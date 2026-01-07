https://ukraina.ru/20260107/putin-pozdravil-pravoslavnykh-khristian-i-vsekh-rossiyan-s-rozhdestvom-1074032685.html
Путин поздравил православных христиан и всех россиян с Рождеством Христовым
Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих этот праздник, с Рождеством Христовым. Текст поздравительной телеграммы президента опубликован на сайте Кремля
2026-01-07T08:46
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/14/1063258275_0:100:3200:1899_1920x0_80_0_0_1f854d88aa8568b3b9a6b707bd01148c.jpg
В своем поздравлении Владимир Путин отметил, что Рождество "озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей надежду, радость приобщения к отеческим духовным традициям, передающимся из поколения в поколение"."С чувством глубокого удовлетворения отмечу огромный, поистине уникальный вклад Русской православной церкви, других христианских конфессий в единение общества, в сбережение нашего богатейшего исторического, культурного наследия, патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодёжи", — заявил президент России.Он также добавил: "Религиозные организации уделяют неустанное внимание делам милосердия и благотворительности, заботятся о тех, кто нуждается в помощи, поддерживают участников и ветеранов специальной военной операции, многое делают для гармонизации межрелигиозного и межнационального диалога в нашей стране. Такая важная, востребованная работа достойна самого искреннего признания".Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин встречает Рождество в одном из подмосковных храмов вместе с военнослужащими и их семьями.Также на тему православия — в статье Никиты Волковича: "Репрессированное Рождество. Как на Украине убивали православие" на сайте Украина.ру.
08:46 07.01.2026 (обновлено: 08:47 07.01.2026)
Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих этот праздник, с Рождеством Христовым. Текст поздравительной телеграммы президента опубликован на сайте Кремля
В своем поздравлении Владимир Путин отметил, что Рождество "озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей надежду, радость приобщения к отеческим духовным традициям, передающимся из поколения в поколение".
"С чувством глубокого удовлетворения отмечу огромный, поистине уникальный вклад Русской православной церкви, других христианских конфессий в единение общества, в сбережение нашего богатейшего исторического, культурного наследия, патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодёжи", — заявил президент России.
Он также добавил: "Религиозные организации уделяют неустанное внимание делам милосердия и благотворительности, заботятся о тех, кто нуждается в помощи, поддерживают участников и ветеранов специальной военной операции, многое делают для гармонизации межрелигиозного и межнационального диалога в нашей стране. Такая важная, востребованная работа достойна самого искреннего признания".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин встречает Рождество в одном из подмосковных храмов вместе с военнослужащими и их семьями.