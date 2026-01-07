https://ukraina.ru/20260107/frontovaya-elita-kak-deystvuyut-na-peredovoy-rossiyskie-shturmoviki--1074029669.html

Фронтовая элита: как действуют на передовой российские штурмовики

Фронтовая элита: как действуют на передовой российские штурмовики - 07.01.2026 Украина.ру

Фронтовая элита: как действуют на передовой российские штурмовики

Почти за четыре года специальной военной операции сформировались новые подходы к ведению штурмовых действий. Это, пожалуй, наиболее сложные по исполнению боевые задачи, требующие как от рядового состава, так и от командования высокой выучки и слаженности

2026-01-07T07:45

2026-01-07T07:45

2026-01-07T07:45

эксклюзив

украина

россия

сибирь

вооруженные силы украины

минобороны

нато

сво

новости сво

прогнозы сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0a/1072888057_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_3d46e11eefd11081b8dac32019ebd94f.jpg

В научно-методической литературе появились уже открытые публикации по данной тематике, позволяющие обобщить боевой опыт фронтовиков.Несмотря на то что современные боевые действия — это преимущественно работа малых ударных групп, обеспечением штурма занимается большое количество приданных сил и средств. Как показала практика спецоперации, в среднем для поддержки штурмового взвода выделяется две-три гаубичные батареи, два-три РСЗО "Град", несколько автоматических гранатомётов, миномёты, ПТУР, системы РЭБ и множество БПЛА. Последних чем больше, тем лучше. В отдельных случаях поддержку оказывает армейская и фронтовая авиация, подавляющая заранее выявленные огневые точки противника высокоточным оружием. Многочисленные видеоматериалы фиксируют точные попадания КАБов и авиабомб с УМПК — чаще всего сразу за ударами следуют штурмовые действия. Также в боевую работу могут включаться штатные подразделения "дроноводов", дополняющие артиллерийскую поддержку штурма.Что представляют собой позиции противника? Сплошной линии фронта нет, она сильно растянута. Окопы на первой линии малочисленны — в зоне ответственности роты может быть от трёх до пяти человек. Основные силы располагаются в глубине обороны. На удалении 100–250 метров в окопах размещается боевое охранение численностью до 20–30 человек. Ещё дальше — до 400–500 метров — лёгкая артиллерия, дроноводы, ПТРК, снайперы и пулемётчики. Тяжёлая техника по обе стороны фронта в настоящее время применяется, как правило, либо с закрытых позиций на многокилометровом удалении, либо работает прямой наводкой с тщательно замаскированных позиций при активной поддержке РЭБ.Отдельно стоит остановиться на тактике противника, которую пафосно наименовали killzone. Идея в том, чтобы вообще убрать с первой линии бойцов ВСУ, заменив круглосуточным дежурством БПЛА и работой ударных дронов. В условиях тотального дефицита личного состава это казалось спасением. Идее скоро исполнится год, но ничего подобного противник организовать не смог. Как бы ни восхищались FPV-дронами, без эффективной обороны в окопах обойтись не получается. Поэтому по обе стороны фронта востребованы классические орудия ведения войны — ПТРК, снайперы, пулемёты, АГС, миномёты и прочее.Каждый штурмовой взвод разбивается на три отделения. Первое занято непосредственно штурмом, второе и третье — группы огневой поддержки. В свою очередь, каждое отделение делится на элементарные штурмовые единицы — "двойки" и "тройки". Как уже неоднократно доказала линия боевого соприкосновения, такая логика боевой работы родилась не от хорошей жизни. Современный бой требует рассредоточения и максимальной скрытности. Этого можно добиться только предельной индивидуализацией наступательных действий.С учётом малой плотности украинской обороны всё чаще наблюдается выход на рубеж атаки за позициями обороняющихся. Особенно это характерно для городского боя, когда застройка и подземные коммуникации обеспечивают прикрытие наступающим. Малыми группами по два-три человека бойцы в течение нескольких дней просачиваются (инфильтруются) сквозь рубеж обороны ВСУ, скрытно концентрируются, а затем атакуют там, где не ждали. В частности, подобная тактика применялась в Покровске.Штурмовые действия предваряются часовой артиллерийской подготовкой, которая плавно переходит в огневое сопровождение. Рубеж выхода на атаку — до 400 метров перед позициями ВСУ. "Двойки" и "тройки" должны максимально быстро и рассредоточенно преодолеть первые 100–150 метров, обычно для этого используются средства индивидуальной мобильности. Вплоть до электросамокатов. Оставшееся расстояние до окопов противника уже преодолевается перебежками по 6–8 метров и переползаниями. На это может отводиться 100–200 метров. По свидетельствам самих штурмовиков, главным физическим навыком считается умение быстро преодолевать препятствия.В штурмовых действиях "на пике" крайне важны две вещи. Первая — это мощная работа средств РЭБ. Вторая — устойчивая связь командиров каждой "двойки" и "тройки" с командирами отделений и взводов. Здесь же мы подходим ещё к одному узкому месту — системам автоматизированного управления в звене отделение–взвод–рота. Командиры должны иметь боевые планшеты, на которые в режиме реального времени приходит разведывательная информация и отмечается расположение своих подразделений. У взводного рядом артиллерийский корректировщик и в воздухе пара "Орланов". Это помимо "Мавиков" у каждого командира отделения.Артиллерия в ходе штурма не только занимается непосредственным подавлением выявленных огневых точек противника, но также блокирует пути подхода резервов. В постоянной боевой готовности должны быть два-три расчёта 82-мм миномётов. В случае необходимости именно они способны в кратчайшее время открыть беспокоящий огонь по контратакующим подразделениям ВСУ.Всё сказанное, конечно, не является догмой. В зависимости от условий, численности и обученности личного состава, уровня огневой поддержки тактика штурма может меняться. Чаще всего не получается соблюсти все требования — на войне всегда чего-то не хватает. Во всех вариантах штурма на первый план выходят индивидуальные качества и умения пехотинца. Боец в современном бою выполняет функции стрелка, медика, разведчика, связиста и много кого ещё. Отсюда особое внимание к тщательности подготовки штурмовых подразделений, которые в последние годы стали настоящей элитой Вооружённых Сил Российской Федерации.С учётом малой плотности фронта велика вероятность работы штурмовых подразделений в отрыве от основных сил. Бой может пойти не по намеченному плану, и штурмовые группы могут быть отрезаны от поддержки. А для деблокирующего удара вполне может не хватить сил и средств. Поэтому особенную важность приобретает автономность боевой работы штурмовиков — они должны уметь несколько дней (или даже больше) выживать как в оперативном, так и в полном окружении. Смягчает ситуацию роботизация современного боя. Бойцы после штурмовых действий (либо после атаки противника) и последующего окружения могут получать провиант и боеприпасы по воздуху. Либо по суше самоходными дронами. Это неоднократно подтверждалось на СВО по обе стороны фронта.Кажущаяся примитивизация наступательных действий с рассредоточенными атаками малыми силами невозможна без слаженной работы всей военной машины в прифронтовой зоне. Вместо танковых клиньев и массированных авианалётов на штурм идут "двойки" и "тройки" высокообученных бойцов. "Царь-мангал", боевые мотоциклы и даже роботизированные мини-танки — так выглядят новые и модернизированные системы вооружений, которые применяют сегодня российские штурмовые группы в зоне СВО. Изменилась не только боевая техника, но и тактика работы штурмовиков. Происходящее в зоне спецоперации каждый день подтверждает старую истину: земля не освобождена окончательно от противника, пока на неё не ступила нога российского пехотинца.Сегодня в ходе спецоперации применяется несколько основных тактических приёмов. Эти приёмы в какой-то мере сродни тактике инфильтрации штурмовиков начала XX века, однако базируются на новом технологическом уровне. Во-первых, началось использование роботизированных ударных наземных комплексов. К тому, что беспилотники завоевали господство в воздухе, уже все привыкли, но теперь становится всё больше примеров использования наземных безэкипажных систем. Прежде всего они применяются во время штурмов, чтобы минимизировать потери личного состава.Непосредственно штурмовая операция начинается с отвлекающих манёвров и ударов. Как правило, в них участвуют относительно небольшие группы бойцов. Вот как описывает Минобороны пример подобной слаженной работы штурмовых групп: "Пока пулемётчик плотным огнём отвлекает на себя основное внимание, снайпер может спокойно работать по целям, оставаясь незамеченным". Активно применяется маскировка (в частности, дымовая завеса), позволяющая скрывать концентрацию ударных групп от беспилотников противника.Для удара на главном направлении используются наиболее мотивированные бойцы с максимально возможной индивидуальной защитой, экипировкой и вооружением. Ключевым условием эффективности штурмовых групп остаётся взаимодействие с танками. "В отличие от артиллерии, мы можем стрелять точнее и быстрее... Во время штурма, когда наша артиллерия молчит, мы прикрываем штурмовиков своим огнём", — говорит танкист с позывным "Музыка". Всё это время поле боя контролируется с воздуха БПЛА разведки — с тем, чтобы при необходимости внести коррективы в атаку.Продвижение штурмовиков не является столь быстрым, как прорывы танковых клиньев во времена Великой Отечественной. Однако сам факт того, что всё последнее время российские Вооружённые силы ведут успешное наступление, а ВСУ вынуждены отступать, доказывает эффективность действий российских штурмовых групп в их современном виде.Группы украинских военных на линии боевого соприкосновения действуют по лекалам британского спецназа SAS (Special Air Service, Специальная авиадесантная служба), рассказывал офицер-инструктор группировки войск "Юг" ВС РФ с позывным "Аид". "Логика действия противника. Они прощупывают в разных местах оборону. Малыми группами. Используют тактику британского спецназа SAS. Боевыми четвёрками, боевыми тройками работают... В принципе, на всех рубежах „выхватывают“ по кускам наши плацдармы". Офицеру приходилось непосредственно в бою сталкиваться на СВО с иностранными наёмниками. Он считает, что широкое применение тактики британского спецназа может быть следствием обучения украинских военных специалистами из SAS. "Да, приходилось — с польскими наёмниками. Здесь, на данном направлении — на Авдеевском, на Запорожском, на Херсонском и Харьковском — были очень отчётливо замечены инструкторы военных стран НАТО", — отметил "Аид".Не следует забывать и о других важных нюансах штурмовых действий. Уровень денежного довольствия, которым обеспечены наши контрактники или мобилизованные, участвующие в конфликте на Украине, намного выше того, что большинство из них могут заработать в своём регионе. Минимальная зарплата рядового российского солдата, проходящего службу в зоне СВО, составляет около 200 000 рублей, что в несколько раз выше, чем зарплата российского солдата, например, в Сибири или на Дальнем Востоке.Для сравнения, на Украине рядовой получает около 20 000 гривен (примерно 500 евро). С 1 февраля зарплаты в ВСУ были сокращены на 30% по требованию МВФ — в качестве одного из средств борьбы с дефицитом бюджета. Сокращение зарплаты вызвало недовольство среди многих украинских военнослужащих. Украинские военнослужащие-националисты (меньшинство) считают, что они защищают Европу от "азиатских орд". Но рядовые военнослужащие ВСУ склонны воспринимать эти боевые действия как некий "злой рок" — не повезло, не успел спрятаться или сбежать.А взять, например, психологию информационных операций. Сейчас ярко проявляется на инфоповестке топовых ТГ-каналов: как только мы начинаем отступать — начинается лихорадочный поиск виноватых в снабжении и недостатке чего-либо… то не хватает лодок, то FPV-дронов, то тепловизоров… то отчётов и флажков. А когда появляются значительные успехи — сплошные победные реляции. От грамотных, эффективных действий штурмовых групп и отрядов зависит многое. Любой сбой может сказаться и на тактике, и на взаимодействии, и на решении целого ряда комплексных задач на поле боя.Читайте также: Огневые средства поражения на ударных беспилотниках армии России: от боеприпасов до ПЗРК "Игла"

украина

россия

сибирь

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

эксклюзив, украина, россия, сибирь, вооруженные силы украины, минобороны, нато, сво, новости сво, прогнозы сво