние на моральный дух и боеспособность ВСУ. "А что значит, например, вовремя не вывезти раненых? Среднее ранение за несколько часов без врачебной помощи станет тяжелым, а бойцы, получившие тяжелые ранения, скорее всего, умрут…", — отмечает полковник запаса.
"Угнать или подавить FPV-дрон гораздо сложнее: он может прошиваться как любым из доступных на рынке, так и самодельным ПО", — подчеркивает собеседник издания. Эта устойчивость к средствам РЭБ противника гарантирует сохранение постоянного прессинга, заключил эксперт.