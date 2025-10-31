https://ukraina.ru/20251031/my-dolzhny-nemedlenno-vyyti-iz-nato-velikobritaniya-nakanune-izmeneniy--1070968546.html

"Мы должны немедленно выйти из НАТО". Великобритания накануне изменений

Депутат британского парламента Зара Султана бросила вызов политическим устоям Соединённого Королевства. Она публично заявила о том, что Великобритания должна без промедления прекратить членство в Североатлантическом альянсе

Потому что этот военный блок разжигает повсюду войны в интересах западных торговцев оружием."НАТО — это не "мир" и не "безопасность". Это империалистическая военная машина. Вспомните хотя бы Афганистан и Ливию (которые были разрушены натовскими войсками). Торговцы оружием наживаются, в то время как наша Национальная служба здравоохранения разваливается, государственные службы приходят в упадок, а миллионы детей растут в нищете. Мы должны немедленно выйти из НАТО. Людям не нужны вечные войны. Им нужны материальные улучшения жизни. Нам нужны зарплаты, а не оружие. Благосостояние, а не война", — написала Зара Султана на своей интернет-странице.Заявление левой активистки резко резонирует с воинственной риторикой мейнстримной британской прессы, которая требует увеличивать военные расходы за счёт сокращения социально-экономической помощи малоимущим британцам.Но Султана зашла ещё дальше. Несколько дней назад она раскритиковала в интервью украинские власти, заявив о том, что Владимир Зеленский проводит политику, враждебную украинскому рабочему классу.Это достаточно очевидное утверждение — ведь главный "слуга народа" отправляет на бойню беззащитных бедняков, которые не могут откупиться от людоловов из ТЦК.Однако слова Султаны вызвали у британских ястребов настоящую истерику. А официальная украинская пропагандистка Светлана Моренец опубликовала в издании The Spectator статью, обрушив на депутата Зару целую волну демагогии."Если она действительно знает, как правильно приложить все необходимые усилия для достижения прочного мира, я с радостью приглашу её со мной в Киев, чтобы она объяснила свой новаторский план украинскому народу и президенту Зеленскому. Многие украинские рабочие с удовольствием расскажут о своих надеждах на будущее своей страны, о своей благодарности Великобритании за поддержку — и о своём с трудом обретённом знании того, что свобода не даётся даром, за неё нужно бороться и её нужно защищать", — написала украинская журналистка.Впрочем, эти пафосные слова вызывали у большинства читателей нескрываемую иронию.В Соединённом Королевстве активно обсуждают скандальные махинации Бориса Джонсона, который препятствовал прекращению украинского конфликта, наживаясь на военных поставках Киеву.Многие британцы видели бесчисленные видео, на которых украинских мужчин насильно хватают мобилизаторы. И никто не верит, что эти несчастные люди сами рвутся на фронт, чтобы "защищать свободу Европы"."Какое же лицемерие. А вы украинских рабочих спросили, хотят ли они бороться и защищать эту "свободу"? Дайте им выбор и откройте границу. И увидим тогда, куда ломанутся эти рабочие — на фронт погибать за Британию и Зеленского, или куда угодно подальше от этой Украины. Но все в Киеве, включая Моренец, прекрасно знают, что выберут украинцы. Потому и не откроют для них границы", — пишет в "Телеграме" политолог Владимир Корнилов.Травля Зары Султаны набирает обороты. Её хотят заставить принести Зеленскому извинения и выступить с покаянным заявлением в поддержку миролюбивого НАТО.Но сам факт того, что член британского парламента решился публично высказаться в подобном ключе, не побоявшись пойти против линии политического мейнстрима, может быть предвестником назревающих перемен.По мнению комментаторов, Зару вдохновляет пример Кэтрин Коннолли, которая уверенно победила на выборах президента Ирландии.На протяжении своей политической карьеры Коннолли активно критиковала военный блок НАТО — напоминая о том, что его расширение на восток привело в конечном счёте к конфликту на Украине и призывая прекратить демонизацию россиян.Новый ирландский президент выступает против милитаризации Европы, отмечая, что в военном психозе напрямую заинтересованы оружейные корпорации.Коннолли требует направить военные ассигнования на поддержку бедных. И после её успеха становится очевидно — такая позиция находит понимание у жителей Ирландии, чьи настроения во многом созвучны мнению подданных британского короля.Британские левые политики давно сотрудничают с Кэтрин Коннолли. Новый ирландский президент находится в хороших личных отношениях с Джереми Корбином — бывшим лидером Лейбористской партии, смещённым и изгнанным в результате внутреннего переворота.А этот заслуженный ветеран считается неформальным лидером британских социалистов.Зара Султана, которая родилась в рабочем районе Бирмингема и пошла в политику после того, как в её университете подняли плату за обучение, тоже избралась в парламент от лейбористов.Но в прошлом году Кир Стармер исключил её из рядов своей парламентской фракции за критику антисоциальных законов.А минувшим летом Зара покинула ряды Лейбористской партии и теперь является независимым депутатом, работая вместе с Корбином над созданием новой политической силы.Такая левая партия представляет потенциальную угрозу для теряющего остатки электоральной поддержки премьера Стармера.Поэтому лейбористы пытаются предотвратить создание нового проекта, лицом которого может стать именно Султана.На строптивого депутата будут оказывать нарастающее давление, чтобы она изменила своим антинатовским убеждениям — и тогда эту заблудшую овцу загонят в общее стадо британского евроатлантического политикума.Нечто подобное произошло сейчас с руководством популистской Партии реформ, которое уверенно перенимает воинственную риторику лейбористов и консерваторов — в надежде на то, что Найджелу Фараджу позволят сформировать следующее правительство Великобритании."Умиляют очередные попытки Найджела Фараджа доказать британскому политическому классу, что он ничем от них не отличается в вопросе России. Для этого Фарадж согласился на интервью изданию Bloomberg. Лидер Партии реформ заявил, что НАТО необходимо сбивать российские самолёты, которые залетают в воздушное пространство блока. Также Найджел щедро призвал передать замороженные российские активы Украине. Поразительно, как сильно Фараджа напугала медийная атака на него из-за темы Украины. С тех пор пришлось срочно менять повестку", — пишет телеграм-канал Westminster.Но большинство британцев хотят, чтобы государство тратило их деньги на социальное обеспечение, больницы и школы — вместо того чтобы обогащать за счёт бюджета Джонсона и Зеленского.И это значит, что критики НАТО имеют в Великобритании вполне серьёзные перспективы.Читайте также: Против НАТО, ЕС, Британии и Израиля: у Ирландии будет несистемный президент

