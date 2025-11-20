https://ukraina.ru/20251120/maga-revolyutsiya-dempartii-ssha-kto-pobedit-v-borbe-za-vlast-nad-oslami-1071906389.html

MAGA-революция Демпартии США. Кто победит в борьбе за власть над "ослами"

Скандальное дело Джеффри Эпштейна, с помощью которого Демократическая партия пытается потопить президента Соединённых Штатов Америки, бумерангом ударило по одному из лидеров демократов

Как стало известно из опубликованных документов, лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис лично приглашал Эпштейна для сбора денег в партийный фонд. И теперь этот американский политик попал под перекрестный огонь критики, который ведут по нему как представители Республиканской партии, так и собственные однопартийцы.Джеффрис был одним из тех, кто претендовал на лидерство "Партии ослов" — как называют демократов из-за партийной эмблемы, на которой изображено это неуступчивое животное. Он считается креатурой Нэнси Пелоси, бывшего спикера Палаты представителей, которая недавно заявила о завершении своей почти сорокалетней политической карьеры, и старалась всячески продвинуть своего преемника, используя для этого разнообразные лоббистские рычаги.Хаким Секу Джеффрис, который ранее работал корпоративным юристом, является типичным системным политиком — он услужливо поддерживал бывшего президента Джозефа Байдена, затем своевременно переметнулся в лагерь Камалы Харрис, которая заменила на президентских выборах 2024 года своего шефа. Но главное, он отлично ладил с ведущими партийными спонсорами, которые видели в этом темнокожем политике новую инкарнацию Барака Обамы.Джеффрис считался главным претендентом на пост спикера конгресса в случае победы демократов на предстоящих промежуточных выборах, которая не кажется сейчас такой уж невероятной.Чтобы утвердиться в этом статусе и закрепить свою известность в общенациональном масштабе, он произнёс минувшим летом почти девятичасовую речь, направленную против "большого красивого законопроекта" Трампа, цитируя при этом Евангелие и болтая всякую чепуху. И вот теперь он в одночасье оказался на грани политического краха — потому что причастность к рассекреченным файлам Эпштейна является сегодня в Америке политическим приговором.Джеффрису уже бросили вызов. Член городского совета Нью-Йорка, популярный 27-летний демократ Чи Аджани Оссе, выходец из семьи гаитянских мигрантов, собрался избираться в конгресс по его избирательному округу и намерен победить Хакима на предстоящих внутрипартийных праймериз. А поскольку Чи Оссе опирается на поддержку только что избранного мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани, он, с высокой долей вероятности, сможет выбросить нынешнего лидера демократического меньшинства из Палаты представителей и из большой американской политики.Демократы, которые до сих пор не оправились от недавнего разгрома на президентских выборах, вступают в период острой схватки за власть. И это грозит Демпартии не только внутренним расколом, а настоящей гражданской войной."После прошлогоднего поражения Камалы Харрис, а значит и всего клана Клинтонов, в Демократической партии там идёт борьба, похожая на скрытую под ковром борьбу бульдогов. Победа Мамдани грозит сделать всю эту грызню публичной", — отмечает известный журналист Валентин Богданов, который освещает внутреннюю политическую ситуацию в США.Все говорит о том, что активисты "Ослиной партии" будут сражаться между собой даже более ожесточённо, чем против Трампа. Конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес, которую тоже принято считать соратницей Мамдани, уже объявила о намерении избираться от Нью-Йорка в сенат, претендуя на место ещё одного неформального лидера системных демократов — Чака Шумера. Причём политологи полагают, что она вполне способна положить его на лопатки.А мэром Сиэтла только что стала Кэти Уилсон, рядовая активистка, живущая в однокомнатной квартире, которая переиграла бывшего мэра Брюса Харрела — ещё одного представителя статусного демократического истеблишмента.Важно понимать, что успех команды Зохрана Мамдани объясняется феноменом протестного голосования — точно так же, как и прошлогодний успех команды Дональда Трампа. Америка находится в состоянии глубокого социального кризиса, с которым очевидно не могут справиться теряющие популярность трамписты. И отчаявшиеся избиратели готовы забыть о своих идеологических предпочтениях, поддерживая тех, кто обещает им наступление перемен."Забавно, что в Нью-Йорке те же самые люди, которые в прошлом году голосовали за 78-летнего Дональда Трампа на президентских выборах, в этом году на выборах мэра голосуют за 34-летнего Зохрана Мамдани. Дело, конечно, не в том, что год назад им нравился правый консерватор, а сейчас полюбился его полный антипод. Им надоела насквозь прогнившая система американской политики, которая постоянно воспроизводит себя — войнами, лоббизмом, коррупцией, — которую, конечно, нельзя изменить никакими выборами. Ей можно лишь показать средний палец. Вот и показывают", — указывает на это обстоятельство Валентин Богданов.Но "MAGA-революция демократов" тоже обречена завершиться разочарованием их ситуативных избирателей. Трамп называет левое крыло Демпартии "радикальными коммунистами", — однако на самом деле это очень умеренные социал-демократические политики, весь радикализм которых сводится к обещаниям ввести бесплатное дошкольное образование, открыть социальные магазины для бедных и снизить цены за проезд в общественном транспорте.Причём реализовать эти планы, скорее всего, не получится — из-за острого бюджетного кризиса и противодействия со стороны партийных спонсоров демократов, которые не намерены заниматься благотворительностью.Кэти Уилсон и Зохран Мамдани только что объявили о решении временно отказаться от напитков из кофеен Starbucks — до тех пор, пока в этой сети бастуют требующие повышения зарплаты работники. Это весь грозный "коммунизм", на который способны лидеры "демократических левых". Можно не сомневаться, что они не смогут переломить кризисную ситуацию в стране и не сумеют предотвратить грозящую Америке катастрофу.Читайте также: "Мы должны немедленно выйти из НАТО". 