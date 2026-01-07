https://ukraina.ru/20260107/usilenie-lichnoy-vlasti-zelenskogo-ili-khaotichnye-metaniya-chto-govoryat-na-ukraine-o-perestanovkakh-vo-1074031789.html

Усиление личной власти Зеленского или хаотичные метания. Что говорят на Украине о перестановках во власти

Усиление личной власти Зеленского или хаотичные метания. Что говорят на Украине о перестановках во власти - 07.01.2026 Украина.ру

Усиление личной власти Зеленского или хаотичные метания. Что говорят на Украине о перестановках во власти

Начало января 2026 года ознаменовалось масштабными перестановками во власти, которые провел Зеленский, меняя местами министров, многие из которых еще не успели даже обжиться на прежних постах. Такая ротация вызывает вопросы не только о целесообразности, но и о реальных мотивах.

2026-01-07T08:42

2026-01-07T08:42

2026-01-07T08:42

сша

россия

украина

владимир зеленский

трамп и зеленский

кирилл буданов

сбу

"рубикон"

офис президента

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/16/1058277833_0:0:1366:768_1920x0_80_0_0_0b7c06ecc0405de013353f9182779672.jpg

Некоторые из украинских экспертов усмотрели в этом сигнал к подготовке к выборам и перемирию, чего требуют в администрации США. Распространены также мнения, что это – реакция на прошлогодние расследования антикоррупционных органов против окружения Зеленского и на возникновение фронды в рядах "слуг народа", желавших ограничить его всевластие.Издание "Страна" подчеркивает, что Зеленский очень часто на фоне кризисов любит прибегать к методу "в любой проблемной ситуации переставляй кадры, давая людям надежду на перемены к лучшему".Однако украинский политолог Кость Бондаренко считает, что Зеленский таким образом пытается создать некий хаос в управлении страной. "Это не просто перестановка фигур на доске и не просто горизонтальные ротации. От Зеленского требовали демонтажа суперцентрализованной системы, созданной Ермаком. Он решил предложить иную схему. Вам не нравится централизация и сосредоточение власти в одних руках? Будет вам децентрализация и управляемый политический хаос", - пишет политолог.В связи с назначением Кирилла Буданова* (которого он считает представителем американского лобби) на пост главы Офиса президента Бондаренко пишет, что тот не будет иметь никаких реальных полномочий, а только табличку и кабинет.Кроме того, по мнению политолога, назначение Михаила Федорова на пост министра обороны тоже связано с попыткой его нейтрализации. Бондаренко утверждает, что того продвигают "соросята" (круги, связанные с Демпартией США) на пост премьер-министра. Но на посту министра обороны ему придется столкнуться с суровым генеральским лобби и тендерной мафией.В свою очередь СБУ отдали, фактически, Александру Покладу, хотя формально - Евгению Хмаре, продолжает политолог, а Поклад, по его словам, недолюбливает и Федорова, и Буданова.Таким образом, Зеленский, дескать, пытается создать конфликтное поле, поскольку боится заговоров. В такой ситуации он пытается столкнуть лбами разные политические фигуры и не допустить их объединения против себя. Бондаренко также намекает, что до подобной схемы додумался никто иной как Андрей Ермак.Политолог Михаил Чаплыга тоже несколько удивлен перестановками во власти, полагая, что там изначально закладывается конфликт. "Если на столе кола, ментос, серебрянка и марганцовка и дрожжи, то видимо точно не концерт камерной музыки намечен в сельском туалете", - комментирует Чаплыга последние перестановки и назначения.Оппозиционный Telegram-канал "Резидент" утверждает, что целью кадровых перестановок Зеленского является укрепление его позиций внутри страны, налаживание натянутых отношений с США и ослабление позиций потенциальных конкурентов. "Резидент" также отмечает, что Зеленский фактически полностью взял под контроль две силовые службы – СБУ и ГУР, устранив их руководителей Буданова и Малюка, которые пытались играть свою игру. Следовательно, теперь эти службы сосредоточатся на борьбе с конкурентами Зеленского.В данном случае, по данным "Резидента" идет подготовка сразу к двум сценариям: выборам и возможной эскалации конфликта.Следует также отметить, что место Буданова во главе ГУР МОУ занял Олег Иващенко, а он входит в состав Ставки Верховного главнокомандующего и в СНБО, а значит подчиняется лично Зеленскому.Украинский институт политики (УИП) под руководством политолога Руслана Бортника в связи с назначением Буданова в офис президента считает, что это не кадровая перестановка, а попытка реанимации президентской вертикали. Зеленскому, дескать, нужен силовой менеджер, который восстановит управленческую дисциплину, жесткость и политический вес администрации, пошатнувшийся после отставки Ермака. По мнению аналитиков из УИП, политический дуумвират (альянс Зеленского и Буданова) - это серьезная заявка на победу на президентских и парламентских выборах, тогда как шансы Залужного снижаются.По данным аналитиков УИП, от этих перестановок следует ждать дальнейших зачисток, меньшей публичности в политике и увеличения закулисной "силовой" управляемости. Противостояние президентской вертикали и антикоррупционной вертикали продолжится, просто будет идти тише и жестче, резюмирует УИП.Украинский аналитический Telegram-канал "Рубикон" пишет в связи с перестановками, что в украинской власти уже началось внутреннее брожение. На этом фоне руководство украинских спецслужб якобы получило от своих американских коллег задание не допустить скатывания политической системы страны в хаос в ходе её вероятной трансформации. Целью американцев "Рубикон" называет сохранение, но ограничение власти Зеленского, подготовку к трансформации власти, но так, чтобы не произошло резкой дестабилизации, обрушения фронта и победы России.Однако нардеп Александр Дубинский, обвиненный в госизмене, считает, что в результате этих перестановок во власти именно "соросята" укрепили свой контроль над Зеленским, а все назначения следует рассматривать как план продолжать войну.Тем не менее, по его мнению, "эти назначения-переназначения Шмыгалей-Федоровых туда-сюда - никак не повлияют на ситуацию на фронте и в экономике, а исполнительная власть продолжит рушиться".Сам Зеленский фактически подтвердил нацеленность на продолжение войны, объясняя перестановки. "Если наши партнеры не вынудят Россию остановить войну, будет другой путь. Защищаться. И в этот момент будут нужны свежие силы. Поэтому я веду параллельную перезагрузку всех структур. На всякий случай", - рассказывал Зеленский 3 января на заседании с советниками стран НАТО.В таком случае это выглядит как зачистка или нейтрализация тех фигур, через которых администрация Трампа может склонять Зеленского к уступкам и заключению мира.С другой стороны, в новых назначениях чувствуется и некая хаотичность, напоминающая метания в условиях надвигающегося кризиса и попытки на ощупь найти какой-нибудь спасение. Чем-то это напоминает назначения-переназначения Виктор Януковича в начале 2014 года, когда "трон" под ним уже шатался, а многие из ближайшего окружения спешили предать.Другое мнение о перестановках в украинской власти - в статье Михаила Павлива "Малюк в отставке. Что дальше"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

сша

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

сша, россия, украина, владимир зеленский, трамп и зеленский, кирилл буданов, сбу, "рубикон", офис президента, эксклюзив