ABC News: США потребовали от Венесуэлы "выдворить" Россию, Китай и Иран для доступа к нефти - 07.01.2026
ABC News: США потребовали от Венесуэлы "выдворить" Россию, Китай и Иран для доступа к нефти
ABC News: США потребовали от Венесуэлы "выдворить" Россию, Китай и Иран для доступа к нефти
Администрация США выдвинула Венесуэле ряд политических и экономических требований, необходимых для снятия ограничений на нефтедобычу. Ключевым условием называется требование к Каракасу разорвать связи с Россией, Китаем, Ираном и Кубой и предоставить США исключительные права. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на осведомленные источники
2026-01-07T08:29
2026-01-07T08:29
По информации ABC News, временным властям Венесуэлы со стороны Вашингтона были переданы конкретные условия. Для получения разрешения на увеличение добычи нефти от Каракаса требуют прекратить экономическое сотрудничество и выдворить из страны Китай, Россию, Иран и Кубу. Параллельно Каракас должен согласиться на эксклюзивное сотрудничество в сфере нефтедобычи исключительно с США, предоставив им приоритетное право на покупку тяжёлой венесуэльской нефти.Как сообщают источники, на закрытом брифинге для законодателей 5 января госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон обладает значительными рычагами давления на Каракас, поскольку нефтяные танкеры Венесуэлы заполнены, а страна находится на грани финансовой несостоятельности. По оценкам Рубио, представленным парламентариям, у временного правительства есть лишь несколько недель до кризиса, если не будет налажена продажа нефтяных запасов.Ранее президент США Дональд Трамп уже заявлял о договорённостях, согласно которым Венесуэла передаст США для продажи на мировом рынке от 30 до 50 миллионов баррелей нефти. Трамп пояснял, что вырученные средства будут находиться под его личным контролем для гарантии их использования "на благо народа Венесуэлы и Соединённых Штатов".Несмотря на то, что Венесуэла обладает крупнейшими в мире разведанными запасами нефти, составляющими около 17% от общемировых, её текущая добыча не превышает 1% из-за внутренних проблем и международных санкций. В середине декабря 2025 года администрация Трампа ввела запрет на проход всех танкеров, находящихся под санкциями, в порты Венесуэлы. После событий, связанных с задержанием Николоса Мадуро, президент США 3 января 2026 года подтвердил, что эмбарго на венесуэльскую нефть остаётся в силе.Также на тему ситуации в Венесуэле — в статье Кирилла Стрельникова "А нас за что? Главным пострадавшим из-за Венесуэлы стала Украина" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
ABC News: США потребовали от Венесуэлы "выдворить" Россию, Китай и Иран для доступа к нефти

08:29 07.01.2026
 
© РИА Новости . Алексей Алексеев / Перейти в фотобанкОбстановка в Нью-Йорке возле здания суда, где Николасу Мадуро предъявили обвинение
Обстановка в Нью-Йорке возле здания суда, где Николасу Мадуро предъявили обвинение - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости . Алексей Алексеев
Администрация США выдвинула Венесуэле ряд политических и экономических требований, необходимых для снятия ограничений на нефтедобычу. Ключевым условием называется требование к Каракасу разорвать связи с Россией, Китаем, Ираном и Кубой и предоставить США исключительные права. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на осведомленные источники
По информации ABC News, временным властям Венесуэлы со стороны Вашингтона были переданы конкретные условия. Для получения разрешения на увеличение добычи нефти от Каракаса требуют прекратить экономическое сотрудничество и выдворить из страны Китай, Россию, Иран и Кубу.
Параллельно Каракас должен согласиться на эксклюзивное сотрудничество в сфере нефтедобычи исключительно с США, предоставив им приоритетное право на покупку тяжёлой венесуэльской нефти.
Как сообщают источники, на закрытом брифинге для законодателей 5 января госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон обладает значительными рычагами давления на Каракас, поскольку нефтяные танкеры Венесуэлы заполнены, а страна находится на грани финансовой несостоятельности.
По оценкам Рубио, представленным парламентариям, у временного правительства есть лишь несколько недель до кризиса, если не будет налажена продажа нефтяных запасов.
Ранее президент США Дональд Трамп уже заявлял о договорённостях, согласно которым Венесуэла передаст США для продажи на мировом рынке от 30 до 50 миллионов баррелей нефти.
Трамп пояснял, что вырученные средства будут находиться под его личным контролем для гарантии их использования "на благо народа Венесуэлы и Соединённых Штатов".
Несмотря на то, что Венесуэла обладает крупнейшими в мире разведанными запасами нефти, составляющими около 17% от общемировых, её текущая добыча не превышает 1% из-за внутренних проблем и международных санкций.
В середине декабря 2025 года администрация Трампа ввела запрет на проход всех танкеров, находящихся под санкциями, в порты Венесуэлы. После событий, связанных с задержанием Николоса Мадуро, президент США 3 января 2026 года подтвердил, что эмбарго на венесуэльскую нефть остаётся в силе.
Также на тему ситуации в Венесуэле — в статье Кирилла Стрельникова "А нас за что? Главным пострадавшим из-за Венесуэлы стала Украина" на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
Венесуэла, США, Россия, Дональд Трамп, Марко Рубио, нефть, добыча, Николас Мадуро, война, санкции, Китай, Иран, Куба
 
