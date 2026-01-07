https://ukraina.ru/20260107/v-parizhe-podpisali-deklaratsiyu-o-razvertyvanii-mnogonatsionalnykh-sil-na-territorii-ukrainy-1074031554.html

В Париже подписали декларацию о развертывании многонациональных сил на территории Украины

В Париже подписали декларацию о развертывании многонациональных сил на территории Украины - 07.01.2026 Украина.ру

В Париже подписали декларацию о развертывании многонациональных сил на территории Украины

Лидеры "коалиции желающих" подписали в Париже декларацию, закладывающую правовую основу для развёртывания многонациональных сил на территории Украины после окончания боевых действий. Документ предусматривает создание военных баз, защиту воздушного и морского пространства страны

По итогам заседания "коалиции желающих" Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали соответствующую декларацию о намерениях. Как заявил Стармер, документ создаёт правовую основу для действий британских, французских и сил партнёров на Украине, включая обеспечение безопасности её воздушного и морского пространства и содействие укреплению вооружённых сил.Британский премьер также сообщил, что после прекращения огня Великобритания и Франция планируют создать военные базы на территории Украины и построить защищённые объекты для хранения вооружений и техники "в целях обеспечения обороноспособности" Киева.Зеленский отметил, что уже определены страны, готовые возглавить элементы обеспечения безопасности. "Мы считаем, что ключевым элементом является наша украинская сила. Все остальные элементы будут эффективно работать на базе нашей армии", — сказал он, добавив, что военные трёх стран детально согласовали вопросы размещения, численности, видов вооружений и вклада каждой стороны. При этом Макрон подтвердил, что подготовка к созданию многонациональных сил продолжается.Канцлер Германии Фридрих Мерц, участвующий в форуме, допустил, что после окончания боевых действий ФРГ может разместить свои силы "на прилегающей к ней территории НАТО"."Коалиция желающих" — это формат, объединяющий более 30 стран, в основном европейских союзников Украины, готовых участвовать в возможной "миротворческой миссии" и гарантиях безопасности для Киева после перемирия. Координирующую роль в коалиции играют Франция и Великобритания.

