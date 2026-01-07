https://ukraina.ru/20260107/osuzhdennyy-za-shpionazh-v-polzu-moskvy-agent-tsru-oldrich-eyms-umer-v-amerikanskoy-tyurme-1074033959.html
Осужденный за шпионаж в пользу Москвы агент ЦРУ Олдрич Эймс умер в американской тюрьме
Осужденный за шпионаж в пользу Москвы агент ЦРУ Олдрич Эймс умер в американской тюрьме - 07.01.2026 Украина.ру
Осужденный за шпионаж в пользу Москвы агент ЦРУ Олдрич Эймс умер в американской тюрьме
Осуждённый в США к пожизненному заключению за шпионаж в пользу СССР бывший сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс скончался в американской тюрьме. Об этом, как выяснило РИА Новости, свидетельствуют данные управления тюрем США.
2026-01-07T09:30
2026-01-07T09:30
2026-01-07T09:30
новости
сша
москва
ссср
цру
гру
украина.ру
тюрьма
разведка
разведчик
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0b/1060989415_0:256:1024:832_1920x0_80_0_0_f1fe9b266d3780af627411ce1b03f453.png
"Скончался 5 января 2026 года", — говорится в официальном ответе, полученном РИА Новости от Федерального бюро тюрем США на запрос о заключённом Олдриче Эймсе.Эймс, работавший в Центральном разведывательном управлении более 30 лет, был арестован в 1994 году. В ходе суда было установлено, что он на протяжении более девяти лет сотрудничал с советской, а затем российской внешней разведкой, передавая секретную информацию. За это он был осуждён к пожизненному лишению свободы без права на досрочное освобождение.Также материал по теме: "День в истории. 15 марта: расстрелян генерал ГРУ родом из-под Луганска" на сайте Украина.ру.
сша
москва
ссср
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0b/1060989415_0:160:1024:928_1920x0_80_0_0_f0c472451c2b13d75a3d7d4d30bc9e33.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, москва, ссср, цру, гру, украина.ру, тюрьма, разведка, разведчик, главные новости
Новости, США, Москва, СССР, ЦРУ, ГРУ, Украина.ру, тюрьма, разведка, разведчик, Главные новости
Осужденный за шпионаж в пользу Москвы агент ЦРУ Олдрич Эймс умер в американской тюрьме
Осуждённый в США к пожизненному заключению за шпионаж в пользу СССР бывший сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс скончался в американской тюрьме. Об этом, как выяснило РИА Новости, свидетельствуют данные управления тюрем США.
"Скончался 5 января 2026 года", — говорится в официальном ответе, полученном РИА Новости от Федерального бюро тюрем США на запрос о заключённом Олдриче Эймсе.
Эймс, работавший в Центральном разведывательном управлении более 30 лет, был арестован в 1994 году. В ходе суда было установлено, что он на протяжении более девяти лет сотрудничал с советской, а затем российской внешней разведкой, передавая секретную информацию.
За это он был осуждён к пожизненному лишению свободы без права на досрочное освобождение.