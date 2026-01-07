https://ukraina.ru/20260107/amerikanskie-smi-zapad-khochet-postavit-rossiyu-pered-faktom-vvedya-svoi-voyska-na-ukrainu-1074036853.html

Американские СМИ: Запад хочет поставить Россию перед фактом, введя свои войска на Украину

Западные гарантии безопасности для Украины должны прежде всего стать "мощным сдерживающим фактором" для России, пишет Bloomberg.

2026-01-07T10:59

2026-01-07T10:59

2026-01-07T11:15

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1a/1069199667_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6104a60dc6f7af4d97d37ce36cb74e70.jpg

Bloomberg анализирует содержание прошедших в Париже переговоров представителей США и европейских лидеров, посвящённые гарантиям безопасности для Украины.Согласно публикации, США демонстрируют готовность предоставить очень серьёзные гарантии, включая возможность отправки американских войск на территорию Украины после окончания активных боевых действий, а также предоставление разведданных для мониторинга режима прекращения огня. В Европе эту позицию американской стороны называют настоящим прорывом и очень значительным изменением подхода Вашингтона к данному вопросу.Как отмечается в статье, основная цель переговоров — завершить работу над соглашением о гарантиях безопасности, которое должно стать "мощным сдерживающим фактором" для России и не позволить ей вновь начать военные действия после заключения какого-либо мирного соглашения.Переговоры в Париже под председательством Эммануэля Макрона завершают целую серию встреч советников по нацбезопасности в декабре. Американскую сторону представляют Стив Уиткофф (специальный посланник Дональда Трампа) и Джаред Кушнер. Среди участников также Кир Стармер, Марк Рютте, Алекс Гринкевич и ряд других европейских лидеров.Источники агентства подчёркивают: Россия будет подключена к обсуждению только после того, как будет окончательно согласовано американское участие в гарантиях безопасности. Именно американская "подстраховка" рассматривается как ключевой элемент, который должен убедить Москву в серьёзности намерений Запада.Европейские чиновники, по данным Bloomberg, оценивают последние контакты с американскими коллегами как очень успешные. Один из собеседников назвал предложение США о войсках и разведке "прорывом, который кардинально меняет правила игры". Другой отметил, что это гораздо ближе к той американской поддержке, о которой Европа мечтала весь прошлый год.Пока остаётся неясным, какую именно роль и в каких местах будут играть американские войска в случае мирного соглашения. Обсуждается вариант, при котором основную линию обороны продолжают держать усиленные ВСУ, а многонациональные силы "коалиции желающих" размещаются во втором эшелоне, вдали от фронта.Отдельно говорится, что Владимир Зеленский на выходных заявил журналистам: в Париже обсуждаются "окончательные подробности" системы гарантий. Киев и европейские союзники настаивают на "действительно мощном сдерживании". Сам Зеленский ранее просил у Трампа гарантии сроком на 50 лет, но на текущий момент речь идёт о 15-летнем периоде с возможностью продления.В материале также упоминается, что Владимир Путин пока не дал никакого сигнала о готовности принимать подобные условия. При этом остаются и другие крайне сложные вопросы, в частности — требование Москвы о полном выводе украинских войск из Донбасса, которое Зеленский категорически отвергает.В целом, как резюмирует Bloomberg, сейчас идёт работа над многоуровневой системой: первая линия — усиленные ВСУ; вторая — многонациональные силы "коалиции желающих"; — "подстраховка"; — американские возможности (войска, разведка, спутники, БПЛА).В свою очередь, The New York Times пишет, что главная тема переговоров 35 стран — как именно будет контролироваться потенциальное прекращение огня и какие меры коалиция готова принять в случае его нарушения со стороны России. При этом сама Россия к переговорам не приглашена, и её интересы, по сути, игнорируются, что, по мнению издания, делает достижение любого соглашения крайне маловероятным.NYT подчёркивает, что среди участников встречи — специальные посланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Их присутствие Франция расценивает как сигнал о возвращении администрации Дональда Трампа к более конструктивному участию в украинском вопросе после целого года неопределённости и порой откровенно враждебных заявлений Трампа в адрес Европы и Киева.В статье напоминается, что ровно 11 месяцев назад Эммануэль Макрон срочно созывал европейских лидеров в ответ на слова Трампа о возможном прекращении помощи Украине и попытках наладить отношения с Москвой. С тех пор Европа неоднократно собиралась, чтобы подготовить собственный план гарантий безопасности, включающий финансовую и военную поддержку ВСУ, а в некоторых вариантах — даже размещение европейских войск на украинской территории для сдерживания России.По данным издания, в ноябре США неожиданно поддержали мирный план, который во многом повторял российские требования: территориальные уступки, ограничение численности ВСУ и отказ Украины от НАТО при минимальных компромиссах со стороны Москвы. После этого коалиция желающих разработала новый, 20-пунктовый план, который значительно больше учитывает позиции Киева и Европы. Владимир Зеленский лично представил его Трампу в декабре, и после двух встреч в Мар-а-Лаго украинский лидер заявил, что документ "почти завершён", хотя самые сложные вопросы всё ещё остаются открытыми.Сам Трамп, как пишет NYT, стал осторожнее в прогнозах: "Возможно, этого не произойдет. Так или иначе, через несколько недель мы увидим".Отдельное внимание в публикации уделено тому, как именно будет контролироваться возможное перемирие. Учитывая протяжённость границы и характер конфликта, простого наземного наблюдения недостаточно — основную роль сыграют дроны и спутниковая разведка. Французский дипломат, на которого ссылается NYT, подтвердил: страны-участницы обязуются координировать свои действия в случае любого явного нарушения Россией режима прекращения огня.Зеленский после двусторонней встречи с Макроном написал в соцсетях, что они обсудили укрепление военной обороны Украины и что "дипломатия и реальная помощь должны идти рука об руку". При этом сам украинский президент в последнее время настроен весьма скептически: "Я понимаю, что мы очень близки к результату, но в какой-то момент Россия может всё заблокировать".Читайте также: "Коалиция желающих" трещит: союзники не могут договориться, кто платит за Украину. Итоги 6 января

