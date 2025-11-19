https://ukraina.ru/20251119/zelenskogo-postavyat-pered-faktom-zachem-tramp-otpravil-neobychnuyu-troitsu-v-kiev-1071871637.html

Зеленского поставят перед фактом. Зачем Трамп отправил необычную троицу в Киев

Соединенные Штаты хотят перезапустить переговоры об окончании российско-украинского конфликта. С этой целью они продвигают некий новый план из 28 пунктов и отправили в Киев свою делегацию генералов

Американские генералы в Киеве, ждать ли их в МосквеПока на Украине бушует коррупционный скандал, в котором оказались замешаны топ-чиновники, а в материалах соответствующего уголовного дела, пока без всякого статуса, упоминаются Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак, украинское руководство отправилось в Турцию.По официальной версии – для переговоров с президентом этой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и для общей активизации переговорных усилий для прекращения конфликта. Параллельно с этим в Киев прибыла высокопоставленная делегация из США, задача которой прощупать почву на предмет дальнейших мирных переговоров.Выбор посланцев Вашингтона оказался необычным. Все уже привыкли, что основную миссию по переговорам вокруг Украины несут два спецпредставителя Дональда Трампа Стивен Уиткофф и Кит Келлог, а также глава Госдепа Марко Рубио, но в этот раз в столицу Украины они не приехали.Издание Axios пишет, что Уиткофф собирался провести встречи с представителями Киева в эти дни в Турции, однако отменил их из-за все того же коррупционного скандала на Украине.В украинскую столицу же приехал Дэн Дрисколл - министр армии (гражданская должность в министерстве войны США, отвечает за все вопросы, касающиеся армии, то есть в первую очередь сухопутных сил), а также два высокопоставленных генерала – командующий силами США в Европе Кристофер Донахью и начштаба Сухопутных сил Рэнди Джордж.Дрисколл – выдвиженец вице-президента Соединенных Штатов Джэй Ди Вэнса, с которым они вместе учились в Йельской юридической школе. По информации газеты The Wall Street Journal, идея послать министра армии на Украину родилась в ходе беседы Вэнса и Трампа.Издание приводит слова неназванных высокопоставленных американских чиновников, которые рассказали, что американский президент надеется с помощью этой делегации возобновить переговоры об окончании войны на Украине.Отмечается, что Дрисколл и генералы проведут в Киеве встречи с Зеленским и другими украинскими чиновниками, а также с представителями ВСУ и украинской военной промышленности. Украинские СМИ пишут, что такая встреча состоится в четверг, то есть после возвращения Зеленского из Турции.Также указывается, что позднее Дрисколл планирует встретиться и с российской стороной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что насколько ему известно, переговоры с американцами в планах Кремля не значатся.Какие еще цели преследует ТрампThe Wall Street Journal полагает, что вариант с Дрисколлом и генералами в качестве переговорщиков возник в следствие того, что в команде Трампа полагают, что с военными Москва будет более открыта к диалогу.Задача Дрисколла – возобновить мирные переговоры от имени Трампа, приводится комментарий другого чиновника.Отмечается, что визиту в Киев предшествовала консультация с Уиткоффом, а также поездка делегации в Германию, где на одной из американских военных баз им устроили брифинг с участием занимающихся Украиной офицеров, которые на картах показали и рассказали о том, что сейчас происходит в зоне боевых действий. Из Германии они отправились в Польшу, а оттуда на поезде выехали в украинскую столицу.Трамп не был бы Трампом, если бы не снабдил своих посланцев не только чисто политическими задачами. В материале The Wall Street Journal походя упоминается производство оружия, а именно сделка по обмену технологиями при производстве дронов. Так эту "сделку" называют в украинской и западной прессе.Зеленский ранее предложил США технологии по производству БПЛА в обмен на дальнобойные ракеты Tomohawk, однако передачу Киеву этого вооружения Вашингтон санкционировать не стал.The Wall Street Journal в октябре писала, что Трамп заинтересован сделкой с Украиной по дронам, которая позволит американской армии получить необходимое количество недорогих, но эффективных беспилотников.Выгодный Соединенным Штатам бизнес продолжается и по другим направлениям. В эти дни, например, США утвердили поставки киевскому режиму оборудования для ЗРК Patriot. В контракт, стоимость которого доходит до 105 млн долларов, входят модернизация пусковых установок, техобслуживание, запчасти, комплектующие, обучение персонала и логистическая поддержка.Учитывая, что теперь Соединенные Штаты передают Украине оружие только за деньги (как правило, европейские), можно констатировать, что политика Трампа по зарабатыванию денег на поддержке Украины приносит свои плоды.Шансы на успехПока Трамп отправляет на Украину свои дипломатов-военных, его спецпредставитель Стив Уиткофф якобы продвигает в Вашингтоне, Москве и Киеве некий план или дорожную карту из 28 пунктов, которая может положить конец российско-украинскому конфликту.Портал Axios утверждает, что в Белом доме без лишнего шума разрабатывают такой план, подробностей о котором пока известно не слишком много.Утверждается, что он состоит из четырех крупных блоков и напоминает план Уиткоффа-Трампа по урегулированию в секторе Газа. Первый пункт – прекращение боевых действий, второй – выработка гарантий безопасности, далее идет выстраивание новой архитектуры безопасности в Европе и пересмотр будущих отношений США с РФ и Украиной.Отмечается, что по закрытым дипломатическим каналам содержание плана доведено до Киева и европейских стран. Предполагается, что судьба этой инициативы будет зависеть от готовности украинских властей и их европейских кураторов к компромиссам.Какие конкретно предложения содержит нынешняя дорожная карта американцев пока неизвестно, однако ранее Киев (как и Вашингтон) настаивал на заморозке по линии фронта, что не устраивало Москву. Также в западных и украинских мирных планах никак не учитывалась необходимость устранения первопричин конфликта. Если каких-то революционных изменений по этим пунктам в новой версии американских предложений нет, то шансы на их реализацию резко падают, каких бы генералов и министров не рассылал по миру Трамп.Но это лишь один из вариантов. Одновременно с этим западные СМИ пишут, что в мирном урегулировании между Россией и Украиной приближается чуть ли не прорыв. Reuters утверждает, что данный план будет презентован Дрисколлом и генералами Зеленскому во время их предстоящей встречи. Издание Politico добавляет, что в Белом доме хотят утвердить рамочное соглашение между сторонами до конца месяца, либо даже до конца недели. Возможно, что в Вашингтоне решили, что настал благоприятный момент, когда из-за коррупционного скандала и продвижения ВС РФ на фронте Зеленский будет более сговорчивым и пойдет на уступки, так ли это, станет понятно в самое ближайшее время.О том, кто станет посланником американского лидера в Белоруссии - в материале издания Украина.ру Пил водку с Лукашенко и работал с Келлогом: кого Трамп назначит спецпосланником США в Белоруссии.

