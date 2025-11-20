"Охотятся за всеми": Геннадий Алехин рассказал о тотальном прессинге с помощью FPV-дронов - 20.11.2025 Украина.ру
"Охотятся за всеми": Геннадий Алехин рассказал о тотальном прессинге с помощью FPV-дронов
"Охотятся за всеми": Геннадий Алехин рассказал о тотальном прессинге с помощью FPV-дронов
"Охотятся за всеми": Геннадий Алехин рассказал о тотальном прессинге с помощью FPV-дронов
Массированное применение российских FPV-дронов на фронте позволяет практически полностью изолировать отдельные участки, делая невозможной любую активность противника в светлое время суток. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса Геннадий Алехин
2025-11-20T05:45
2025-11-20T05:45
На вопрос о тактическом эффекте от массового использования дронов, Алехин рассказал, что они охотятся за всеми транспортными средствами и техникой, поражают скопления людей, залетают в блиндажи и т. д."Массированное использование FPV-дронов позволяет почти полностью изолировать тот или иной участок фронта", — заявляет эксперт. "Они делают невозможной любую активность в светлое время суток – ротацию войск, эвакуацию раненых, подвоз продуктов, боеприпасов", — поясняет Алехин.Это оказывает негативное влияние на моральный дух и боеспособность ВСУ. "А что значит, например, вовремя не вывезти раненых? Среднее ранение за несколько часов без врачебной помощи станет тяжелым, а бойцы, получившие тяжелые ранения, скорее всего, умрут…", — отмечает полковник запаса."Угнать или подавить FPV-дрон гораздо сложнее: он может прошиваться как любым из доступных на рынке, так и самодельным ПО", — подчеркивает собеседник издания. Эта устойчивость к средствам РЭБ противника гарантирует сохранение постоянного прессинга, заключил эксперт.Полный текст статьи Геннадия Алехина "FPV-дроны становятся главной ударной силой БПЛА Российской армии в зоне спецоперации" на сайте Украина.ру.Также на тему применения беспилотников — в материале "Полковник Виктор Баранец: Если Россия утроит удары по энергетике, Украине придется поднять лапы кверху" на сайте Украина.ру.
"Охотятся за всеми": Геннадий Алехин рассказал о тотальном прессинге с помощью FPV-дронов

05:45 20.11.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание штурмовиков и расчетов БПЛА группировки "Запад" на Краснолиманском направлении
Боевое слаживание штурмовиков и расчетов БПЛА группировки Запад на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Массированное применение российских FPV-дронов на фронте позволяет практически полностью изолировать отдельные участки, делая невозможной любую активность противника в светлое время суток. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса Геннадий Алехин
На вопрос о тактическом эффекте от массового использования дронов, Алехин рассказал, что они охотятся за всеми транспортными средствами и техникой, поражают скопления людей, залетают в блиндажи и т. д.
"Массированное использование FPV-дронов позволяет почти полностью изолировать тот или иной участок фронта", — заявляет эксперт. "Они делают невозможной любую активность в светлое время суток – ротацию войск, эвакуацию раненых, подвоз продуктов, боеприпасов", — поясняет Алехин.
Это оказывает негативное влияние на моральный дух и боеспособность ВСУ. "А что значит, например, вовремя не вывезти раненых? Среднее ранение за несколько часов без врачебной помощи станет тяжелым, а бойцы, получившие тяжелые ранения, скорее всего, умрут…", — отмечает полковник запаса.
"Угнать или подавить FPV-дрон гораздо сложнее: он может прошиваться как любым из доступных на рынке, так и самодельным ПО", — подчеркивает собеседник издания. Эта устойчивость к средствам РЭБ противника гарантирует сохранение постоянного прессинга, заключил эксперт.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "FPV-дроны становятся главной ударной силой БПЛА Российской армии в зоне спецоперации" на сайте Украина.ру.
Также на тему применения беспилотников — в материале "Полковник Виктор Баранец: Если Россия утроит удары по энергетике, Украине придется поднять лапы кверху" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния