А нас за что? Главным пострадавшим из-за Венесуэлы стала Украина

Многим может показаться странным, что среди бесконечных публикаций, наводнивших мировое инфополе после событий в Венесуэле, в первой пятерке частотно-ключевых слов помимо "Мадуро", "Трамп" и "США" оказались "Россия" и "Украина".

мнения

Самое забавное состоит в том, что Трамп вообще не думал об Украине, отдавая приказ о бомбардировке Каракаса и захвате Николаса Мадуро: там кипели совсем иные страсти, раскаленные брызги которых долетают до нас до сих пор.Например, невозможно безучастно смотреть на интервью советника президента США по внутренней безопасности Стивена Миллера, где он на кураже спалил логику в стиле римских императоров, царящую в командном пункте Трампа. На комментарий ведущего "Но вы вторглись в страну, взяли руководство на себя, вошли в страну и захватили лидера Венесуэлы!" он ответил: "Чёрт возьми, да, мы это сделали. Я и говорю, что могу позволить себе это сказать. США будут действовать так и дальше. … Мы не живем в мире лозунгов или международных условностей; мы живем в реальном мире. Реальный мир управляется силой, насилием и властью".Подобная беспредельная откровенность буквально оглушила и полностью обезоружила всех, кто надеялся хоть как-то "на ниточке" избежать неприятного и опасного обсуждения параллелей с украинским конфликтом. Но поезд ушел, вернее пришел, и эта тема стала главной.В самые первые минуты после новостей о пленении Мадуро конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин поставила токсичную для Киева и еврожелающих тему на большую конфорку: "Почему Америке допустимо вторгаться в страну, бомбить и арестовывать иностранного лидера, Россия же считается злом за вторжение на Украину, а Китай — злом за агрессию против Тайваня? Это допустимо, только если мы сами так поступаем?".Издание The New York Times, поеживаясь от воспоминаний о своих пышущих праведным гневом пассажей в сторону России, теперь почему-то прижало ко рту тряпочку: "Продолжая действовать без малейших попыток соблюсти международную легитимность… Трамп рискует дать оправдание авторитарным лидерам в Китае, России и других странах, которые хотят доминировать над своими соседями".Не успев запить головную боль аспирином, в CNN задали аналогичный вопрос: "Этот шаг может создать новый прецедент для других стран. Как отреагируют США, если теперь Китай или Россия просто похитят враждебного им лидера?".Дискуссия на эту тему разгорелась настолько сильно, что на это в итоге обратили внимание и в Вашингтоне, где на чистом английском языке сказали "опаньки" и дали команду "как-то быстренько разрулить".Понятно, что разрулить, одновременно оправдывая Трампа и ругая Путина, совершено невозможно. Поэтому вызвали специалистов по мойке "окон Овертона" и вручили им губки и экологический спрей.В итоге в ряде аналитических изданий начали осторожно появляться публикации, где было сделано невозможное: с точки зрения коллективного Запада действия России на Украине начали потихоньку рихтовать и подкрашивать.В частности, на ресурсе Foreign Policy Talks ошеломленной международной аудитории сообщили, что, оказывается:- Россия рассматривает Украину как неотъемлемую часть своей логики безопасности, а потому воспринимает её как символическое пространство и элемент стратегической идентичности;- Обе крупные державы (США и Россия) прибегли к военной силе в ответ на продолжающееся сопротивление. … Когда Кремль пришёл к выводу, что его национальные интересы находятся в непосредственной опасности, начавшаяся как открытая и скрытая поддержка сепаратистов вылилась в прямой вооружённый конфликт;- США представили операцию как миссию по восстановлению стабильности в раздираемой смутой стране и отстаиванию справедливости в отношении обвиняемого в преступлениях лидера. Россия преподносит (свою) военную операцию как оборонительную и твёрдо основанную на защите своих граждан и своих интересов безопасности.И, конечно, заспиртованная вишенка на торте: "Идея о том, что Венесуэла — это "американская Украина", не является преувеличением; напротив, она даёт аналитическое понимание того, как великие державы подходит к политике в отношении своего "ближнего зарубежья" и их готовности действовать, когда они видят угрозу". Иначе говоря: спокойно, товарищи, так можно было, расходимся.Подобного рода откровения не просто убрали, а со свистом вышибли стул из-под любых причитаний же европейцев о злобной России, поправшей пушистое и беззащитное международное право, и которую нужно теперь примерно наказать, что полностью дискредитирует любые дискуссии о наращивании военной и экономической помощи Украине в то время, как Европа униженно целует подошвы Трампу за то, в чем они обвиняют Путина.Теперь можно пожелать успеха и попутного ветра тем, кто хочет собрать с европейских налогоплательщиков еще денежек на закупку оружия для Киева: как сообщает издание Responsible Statecraft, в той же Франции назревает дикий политический кризис: "Внутреннее разделение ЕС в отношении реакции (на агрессию в отношении Венесуэлы) ещё более показательно. Хотя элиты ЕС, похоже, прилагают все усилия, чтобы не разгневать Трампа, одновременно растёт неприятие такой формы вассалитета как справа, так и слева". Для справки – в опросах резко поднялись позиции как партии Ле Пен, так и левой партии "Непокоренная Франция", которые никаких романтических чувств в Киеву не питают.Можно сказать одно: авантюра Трампа выпустила из бутылки не одного джинна, а целый легион, и теперь золотым временам "золотого чеса" Зеленского по европам наступает быстрый и болезненный конец.О том, почему стала возможной операция по похищению Мадуро с точки зрения экономики - в статье Ивана Лизана "Иллюзия суверенитета: что показала операция по похищению Николаса Мадуро"

