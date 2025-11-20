https://ukraina.ru/20251120/ischenko-zapad-raskolot-po-ukraine-no-edin-v-zhelanii-ne-dopustit-pobedy-rossii-1071851166.html
Ищенко: Запад расколот по Украине, но един в желании не допустить победы России
Страны Запада демонстрируют отсутствие единой стратегии по украинскому вопросу, однако их объединяет фундаментальная цель — любыми способами не допустить победы России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Политолог детализировал различия в западных подходах: "Просто одни пытаются не дать победить [России] на поле боя, а другие пытаются заключить мир на своих условиях".Ищенко подчеркнул принципиальную позицию Москвы на переговорах: "России все равно, с кем заключать соглашения – ее условия интересуют, а не личность. Потому что любой, кто придет на смену Зеленскому, будет отстаивать консолидированную позицию киевского режима и Запада – перемирие по линии разграничения"."И так как [президент США Дональд] Трамп ездил-ездил, но ничего не заключил, то не ужели кто-то думает, что [мэр Киева Виталий] Кличко или [экс-президент Украины Петр] Порошенко* договорятся?", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Зеленский и Трамп похожи тем, что они оба пытаются продлить агонию Украины и США" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации на Украине — в материале "Дмитрий Куликов: Трамп выйдет на сцену, когда Россия нанесет Украине и Европе стратегическое поражение" на сайте Украина.ру.* внесен в список террористов и экстремистов в РФ
