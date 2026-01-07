https://ukraina.ru/20260107/osuzhdennyy-za-shpionazh-v-polzu-moskvy-agent-tsru-oldrich-eyms-umer-v-amerikanskoy-tyurme-1074033959.html

Осужденный за шпионаж в пользу Москвы агент ЦРУ Олдрич Эймс умер в американской тюрьме

Осужденный за шпионаж в пользу Москвы агент ЦРУ Олдрич Эймс умер в американской тюрьме - 07.01.2026 Украина.ру

Осужденный за шпионаж в пользу Москвы агент ЦРУ Олдрич Эймс умер в американской тюрьме

Осуждённый в США к пожизненному заключению за шпионаж в пользу СССР бывший сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс скончался в американской тюрьме. Об этом, как выяснило РИА Новости, свидетельствуют данные управления тюрем США.

2026-01-07T09:30

2026-01-07T09:30

2026-01-07T09:30

новости

сша

москва

ссср

цру

гру

украина.ру

тюрьма

разведка

разведчик

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0b/1060989415_0:256:1024:832_1920x0_80_0_0_f1fe9b266d3780af627411ce1b03f453.png

"Скончался 5 января 2026 года", — говорится в официальном ответе, полученном РИА Новости от Федерального бюро тюрем США на запрос о заключённом Олдриче Эймсе.Эймс, работавший в Центральном разведывательном управлении более 30 лет, был арестован в 1994 году. В ходе суда было установлено, что он на протяжении более девяти лет сотрудничал с советской, а затем российской внешней разведкой, передавая секретную информацию. За это он был осуждён к пожизненному лишению свободы без права на досрочное освобождение.Также материал по теме: "День в истории. 15 марта: расстрелян генерал ГРУ родом из-под Луганска" на сайте Украина.ру.

сша

москва

ссср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, москва, ссср, цру, гру, украина.ру, тюрьма, разведка, разведчик, главные новости