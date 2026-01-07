https://ukraina.ru/20260107/malyuk-v-otstavke-chto-dalshe-1074030606.html

Малюк в отставке. Что дальше

Василий Малюк ушёл в отставку. В общем-то давно ожидаемая история. Исполняющим обязанности, стал Евгений Хмара. В верхах киевского режима пошли тектонические изменения которые я бы охарактеризовал крылатым выражением – "лавочка закрывается".

А всё потому, что происходящее сейчас на Украине, все эти перестановки, включая приход Буданова*, приход Фёдорова в Министерство обороны, отставка Малюка, замены целого ряда персонажей во главе областных администраций, а также военно-гражданских администраций, это всё звенья одной цепи. Возможно, будет рокировка в Совете национальной безопасности и обороны. К тому же, сейчас, вероятно, возможна рокировка и в МИД, и назначение в СВР. Зеленский публикует встречу с экс-главой МИД-а Кулебой и это в той же логике перемен. Мы видим, по сути, разгром ермаковской партии. Ну и ключевое здесь то, что это спецоперация Соединённых Штатов, ровно такая же и синхронная, как спецоперация штатов в Каракасе по захвату Мадуро и, если не геополитической переориентации Венесуэлы и "чавистов", то, по крайней мере, по созданию инструментов управления ситуацией для США в Венесуэле. То же самое сейчас происходит на Украине. Происходящие перестановки это шаги к политической изоляции Зеленского, к разрушению наследия ермаковщины, то есть к построению новой конфигурации инфраструктуры управления Украиной и киевским режимом с целью управления ситуацией, для завершения войны в духе Анкориджа и при этом без потери инструментов влияния на Россию и без экстремальных сценариев. Для этого в центре конфигурации власти оказываются Поклад и Буданов - люди-стабилизаторы от Соединённых Штатов. Их задача сейчас сделать так, чтобы никаких переворотов, никаких военных заговоров, никаких майданов, никаких бархатных революций без ведома Штатов, то есть через парламент и с участием антизеленской коалиции, не происходило. А чтобы происходило ровно то, что нужно администрации Трампа.Штаты сейчас, с ноги, что называется, выбивают Лондон из украинской политики. Хотя у Лондона пока остаются сильные карты. Это Зеленский, который всё ещё занимает свой пост, хоть и не имеет на это права, и рейтингоносец Залужный, тоже абсолютно британский человек. Но сейчас идёт контригра Штатов по построению собственной, на сто процентов управляемой модели без оглядки на Зеленского, потерявшего связь с реальностью и потому списанного Вашингтоном. Дедлайн всего происходящего, по видимому, январь-февраль. На это указывает, кстати, в том числе не только инсайдерская информация, но и публичные заявления. Речь идёт о публичном заявлении Арахамии о том, что инфраструктура для выборов в условиях военного положения, а вероятно ещё и совмещённых с референдумом, будет готова к концу февраля. В первую очередь речь идёт об избирательном законе и о понимании того, как это всё может быть реализовано. При этом он, конечно же, делает пока ещё вынужденный реверанс в сторону Зеленского, говоря о том, что выборы должны пройти в условиях перемирия, буквально цитируя криворожского недофюрера. Но при этом он сам же себя, а уж тем более Зеленского, фактически дезавуирует, потому что дальше говорит о том, что если перемирия не будет, то выборы всё равно будут проведены "как-то иначе". То есть на самом деле все, конечно, готовятся к проведению выборов в условиях продолжающихся военных действий, как того и требует Россия.Выборы это требование Соединённых Штатов к Киеву, хотя они и хотели бы избежать этого, просто переформатировав парламент и заведя Арахамию на пост спикера. Но про выборы жёстко говорит Москва и требует этого в логике Анкориджа, и в логике дальнейших больших перспектив сотрудничества, на которые всё-таки рассчитывает Трамп. Тем более важного в рамках новой собственной концепции безопасности, в логике доктрины Манро 2.0, о которой они уже говорят прямо. В этой концепции их политический задний двор - это Северная, Центральная и Южная Америка. Всё остальное это уже про экономику, про глобальное сдерживание, про конфронтацию и противостояние с Китаем на всё двадцать первое столетие.В этой конструкции России, по мнению Штатов, отводится важная роль балансира Китая, и они очень хотели бы большого сближения с Москвой (на своих условиях, понятное дело). А украинский кризис и война на Украине являются препятствием для этой большой сделки. И поэтому, нехотя, но всё-таки Штаты постепенно разворачивают инфраструктуру изоляции Зеленского, который является ключевым препятствием. А также изоляции от украинской политики всех тех, кто стоит за Зеленским, включая Лондон и ещё ряд европейских столиц. Именно это сейчас и происходит.Я уже объяснял логику прихода Буданова. Это абсолютно американский человек. У Буданова много амбиций, и Зеленский никогда бы не привёл его на пост главы офиса, если бы не было серьёзного внешнего нажима. Потому что Буданов - это его прямой политический конкурент. Хотя они с Ермаком, конечно же, надеются, что Буданов закопается на этом посту, не справится, поругается со всеми. Но с другой стороны, и опасения у них очень серьёзные. Однако это прямое требование Соединённых Штатов. Точно такое же требование Штатов это Фёдоров на посту министра обороны и требование, чтобы Малюк ушёл. Да, сейчас уже Малюк не друг ни Ермаку, ни Зеленскому. Но, Малюк, это завхоз, "янтарный генерал", ворюга. Он такой Штатам просто не нужен. Им нужен холодный силовик в СБУ, которую Штаты хотят полностью контролировать в этот период турбулентности, и рассчитывать на эффективное выполнение поставленных во внутренней политике задач. А двадцать шестой год это год гарантированной политической турбулентности на Украине. Поэтому руководить СБУ для США, по сути, будет Поклад. Он, кстати, раздражитель и противовес и для Буданова. У них холодная война. Но они вынуждены сотрудничать под давлением Штатов, потому что оба являются людьми, завязанными на американское разведсообщество и на Республиканскую партию. Но куда важнее другой фактор. Поклад категорически неприемлемая персона для большинства депутатского корпуса и для тех людей, (олигархов) которые стоят за фракциями и депутатскими группами в парламенте, а также за небольшими группками внутри этих фракций и депутатских объединений. Все они Поклада очень сильно боятся, и провести голосование за него через парламент сейчас было бы крайне сложно. Более того, даже в статусе исполняющего обязанности он стал бы сильнейшим раздражителем для огромной, едва приведённой к какому то порядку "соростятне", которая после погрома структур Демпартии США успела перебежать под европейцев и под Лондон. Сейчас Штаты активно их, что называется, окучивают и возвращают "в стойло". Американское посольство в этом плане работает изо дня в день, естественно. И поэтому ставить Поклада исполняющим обязанности означало бы лишний раз пнуть всех этих персонажей, которых Штаты хотят контролировать. И именно поэтому исполняющим обязанности становится Хмара. Хмара это человек полностью Поклада. И персоной он будет сугубо номинальной. По крайней мере так задумывается.Куда сейчас пойдет Малюк? Уже более или менее понятно, что точно не на Банковую, там его враг Буданов. Уже очевидно, что не в ГУР МО к Иващенко. Пока маячит только вариант в СНБО вместо Умерова. А вообще, если исходить из того, как он сформулировал свою отставку, когда сказал, что остаётся в системе, даёт лёгкий намёк на то, что он может вообще оказаться, что называется, "бронепоездом на запасном пути".Итого - наблюдаем разгром "ермаковщины" и ермаковских людей. Наверняка последуют и коррекции в Кабинете министров. Кабинет покинут последние люди Ермака. Сохранит ли свой пост премьер-министра Украины Свириденко, пока непонятно. Но на сегодняшний день она полностью легла под американцев. Раньше она была, что называется, домашней болонкой Ермака, теперь стала домашней болонкой Скотта Бессента, министра финансов США.Так вот, почему я называю происходящее - "лавочка закрывается". Потому что она закрывается для Зеленского. Это конец Зеленского как политической фигуры. Конец, который будет реализован через его полную политическую изоляцию. А после выборов это будет уже совершенно другой человек. А он уедет жить в Лондон. Дальше посмотрим, что с ним будет. Думаю ничего хорошего. И, ключевое - Штаты больше не заинтересованы в сильных президентах на Украине. Штаты хотят сохранять Украину как дойную корову. Хотят сохранять Украину как, скажем так, достаточно большой клочок суши для разграбления и как раздражитель и инструмент давления на Россию, вне всякого сомнения. Но при этом появления новых диктаторов, а ля Зеленский или а ля Порошенко* они больше не хотят. Поэтому роль парламента будет усиливаться.И лавочка закрывается именно в этом смысле. Такая Украина, какой она эта химера родилась и переродилась как раковая опухоль Восточной Европы сначала в девяносто первом году, потом в 2004 на оранжевом Майдане и затем в 2014 во время госпереворота и свержения Януковича, такой она уже не будет. Это будет что-то совершенно другое. В логике, конечно же, завершения украинской войны и украинского кризиса в 2026 году. При этом исчезновения украинского государства не произойдёт. Но это будет, повторюсь, в политическом смысле нечто совершенно иное. Вероятно, достаточно размытое, аморфное образование со значительной ролью силовиков, со значительной ролью спикера парламента и, как мне кажется, с достаточно номинальной фигурой президента.*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

