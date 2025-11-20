Ищенко: Запад расколот по Украине, но един в желании не допустить победы России - 20.11.2025 Украина.ру
Ищенко: Запад расколот по Украине, но един в желании не допустить победы России
Ищенко: Запад расколот по Украине, но един в желании не допустить победы России - 20.11.2025
Ищенко: Запад расколот по Украине, но един в желании не допустить победы России
Страны Запада демонстрируют отсутствие единой стратегии по украинскому вопросу, однако их объединяет фундаментальная цель — любыми способами не допустить победы России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-11-20T05:00
2025-11-20T05:00
Политолог детализировал различия в западных подходах: "Просто одни пытаются не дать победить [России] на поле боя, а другие пытаются заключить мир на своих условиях".Ищенко подчеркнул принципиальную позицию Москвы на переговорах: "России все равно, с кем заключать соглашения – ее условия интересуют, а не личность. Потому что любой, кто придет на смену Зеленскому, будет отстаивать консолидированную позицию киевского режима и Запада – перемирие по линии разграничения"."И так как [президент США Дональд] Трамп ездил-ездил, но ничего не заключил, то не ужели кто-то думает, что [мэр Киева Виталий] Кличко или [экс-президент Украины Петр] Порошенко* договорятся?", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Зеленский и Трамп похожи тем, что они оба пытаются продлить агонию Украины и США" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации на Украине — в материале "Дмитрий Куликов: Трамп выйдет на сцену, когда Россия нанесет Украине и Европе стратегическое поражение" на сайте Украина.ру.* внесен в список террористов и экстремистов в РФ
Ищенко: Запад расколот по Украине, но един в желании не допустить победы России

05:00 20.11.2025
 
Страны Запада демонстрируют отсутствие единой стратегии по украинскому вопросу, однако их объединяет фундаментальная цель — любыми способами не допустить победы России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
"Да, на Западе нет единого мнения, что делать с Украиной, но на Западе есть единое мнение по поводу того, чтобы не дать России победить", — констатировал эксперт.
Политолог детализировал различия в западных подходах: "Просто одни пытаются не дать победить [России] на поле боя, а другие пытаются заключить мир на своих условиях".
Ищенко подчеркнул принципиальную позицию Москвы на переговорах: "России все равно, с кем заключать соглашения – ее условия интересуют, а не личность. Потому что любой, кто придет на смену Зеленскому, будет отстаивать консолидированную позицию киевского режима и Запада – перемирие по линии разграничения".
"И так как [президент США Дональд] Трамп ездил-ездил, но ничего не заключил, то не ужели кто-то думает, что [мэр Киева Виталий] Кличко или [экс-президент Украины Петр] Порошенко* договорятся?", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Зеленский и Трамп похожи тем, что они оба пытаются продлить агонию Украины и США" на сайте Украина.ру.
Также на тему ситуации на Украине — в материале "Дмитрий Куликов: Трамп выйдет на сцену, когда Россия нанесет Украине и Европе стратегическое поражение" на сайте Украина.ру.
* внесен в список террористов и экстремистов в РФ
