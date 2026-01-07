Осужденный за шпионаж в пользу Москвы агент ЦРУ Олдрич Эймс умер в американской тюрьме - 07.01.2026 Украина.ру
Осужденный за шпионаж в пользу Москвы агент ЦРУ Олдрич Эймс умер в американской тюрьме
Осужденный за шпионаж в пользу Москвы агент ЦРУ Олдрич Эймс умер в американской тюрьме - 07.01.2026 Украина.ру
Осужденный за шпионаж в пользу Москвы агент ЦРУ Олдрич Эймс умер в американской тюрьме
Осуждённый в США к пожизненному заключению за шпионаж в пользу СССР бывший сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс скончался в американской тюрьме. Об этом, как выяснило РИА Новости, свидетельствуют данные управления тюрем США.
2026-01-07T09:30
2026-01-07T09:30
"Скончался 5 января 2026 года", — говорится в официальном ответе, полученном РИА Новости от Федерального бюро тюрем США на запрос о заключённом Олдриче Эймсе.Эймс, работавший в Центральном разведывательном управлении более 30 лет, был арестован в 1994 году. В ходе суда было установлено, что он на протяжении более девяти лет сотрудничал с советской, а затем российской внешней разведкой, передавая секретную информацию. За это он был осуждён к пожизненному лишению свободы без права на досрочное освобождение.Также материал по теме: "День в истории. 15 марта: расстрелян генерал ГРУ родом из-под Луганска" на сайте Украина.ру.
Осужденный за шпионаж в пользу Москвы агент ЦРУ Олдрич Эймс умер в американской тюрьме

09:30 07.01.2026
 
© Фото : сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© Фото : сгенерировано ИИ
Осуждённый в США к пожизненному заключению за шпионаж в пользу СССР бывший сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс скончался в американской тюрьме. Об этом, как выяснило РИА Новости, свидетельствуют данные управления тюрем США.
"Скончался 5 января 2026 года", — говорится в официальном ответе, полученном РИА Новости от Федерального бюро тюрем США на запрос о заключённом Олдриче Эймсе.
Эймс, работавший в Центральном разведывательном управлении более 30 лет, был арестован в 1994 году. В ходе суда было установлено, что он на протяжении более девяти лет сотрудничал с советской, а затем российской внешней разведкой, передавая секретную информацию.
За это он был осуждён к пожизненному лишению свободы без права на досрочное освобождение.
Также материал по теме: "День в истории. 15 марта: расстрелян генерал ГРУ родом из-под Луганска" на сайте Украина.ру.
