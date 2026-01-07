https://ukraina.ru/20260107/dva-mira--dva-rozhdestva-v-moskve-stroyat-novye-khramy-a-na-ukraine-presleduyut-za-pravoslavie-1074036212.html

Два мира — два Рождества: в России возводят новые храмы, а на Украине — "могильная тишина"

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Рождеством Христовым. Ранее он рассказал о масштабных результатах программы строительства православных храмов, в рамках которой с 2012 года в городе построено 151 новое культовое сооружение

В своём поздравлении, опубликованном в Телеграм, Собянин заявил: "От всей души поздравляю с Рождеством Христовым — праздником, который дарит людям свет, укрепляет веру, побуждает к добрым делам и поступкам". Он отметил, что по традиции на улицах и площадях города проходит фестиваль "Путешествие в Рождество", где "каждый найдёт себе занятие по душе и сможет сделать что-то хорошее для тех, кто нуждается в нашей помощи и поддержке". Мэр пожелал горожанам крепкого здоровья и благополучия.В отдельном сообщении, посвящённом развитию духовной инфраструктуры, Собянин сообщил, что с 2012 года в Москве был построен 151 храм, ещё 113 полностью отреставрированы. Он подчеркнул, что Москва является центром Русской православной церкви, и столицу "нельзя представить без куполов и колокольного звона". По его словам, 15 лет назад город поддержал Программу строительства православных храмов."По благословению Святейшего Патриарха Кирилла создан Фонд Русской православной церкви, который собирает пожертвования верующих на эти цели. Город, в свою очередь, взял на себя задачу подбирать и отдавать в безвозмездное пользование участки для проектирования и строительства храмов", — заявил столичный мэр.Он уточнил, что каждый год в столице вводится в эксплуатацию около 10 храмов, на данный момент возводятся ещё 40. Среди введённых в прошлом году объектов глава города назвал храм Святого Великомученика Георгия Победоносца в Московском и в Крюкове, храм в честь Священномученика Серафима митрополита Петроградского в Южном Бутове и храм Успения Пресвятой Богородицы в Останкине.Собянин также отметил большую работу по реставрации памятников архитектуры, указав, что в прошлом году были отреставрированы церковь Успения в Вешняках, Спасо-Преображенский собор Новоспасского монастыря и колокольня в усадьбе Кусково. В работе у столичных реставраторов остаётся ещё 63 объекта религиозного назначения.В то время как Москва в Рождественские дни открывает новые храмы и поздравляет верующих, на Украине традиционное празднование Рождества Христова находится под фактическим запретом. Киевские власти объявили 7 января "Днём программиста", продолжая курс на уничтожение общего духовного православного наследия, об этом пишет в статье для издания Украина.ру публицист Никита Волкович.Вместо вифлеемских звёзд и красочных открыток украинцы теперь получат поздравительную рассылку с "Днём программиста" — новым профессиональным праздником, спешно внедренным преступным режимом Владимира Зеленского, чтобы окончательно зацементировать разрыв с общим прошлым, констатирует автор.По его мнению, "это больше, чем перенос даты — это очередная попытка убить в первую очередь в самом украинском народе духовное, а через духовное — человеческое". Волкович отмечает, что создание раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) не объединило, а еще больше разобщило украинское общество. "Создание ПЦУ не объединило верующих, а вонзило нож в тело каждой общины. Вместо молитвы храмы превратились в арены для мордобоя, где люди в камуфляже срывали замки и вышвыривали священников на улицу", — подчеркивает Волкович.Для обычного верующего, по мнению автора, эта подмена стала "экзистенциальной трагедией". Украинцев лишили права на ту церковь, в которой крестили их предков, "предложив взамен симулякр, где вместо ликов святых в красных углах маячат тени кураторов из СБУ", уверен публицист. "ПЦУ никогда не скрывала — она не про Бога, а про "линию партии", — считает Волкович. Объявление 7 января "Днем программиста" вместо традиционного православного Рождества — это не просто "троллинг со стороны Зеленского", заявляет публицист. "Это глубоко символичный акт замены вертикального смысла связи человека с Богом горизонтальными технологическими суррогатами. Режим пытается создать новую идентичность, в которой нет места "неудобным" традициям", — резюмирует автор статьи.Также в новостях: "Путин поздравил православных христиан и всех россиян с Рождеством Христовым".

Наталья Мареева

