Полковник Виктор Баранец: Если Россия утроит удары по энергетике Украины, ей придется поднять лапы кверху

Наша армия за время СВО серьезно повзрослела. Нам есть, чем гордится. И все же, давайте не будем забрасывать противника стертыми домашними тапочками. Он тоже многому научился. Просто мы знаем все его проблемы и используем их на всю катушку

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке, уроженец города Барвенково (Харьковская область) Виктор БаранецПока все внимание СМИ было приковано к Покровску, Купянску и Гуляйполю, не менее интересные события произошли в Новопавловке – крупном укрепрайоне ВСУ в Днепропетровской области. Там ВС РФ навели понтонные переправы через реку Волчья, задействовали бронетехнику, проскочили все оборонительные сооружения врага, прорвались на 10 километров и заняли половину поселка. Киевский режим обвиняет в случившемся туман. Но проблема состоит в том, что у противника на этом участке не было не только пехоты, но и операторов БПЛА, способных отследить все перемещения наших войск.- Виктор Николаевич, что нам еще предстоит сделать, чтобы такие рывки происходили регулярно?- Надо продолжать рвать на куски украинскую оборону.Как вы правильно заметили, у обывателя создается впечатление, что противник держит сплошной фронт. Это не так. Линию соприкосновения сегодня называют пористой. Это не какая-то там система дотов и дзотов. И обе стороны сначала прощупывают, где слабина. Этим занимается разведка. Противник же не дурак. Он может имитировать, что у него где-то что-то есть, хотя на самом деле ничего нет. Поэтому мы проводим тройную и четверную проверку с помощью разведывательных подразделений. А когда видим, что там ничего нет, наши подразделения устремляются в этот проем.В случае с Новопавловкой мы действительно навели переправы и рванули так, что сами удивились собственной прыти. Почему? Слишком много Украина кидала понтов о мощности своей обороны. Это выдающийся случай на этом участке. И когда мы напишем историю СВО, мы расскажем о многих таких эпизодах, когда нам удалось на шмотки порвать вражескую оборону.Мы с вами не можем обойти вопрос, где у нас наибольший успех и где самые горячие точки? Они уже все на слуху. За этим вся страна бдительно наблюдает. Купянск, Покровск, мощный прорыв на Запорожском направлении. Кто-то скажет: "Что такое девять сел, которые заняла группировка "Восток"?". Это для вас село. Бывают такие села, которые за месяц нельзя взять, потому что они очень хорошо оснащены в инженерном отношении: бункеры, доты, дзоты и густейшие минные поля, где даже мышь не пробежит.Тем не менее, наша армия за время СВО серьезно повзрослела. Разминирование, разведка, беспилотники и грамотное применение танков, когда их не надо бросать в бой по пустой местности, чтобы ВСУ, играючи, их перебили. Нам есть, чем гордится.И все же, давайте не будем забрасывать противника стертыми домашними тапочками. Он тоже многому научился. Просто мы знаем все его проблемы и используем их на всю катушку.- А почему мы не можем развивать эти прорывы и выходить на оперативный простор? Из-за угрозы дронов? Или наши командиры пока так не умеют?- Наши командиры это умеют. Я могу назвать порядка 20 случаев, когда мы, прорвав линию обороны ВСУ, бросаем в прорыв более серьезные подразделения, включая танки и БМП. А если мы клюем в одну точку, это значит, что враг отчаянно сопротивляется. Тут чапаевским галопом не проскочишь. Война очень не любит тех, кто несерьезно к ней относится.- Мы-то относимся к войне серьезно. Было официально объявлено о создании нового рода войск – войска беспилотных систем. Под них были сформированы штатные полки. Станут ли они аналогом частей авиации и истребителей танков, которые во время Великой Отечественной войны помогали прорываться нашим механизированным соединениям?- Говорю вам беспощадную правду.Вы же помните, как во время войны в Карабахе мы все, разинув рот, наблюдали, как азербайджанские беспилотники уничтожали армянскую бронетехнику и личный состав. Уже тогда нашим генералам надо понять, что это принципиально новое явление. Уже тогда надо было создавать план внедрения дронов в войска, подключив оборонку и народных умельцев. Этого не было сделано. И мы за это опоздание серьезно заплатили.Это сейчас мы можем гордиться, что мы выпускаем по тысячу БПЛА в сутки. Что наш ВПК работает 24 на 7. Что СВО породила тысячи кулибиных, которые не в уютных конструкторских бюро, а прямо у себя в сарае сделали такие дроны, что даже высоколобые академики чешут лоб и думают: "Блин, ну как же мы до этого не додумались".Повторюсь, беспилотники – это яркая примета военно-технического прогресса на поле боя. Если уважающая себя армия не имеет дроны в своем арсенале, это не армия. Такой армии надо в шлепанцах где-то по африканским джунглям бегать. Беспилотники – это и разведка, и высокоточное уничтожение штабов и техники врага. Мы все это поняли. Жаль только, что кинулись поздновато.Могут ли беспилотники заменить авиацию? Нет. Размах крыла дрона – 1,5 метра. У него хороший лазерный глаз и хорошая электроника. Он низенько летит над полем боя и снимает то, что творится у противника. Но это же не Су-57 и не МиГ-31, которые стоят по 30 миллионов долларов. То есть беспилотники – это качественное дополнение наших ВКС.Я вам больше скажу. Су-57 – это как бы летающий штаб. С ним вместе будет подниматься куча беспилотников. И пилот, управляя этой стаей, атакует врага слева и справа. Это и есть острие военно-технического прогресса. Мы это уже испытываем. Благодаря СВО мы серьезно повзрослели и помудрели. Но и противник нас многому научил.Раньше как было? Летел украинский беспилотник. Мы его средствами РЭБ прощупывали. Только нашли частоту, чтобы ему мозги электронные вынести, а он переключился на другую частоту и атаковал НПЗ. Стали мы скрести череп и думать: "Что же делать?". И придумали. Теперь, когда противник меняет частоту, мы тоже выискиваем эту частоту и сносим его. Дрон либо падает в мордой в лес или в речку, либо вообще сходит с ума и летит в точку запуска.Это и есть русский военно-промышленный гений, который делает нашу армию современной.- Почему мы стали формировать именно полки беспилотных систем? Почему не батальоны? Как именно это должно улучшить наше качество управления?- Я бы хотел внести элементарную точность. Полки состоят из батальонов. Армия состоит из полков. Просто была некорректно подана информация о новом роде войск.У нас раньше этого не было. У нас ребята, которые когда-то в кружке юного техника управляли игрушечными самолетиками, стали на вес золота. А потом стало понятно, что такие пилоты нужны не только в полку, а во взводе. И мы стали фаршировать ударными и разведывательными дронами боевые порядки. А потом дошло, что это все надо централизовать.Более того, пока этот новый род войск только формируется, у нас в каждом военном училище молодой лейтенант после выпуска должен владеть навыками управления БПЛА. Он диплом без этого не получит. Это очень правильно. Вдруг твоего пилота во взводе убьют, а беспилотник целый и ждет правильных рук? Если ты офицер, ты должен уметь уничтожать врага с помощью дронов. В этом направлении мы сейчас и двигаемся.- С применением дронов поменялась тактика применения других систем вооружения. Насколько эффективно нам удается переделать РСЗО, тяжелые огнеметы и артиллерию от стрельбы по площадям к высокоточному поражению целей?- По-разному.РСЗО как раз и было задумано как площадное оружие. Шарахнет залп и накроет территорию двух футбольных полей, чтобы там даже мыши не бегали. И все-таки, качество тех же "Тосочек" повысилось. Да и артиллерия научилось точно бить по месту, откуда взлетел беспилотник. У нас даже "Кинжалы" с "Калибрами" запускаются после того, как разведка вычисляет, откуда этот пчелиный рой запускается. Эту позицию начисто смешивают с землей.Но противник тоже не дурак. Это он нас научил: "Запустил беспилотник – смывайся через три-четыре минуты". Стали мы такую тактику применять, и люди остались живы.Правда, у нас еще есть одна боль, о которой мы должны говорить честно.Меня часто спрашивают: "Виктор Николаевич, сколько километров от Украины до Ленинградской области? Откуда там появляются беспилотников". Эту тему наши политики и генералы развивать не любят. Но надо признать, что на территории России огромное количество людей завербованы СБУ. Они по частям получают эти дроны, собирают их, а потом в каком-то леске под Питером запускают их по НПЗ.Это одна из самых тяжелых задач нашей военной контрразведки. Нет такого дня, когда бы наши спецслужбы не брали за одно место тех украинцев, которым мы дали жилье и работу. Это серьезная проблема. Но мы ее решим.- Украина бьет по нашим НПЗ, но и мы всерьез взялись за ее энергетику. Наступит ли момент, когда там действительно грянет блэкаут?- Такой момент может наступить, если мы утроим свои усилия по разгрому энергетической системы Украины.Тут недавно их министр рыдал и докладывал Зеленскому: "Усе. Энергетики вже нэма на Украине". Но давайте не забывать, что Запад передал им тысячи генераторов. Да, Киев часто погружается во тьму. Но мы со своих разведывательных спутников видим, что некоторые очаги все же мерцают лампочками. Это результат работы их генераторов.Поэтому мы должны уничтожать энергетические узлы. В идеале мы вообще должны уничтожать эти генераторы, как только они пересекут польско-украинскую границу. Как и любое оружие, которое идет с Запада.Но если мы так же мощно как в последние месяцы начнем громить энергетику Украины, Украине придется поднять лапы кверху. Понятно, что Зеленский это не поймет. Ему засовывают в рот батоны из разворованных денег, и он все еще надеется победить Россию. Но это поймет народ Украины, который мучается без электричества. Призывы Ющенко, что "мы будем палить солому, но не сдадимся" – это красивые слова. А все здравомыслящие люди понимают, что сопротивление бесполезно. Потому что на этой войне уничтожаются будущие поколения.- Тем временем Европа по-прежнему говорит о том, что надо готовиться к войне с Россией к 2030 году. Это происходит несмотря на то, что мы провели успешные испытания "Буревестника" и "Посейдона". Как думаете, не пора ли нам взорвать ядерный боезаряд на Новой Земле, чтобы они поняли, что мы не шутим?- Пока в заявлениях Трампа и Путина много ядерной игры. Трамп сказал: "Испытывайте бомбы". Путин сказал: "Мы тоже готовы испытать бомбы". Это называется "не пугай ОМОН дубиной".Пока в этой ядерной гонке вооружений много бутафорских угроз. Но эти бутафорские угрозы могут исчезнуть тогда, когда ядерные бомбы начнут падать на города Европы и на Москву. Это действительно будет такая война, после которой воевать станут только дубинами. И чтобы этого не допустить, мы разработали новые виды стратегических вооружений."Буревестника" и "Посейдона" нет ни у кого в мире. Но вы еще не забывайте, что у нас есть "Цирконы", "Кинжалы" и "Калибры". У нас очень приличные лапы, способные врезать натовкой Европе, которая всерьез собралась воевать с нами к 2030 году.Давайте рассуждать. Общая численность группировки НАТО на северных и северо-западных границах России составляет 4,5 миллиона человек. Наша группировка Ленинградского военного округа и Северного флота в четыре раза меньше. Эту реальность надо принимать без всяких соплей. Представляете, что будет, если эта армада двинется на территорию России.И тут я беру нашу новую ядерную доктрину, слюнявлю палец и смотрю, какую поправку внес Путин: "Если противник навалится на Россию или ее союзников даже обычными вооружениями, и это будет грозить нашей территориальной целостности или суверенитету, мы оставляем за собой право первыми применить ядерное оружие".Макрон, Стармер, Мерц – смывайтесь. Иначе вам будет очень трудно и печально.

